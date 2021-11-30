НСС: стоимость живых свиней и полутуш у производителей резко снизилась

Обвальное падение цен может продолжиться Pixabay

За неделю с 22 по 28 ноября цены производителей на живых свиней и свиные полутуши в России сильно снизились, дешевеет и другая продукция, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга Национального союза свиноводов (НСС). Отмечается, что в сегменте разделанного мяса цены уменьшились умеренно. Сильнее всего дешевеют отруба, идущие в промпереработку, отметил союз.



Так, цены на живых свиней в ЦФО за неделю снизились со 118,61 руб./кг до 104,3 руб./кг, на полутуши — со 172,14 руб./кг до 154,03 руб./кг. По прогнозу аналитиков союза, высока вероятность того, что обвальное падение цен на живых свиней и свиные полутуши на текущей неделе продолжится, и они могут опуститься до 95 руб. и 141 руб. за килограмм соответственно.



«Участники рынка сообщают о том, что спрос на свинину находится на минимальных значениях во всех сегментах. Ситуацию усугубило снижение обвалки по разным причинам на ряде крупных предприятий. Это сокращает предложение разделанного мяса в сетевую розницу», — приводит «Интерфакс» выдержку из мониторинга. Это снижает пропускную способность основного канала товародвижения, что замедляет уменьшение цен в сегменте разделанного мяса, но резко повышает давление в сегменте живых свиней.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что из-за вспышек африканский чумы свиней (АЧС), которые наблюдались с конца прошлого года, за девять месяцев 2021 года в отрасли свиноводства прирост производства был нулевым. В сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство ушло в минус (-7%). «Начиная с октября началось активное восстановление, закончились все проблемы с летней жарой и АЧС, потому что самые крупные вспышки были год назад и, соответственно, пострадавшие комплексы начали восстанавливаться», — рассказал Ковалев. По данным Росстата, в октябре прирост производства составил 1,8%. Это очень резкое ускорение, говорит Ковалев. В следующем году, по его оценке, показатель прироста должен составить 7-8%.



«Сейчас происходят две закономерные вещи: первое, это сезонное снижение спроса и оптовых цен. Второе — резко увеличивается предложение, в связи с восстановлением производства и выходом на очень высокие темпы прироста, — объясняет Ковалев. — Два этих фактора обеспечили резкое снижение оптовых цен от летних ценовых максимумов примерно на 25-30%». В последнюю неделю, по его словам, наблюдалось «повальное снижение цен»: если летом стоимость живых свиней доходила в пике до 140-145 руб./кг, то последний мониторинг показал, что цена упала до 95 руб./кг с НДС. «Это уже за гранью себестоимости», — подчеркнул Ковалев.



Падение оптовых цен не сразу отражается на розничной стоимости, продолжает Ковалев, потому что розничные цены гораздо менее волатильны и растут в два-три раза медленнее. «У нас уже были очевидные сигналы того, что падение в оптовом сегменте продолжается уже более месяца и в торговых сетях начались распродажи свинины по промоакциям. Это всегда указывает на то, что давление среди оптовых цен на розницу прекратилось», — рассказал глава НСС.



Сегодня, по его данным, во всех сетевых магазинах можно купить бескостную свинину по цене ниже 300 руб./кг. «Если падение продолжится, это резко увеличит предложение. Соответственно, весь следующий год будет очень непростым с точки зрения оптовых цен, со всеми вытекающими из этого последствиями», — прогнозирует Ковалев.



Между тем, в октябре Минсельхоз предложил в 2022 году ввести квоту на ввоз до 100 тыс. т свинины (с 1 января по 30 июня). Это должно помочь стабилизировать цены на российском рынке. Позже подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза, затем решение было поддержано советом ЕЭК. Условием применения льготы будет целевое назначение — переработка мяса на территории России.

