Не одомашнить, но приручить. Как сделать рынок дикоросов менее уязвимым и зависимым от капризов природы

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Россия обладает уникальным и колоссальным ресурсным потенциалом в сфере заготовки и переработки дикорастущих ягод, грибов и орехов, который пока используется менее чем на 5%. Одним из главных рисков отрасли и, соответственно, бизнеса в этой сфере специалисты называют высокую зависимость от природных условий. Участники рынка считают, что полностью «окультурить» дикоросы невозможно, но можно сделать урожай более предсказуемым за счет культивирования в естественной среде и создания агроплантаций. Еще одна серьезная задача — перейти от преимущественно стихийной заготовки к более организованной модели с развитием переработки

К дикоросам традиционно относят полезные растения (травы, ягоды, орехи), которые растут сами, без участия человека. В России классификацию дикоросов закрепляют нормы права, прежде всего Лесной кодекс страны. Согласно одной из статей документа, к пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и прочее. Правовая классификация задает основные группы, но не содержит исчерпывающего перечня всех возможных дикоросов (конкретных видов трав, плодов, ягод).

В контексте работы Минсельхоза под дикоросами понимают дикорастущие растения и грибы, которые люди заготавливают и используют в пищу, для выпуска лекарств или другой продукции. Речь идет именно о некультивируемых ресурсах — то есть о том, что растет в природе само по себе, без целенаправленного выращивания человеком.

Потенциал значительный

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, эксплуатационные запасы только самых распространенных видов дикоросов составляют в России около 8 млн т, а биологические — около 15 млн т. Однако промышленный сбор охватывает лишь малую часть этого объема и едва достигает 350-400 тыс. т.

Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков отмечает, что потенциальная емкость отечественного рынка дикоросов в финансовом выражении в урожайный год может доходить до 1,5 трлн руб. Однако осваивается из всего этого объема весьма незначительная часть — организованные заготовки составляют примерно 3-5 %, и столько же собирают граждане для личных нужд (эта часть заготовок не поступает на рынок). «Общий масштаб сбора всех дикоросов за год в деньгах составляет в зависимости от сезона и урожая от 20 млрд до 40-50 млрд руб.», — утверждает эксперт.