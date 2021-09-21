Экспортные цены на пшеницу растут десятую неделю подряд

С 1 июля по 19 сентября экспорт зерна составил 11 млн тонн Д. Абрамов

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост десятую неделю подряд после повышения глобальных бенчмарков в Чикаго и Париже, пишет Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница с протеином 12,5% с поставкой в начале октября подорожала на $1 до $301/т (FOB Новороссийск). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что с учетом динамики пошлины котировки на FOB достигли $300-304 за тонну. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цены на $1,5 до $304,5/т.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что экспортные цены на пшеницу с поставкой в конце сентября — начале октября находятся на уровне $305 за тонну FOB, с поставкой в октябре — $307 за тонну FOB. «Экспорт в сентябре может составить около 4,4 млн т. За 20 дней вывоз достиг почти 2,9 млн т. В октябре он может снизится до 3 млн т, — рассказал эксперт. — В то же время, резко активизировался внутренний рынок, что выразится в существенном росте внутренних железнодорожных перевозок, в частности из Сибири, где ожидается крайне высокий урожай». По его словам, цены CPT в портах остаются на прежних уровнях около 16,5 тыс. руб. за тонну.



С 1 июля по 19 сентября экспорт зерна составил 11 млн т, уточнил Зернин. По его данным, за аналогичный период прошлого года было вывезено 13 млн т. «Мы ожидали отставания от прошлого сезона на 20-25%, но внешний спрос и все еще комфортный уровень пошлины позволяют отгружать зерно на экспорт на достаточно высоком уровне. Окно возможностей закроется, когда пошлина достигнет ожидаемых $70 за тонну», — считает он. Стоимость российской пшеницы в глубоководных портах, по словам Зернина, составляет 16,2 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,8 тыс. руб. за тонну.



Экспортная пошлина на пшеницу с 22 по 28 сентября снизится с $52,5 до $50,9 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на ячмень уменьшится с $33,1 до $31 за тонну, на кукурузу — с $49 до $47,8 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $272,8/т ($275/т неделей ранее), на ячмень — $229,4/т ($232,3/т), на кукурузу — $253,4/т ($255/т). «Однако пошлина по-прежнему очень высока, а индекс цен, на котором она основана, остается ниже фактической цены FOB», — сообщает Reuters.



Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина на прошлой неделе говорила «Агроинвестору», что, по ее оценке, в сентябре экспорт пшеницы может составить порядка 5,5-5,7 млн т. Отгрузки ячменя могут достигнуть 19,2 тыс. т в сутки, в сентябре прошлого года отгружалось по 19,5 тыс. т. «Экспорт кукурузы идет примерно на уровне прошлого года. Однако наш экспортный потенциал по этой агрокультуре пока непонятен, так как уборка только началась. Торговля идет осторожно, отгрузки составляют 75-78 тыс. т в день», — отмечала она.

