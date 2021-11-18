Инвестиции в производство картофеля будут выгодны в ближайшие годы

В 2022 году Минсельхоз планирует увеличить поддержку картофелеводства А. Гордеев

Инвестиции в выращивание картофеля сейчас привлекательны для тех, кто хочет заработать, но это продлится лишь в ближайшие два-три года. Такое мнение озвучил председатель Картофельного союза, гендиректор компании «Малино» Сергей Лупехин в ходе организованного газетой «Ведомости» «Аграрного форума России». «Кто успеет войти в этот бизнес, тот заработает, кто не успеет, тот выйдет из него», — сказал он.



По данным Росстата, за неделю с 9 по 15 ноября средние розничные цены на картофель увеличились на 0,42%, при этом с начала года они выросли более чем на 52%. По словам Лупехина, в этом году все картофелеводы радуются росту цен в отрасли, поскольку это фактически первая возможность заработать за прошедшие десять лет.



В 2010 году из-за засухи был неурожай, и те производители, которые смогли вырастить картофель, заработали, поэтому на фоне хорошей конъюнктуры рынка инвесторы пошли в отрасль. Но в следующие 10 лет ее привлекательность снижалась, напомнил Лупехин. В этом году высокие цены стали результатом не только влияния погодных факторов — картофель поздно посадили, осенью были трудности с уборкой — но и структурных изменений. Если в конце 1990-х — начале 2000-х около 80% картофеля, 32 млн т, выращивали ЛПХ, то в прошлом году на их долю пришлось около 12,7 млн т. То есть за 20 лет урожай снизился на 20 млн т — минус 1 млн т в год. Однако в товарном секторе не появились равноценные объемы, а спрос при этом увеличился за счет тех людей, которые перестали выращивать картофель в подсобных хозяйствах. Также добавился спрос со стороны переработчиков, мощности которых сейчас расширяются, что привело к снижению предложения столового картофеля, пояснил Лупехин.



В 2022 году Минсельхоз планирует увеличить поддержку картофелеводства и овощеводства. В частности, ожидаются субсидии на строительство хранилищ, мелиорацию, возможно — на введение новых площадей для выращивания картофеля, рассказал Лупехин. Ранее в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством глава агроведомства Дмитрий Патрушев говорил, что министерство разрабатывает федеральный проект для увеличения производства овощей и картофеля, а также организации инфраструктуры их хранения и продажи. Также Минсельхоз намерен проработать вопрос перехода торговых сетей на долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля, что должно позволить снизить колебания цен.



При этом в агросекторе остается актуальной проблема дефицита трудовых ресурсов, обратил внимание Лупехин: компетентных специалистов не хватает, а COVID-ограничения «поломали трудовую логистику». Например, предприятия «Малино» сильно зависели от трудовых мигрантов, особенно в Московской области, одни и те же люди годами приезжали на работу, но теперь не могут въехать в Россию. Из-за этого сотрудников приходится в том числе перекупать у других, брать неквалифицированных людей, что связано с дополнительными затратами. «В качестве рабочей силы в этом году мы впервые стали использовать труд осужденных, открыли для них общежитие в Коломенском районе Подмосковья, — поделился Лупехин. — Люди хотят работать, чтобы досрочно освободиться, это очень интересный опыт».



По данным Минсельхоза на 17 ноября, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ убран с 271,6 тыс. га, накопано 6,6 млн т. Год назад в этом время урожай был примерно таким же — 6,57 млн т. Уборка картофеля продолжается, его урожай позволит обеспечить внутренние потребности страны, сообщили «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. Тем не менее, агроведомство отмечает рост оптовых цен картофеля на 71,4% год к году. Минсельхоз совместно с Минпромторгом при участии торговых сетей разрабатывают проект по увеличению закупок продукции в странах СНГ вместо дальнего зарубежья: предполагается, что эта мера позволит получать картофель по более низкой цене, пишет издание.

