В 2020 году на госпрограмму АПК предусмотрено 290 млрд рублей

Расходы российского федерального бюджета на госпрограмму развития сельского хозяйства в следующем году запланированы в объеме 290,1 млрд руб. Это следует из законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на сайте regulation. gov.ru. В 2021-м на реализацию госпрограммы предполагается направить 292,9 млрд руб., в 2022-м — 328,9 млрд руб. В 2019-м, согласно последней принятой редакции бюджета, финансирование госпрограммы должно составить 303,6 млрд руб., а в соответствии с уточненной бюджетной росписью, как докладывал 25 сентября в Госдуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, эта сумма равняется 307,9 млрд руб.



Финансирование программы льготного кредитования аграриев предполагается увеличить до 90,9 млрд руб. против 73,1 млрд руб., которые предусмотрены в бюджете текущего года. Еще 10,5 млрд руб. выделяется на льготное кредитование в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» (в 2019-м — 17,7 млрд руб.).



В целом на проект «Экспорт продукции АПК» в следующем году предполагается потратить 33,8 млрд руб. (38,8 млрд руб. в 2019-м). В рамках проекта 4,3 млрд руб. предусмотрено на возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов АПК, 2,7 млрд руб. — на мероприятия в области мелиорации земель, 2,3 млрд руб. — на господдержку транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Еще 10 млрд руб. предусмотрено на докапитализацию Россельхозбанка. Как отмечается в документе, взнос в уставный капитал банка направлен на сохранение темпов роста аграрного производства, а также стабилизацию работы Россельхозбанка. В 2019-м на его докапитализацию было выделено 15 млрд руб.



На компенсирующую и стимулирующую субсидии, как и предполагалось, предусмотрено 60,9 млрд руб., в том числе 34 млрд руб. — на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (компенсирующая часть) и 26,9 млрд руб. — на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК (стимулирующая часть). Как ранее сообщал Минсельхоз, со следующего года предполагается объединить единую субсидию, несвязанную погектарную поддержку и выплаты на повышение продуктивности в молочном животноводстве и разделить их на две части — компенсирующую и стимулирующую. Первая нужна для поддержания уже достигнутых результатов в отрасли, вторая — для развития приоритетных отраслей в каждом конкретном регионе.



Финансирование проекта технической модернизации АПК планируется на уровне 8,1 млрд руб., что практически соответствует уровню текущего года. Из них 7 млрд руб. пойдут на субсидии производителям сельхозтехники, а 1,1 млрд руб. — «Росагролизингу» на реализацию механизма лизинга техники на льготных условиях. Финансирование ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России», как ожидается, составит 14,7 млрд руб. По данным Минсельхоза, в эту программу в том числе будут включены мероприятия по известкованию почв.



Более 2,6 млрд руб. предусмотрено в проекте бюджета для РЖД на возмещение потерь при льготных перевозках зерна (в 2019-м — лишь 99,98 млн руб.). Межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам в АПК запланированы на уровне 30,2 млрд руб. в 2020 году. На ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» в проекте бюджета на следующий год отведено 300 млн руб.



В конце прошлой недели Минсельхоз опубликовал проект обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства России на период до 2025 года. В ее паспорте министерство указало ее финансирование из федерального бюджета в объеме 285,6 млрд руб. При этом общий объем финансового обеспечения госпрограммы в следующем году запланирован в 748 млрд руб., из которых 16,1 млрд руб. придется на бюджеты регионов и 446,4 млрд руб. — внебюджетные источники.

