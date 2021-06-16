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Рынки

Экспортные цены на пшеницу начали снижаться

Это связано с улучшением прогнозов сбора зерна в России

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

GASC отменило тендер по закупке мукомольной пшеницы из-за высокой цены
Pixabay
GASC отменило тендер по закупке мукомольной пшеницы из-за высокой цены
Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе начали снижаться на фоне улучшения прогнозов урожая зерновых, сообщает Reuters. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), стоимость пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в июле уменьшилась на $1 до $256/т (FOB Новороссийск). По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 175 руб. до 14 тыс. руб./т, 4-го класса — на 250 руб. до 13,7 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что в глубоководных портах цена пшеницы с протеином 12,5% составляет 14,88 тыс. руб./т, на мелководье — 14,22 тыс. руб./т без учета НДС.

С начала сезона-2020/21 по 10 июня экспорт зерна из России составил 41,2 млн т, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 33,2 млн т пришлось на пшеницу, что на 9% больше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 4,98 млн т (+78%), кукурузы — 3,06 млн т (+26%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в июне экспорт зерна составит 2,6 млн т, включая 2,3 млн т пшеницы. Июньский вывоз должна поддержать гибкая экспортная пошлина, расчет которой проводится в России каждую неделю, начиная со 2 июня, говорят аналитики «СовЭкон». До 16 июня пошлина на пшеницу составляет $29,4 за тонну, с 17-го до 22 июня она будет на уровне $33,3/т, что   все еще значительно ниже прежнего значения в 50 евро/т. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что в июне, вероятно, экспорт пшеницы превысит 2,1 млн т, а по итогам сезона с учетом стран ЕАЭС — около 38,9 млн т — это второй результат после сезона-2017/18, когда было вывезено 45,4 млн т.

На фоне улучшения погодных условий на прошлой неделе «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,5 млн т до 82,4 млн т, ИКАР - на 2 млн т до 82 млн т. «На Юге, в Центре и в Поволжье выпало 20-40 мм осадков. В некоторых случаях было слишком влажно, что могло привести к распространению болезней, прежде всего на Юге, где температуры были ниже нормы, — говорится в сообщении «СовЭкона». — На Урале и в Сибири наконец-то прошли дожди (5-20 мм), но ущерб урожайности яровой пшеницы уже нанесен». При этом наступившая неделя, по прогнозам аналитиков центра, будет преимущественно сухой для Европейской части России (0-15 мм осадков). Исключением может оказаться Юг. На значительной части Ростовской области и Краснодарского края могут продолжиться обильные дожди (20-40 мм). «На текущем этапе это может снизить содержания белка и клейковины в новом урожае пшеницы», — считают аналитики.

15 июня зерновое агентство Египта GASC должно было провести тендер по закупке мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой 21-31 августа. Одно из предложений российской пшеницы — 60 тыс. т по цене $250 за тонну и $27,98 за фрахт — оказалось самым лучшим. Однако GASC приняло решение отменить тендер. Официальная причина не была названа, по мнению трейдеров, дело в скачке ставок морского фрахта, пишет «Зерно Он-Лайн».

По словам Зернина, Египет четко указал, что цена FOB $250 за тонну — это высоко. «Мы ожидали, что в преддверии нового сезона цены пойдут вниз. Тендер GASC это наглядно показал, — сказал он «Агроинвестору». — Скорее всего, Египет будет подталкивать цены старого урожая к новому, для чего займет принципиальную позицию на проводимых торгах». Зернин напомнил, что цены FOB первого тендера были в диапазоне $233-234 за тонну. «Можно ожидать, что теперь рынок будет торговаться существенно ниже $250 за тонну. Это делает российскую пшеницу неконкурентной, внутренние цены на нее почти не снизились даже при околонулевом спросе со стороны крупных экспортеров, — прокомментировал Зернин. — Вторым важным моментом являются высокие ставки фрахта, что также сказалось на конкурентоспособности предложений». Павенский отметил, что, судя по отмененному тендеру GASC, цены находятся на уровне $250 за тонну с поставкой августе, то есть на $5 ниже. 

Между тем, правительство России одобрило законопроект, вводящий ограничения на рейдовую перевалку, сообщается на сайте кабмина. Там говорится, что принятие законопроекта позволит «урегулировать отношения, возникающие при осуществлении погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно во внутренних морских водах, в территориальном море и в исключительной экономической зоне России за границами акваторий морских портов». Это должно свести угрозу возникновения аварийных ситуаций и угрозу загрязнения окружающей среды к минимальным значениям.

Согласно документу, правительство само будет определять районы, где можно проводить рейдовую перевалку опасных для экологии грузов. Их перечень и регламент перевалки также будет разработан правительством. По информации «Коммерсанта», бизнес просил сделать исключение для перевалки в пределах морских портов, однако добиться этого не удалось. Ряд компаний пытались заблокировать одобрение законопроекта через механизм «регуляторной гильотины». Бизнес утверждал, что запрет рейдовой перевалки снизит конкурентоспособность российского экспорта и плохо повлияет на развитие водного транспорта, однако правительство не согласилось с этими заявлениями.

О том, что комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета рейдовой перевалки всех грузов в открытых водах России, стало известно в мае. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов тогда заявил, что инициатива комиссий Госсовета грозит монополизацией рынка услуг перевалки со стороны крупнотоннажных портов. Так, в случае запрета рейдовой перевалки зерна стоимость его перевалки в портах «моментально взлетит вдвое», предупреждал он.

Екатерина Шокурова 

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