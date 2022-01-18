Импорт племенного материала в животноводстве может резко сократиться

Российскому животноводству требуется до 10-11 млн доз бычьего семени в год Pixabay

Согласно поправкам к закону «О племенном животноводстве», принятым в конце 2021 года, с 1 сентября 2022-го импортеры бычьего семени останутся без господдержки. Эта ситуация беспокоит животноводов, по их мнению, на этом фоне ввоз биоматериала может резко сократиться, кроме того, они опасаются падения его качества, пишет «Коммерсантъ» .



Вопрос обсуждался на совещании заместителя главы Минсельхоза Андрея Разина с участниками рынка, выяснило издание. Согласно поправкам в закон, без господдержки останутся компании, у которых нет собственного поголовья скота в России. Из-за их ухода может снизиться качество биоматериала. Участники рынка уже проводят консультации с Минсельхозом о путях решения проблемы, одним из вариантов может стать создание собственного племенного фонда.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает, что без поддержки со стороны государства некоторые аграрные предприятия не будут закупать импортное семя, пишет «Коммерсантъ». Российскому животноводству требуется до 10-11 млн доз семени в год, из них примерно 40% приходится на импорт, сказал изданию глава Streda Consulting Алексей Груздев. По его оценке, в последние три года ввоз в страну биоматериала увеличился в 2,5 раза.



Руководитель управления GR & ESG ГК «ЭкоНива» Любовь Аксенова сказала «Агроинвестору», что большая часть хозяйств агрохолдинга имеют племенной статус. По ее словам, племенная работа для компании — залог роста продуктивности животных и качества продукта. «Учитывая масштаб группы (общее поголовье превышает 216 тыс. голов КРС, в том числе112 тыс. — фуражные коровы, преимущественно голштинской породы черно-пестрой масти), подход к такой работе и, в частности, к поставке генетического материала в компании унифицирован. Качество и объемы, которые необходимы группе, пока могут удовлетворить только поставщики импортного семени», — прокомментировала она.



По мнению Аксеновой, основной риск вносимых в приказ Минсельхоза изменений — возможность потери племенного статуса всеми хозяйствами, использующими импортный биоматериал, поскольку поставщики в принципе не смогут ввозить продукцию с подтверждением племенного статуса. Она отметила, что на текущий момент отечественные производители генетического материала не могут обеспечить потребности крупнейших сельхозпроизводителей ни по объемам, ни по качественным характеристикам. «Выбор поставщика обусловлен экономическими факторами: приобретение семени ниже по качеству может значительно снизить продуктивность поголовья и оказать влияние непосредственно на качество молока. Это уже чревато многомиллионными потерями для хозяйств. В случае сопоставимого качества фермеры, конечно, будут выбирать российского производителя», — считает Аксенова.



«ЭкоНива» считает необходимым и важным продолжение работы, которая ведется курирующим ведомством по развитию и поддержке отечественного племенного животноводства, включая создание ГИС по племенной работе, отметила Аксенова. «Она эффективна и должна продолжаться для того, чтобы российская генетика могла быть сравнима по качеству с импортируемой», — заключила она.

