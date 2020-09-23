Подмосковный фермер хочет войти в топ-3 мировых производителей улиток

Минсельхоз предложил разрешить поставки в страну племенных улиток Pixabay

Фермер из Коломны Сергей Балаев в следующем году хочет войти в тройку мировых лидеров по производству улиток. Для этого в 2020-м он планирует завести малька улитки, из которого будет выращено 100 т продукции, сообщает РИА «Новости». В 2022—2023 годах Балаев рассчитывает стать крупнейшим в мире производителем улиток.



На прошлой неделе Минсельхоз предложил внести изменения в перечень продукции, ввоз которой в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго, для возможности импорта в страну живых племенных улиток, включая виноградных. По словам фермера, это позволит импортировать такие виды улиток как Muller и Maxima. «Мы договариваемся о поставках из Чехии. Первая партия племенных маточных улиток ожидается весом 4 т, — цитирует его РИА «Новости». — В зимний период мы убираем их на хранение, а весной начнем выкладывать на маточные столы: такая улитка растет три с половиной месяца». Раньше фермер работал с виноградной улиткой, которую достаточно сложно выращивать, поскольку она не предназначена для промышленных объемов производства.



Весной Балаев рассказывал «Агроинвестору», что в первые пять лет работы его предприятие выпускало не более 5 т улитки в год, в 2020-м он рассчитывал выйти на 60 т благодаря совершенствованию технологии. Также фермер планировал развивать переработку продукции. «Одно дело реализовывать целую улитку, другое — ее ножку в вакууме, эскарго. Мы планируем также выпускать пельмени с мясом улитки, продавать ее печень и икру», — говорил он, обращая внимание на пользу мяса улиток.



По словам предпринимателя, если соблюдать все условия содержания улиток и грамотно подходить к управлению проектом, этот бизнес может стать прибыльным и с самой высокой рентабельностью в агросекторе. При этом риски у проектов по выращиванию улиток такие же, как и у любого другого проекта, утверждает Балаев. Основная сложность — технология производства.



Выращивание улиток — новый для России бизнес. Объемы рынка пока невелики, но при наличии достаточного предложения есть большой потенциал его роста, в том числе за счет импортозамещения замороженного товара свежей продукцией и наращивания объемов потребления в премиум-сегменте, ранее говорила «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Возможный объем потребления мяса улитки в стране она оценивает на уровне 1 тыс. т в год.



Директор «Азов трейда» (Краснодарский край, переработчик виноградных улиток) Олег Рева не так оптимистичен. По его оценке, российский рынок готов вместить лишь 200 т улиток в живом виде — этого вполне достаточно для HoReCa и наполнения деликатесных полок торговых сетей. По данным ФТС, в прошлом году в Россию было поставлено 0,2 т улиток на $15,2 тыс., при этом экспорт достиг 40 т на $39,9 тыс.



В декабре прошлого года на встрече президента Владимира Путина с общественностью в Адыгее Сергей Балаев посетовал, что сейчас выращивание улиток не относится к сельскохозяйственной деятельности. На вопрос главы государства, с чем связана такая дискриминация, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал это исправить. Чуть позже на заседании Госсовета, посвященном вопросам развития АПК, Патрушев сказал, что разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности, гранты. В марте этого года правительство включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.

