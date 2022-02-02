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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

С марта экспортная пошлина на подсолнечное масло повысится

Ставка рассчитана при индикативной цене $1371,7 за тонну

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В 2021 году экспорт подсолнечного масла приблизился к $3,9 млрд
М. Стулов
В 2021 году экспорт подсолнечного масла приблизился к $3,9 млрд
М. Стулов

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 28 февраля включительно достигнет $260,1 за тонну, сообщил Минсельхоз. Ставка рассчитана при индикативной цене $1371,7 за тонну. На февраль пошлина на вывоз подсолнечного масла составляет $251,4 за тонну.

Гибкая экспортная пошлина на экспорт подсолнечного масла установлена в России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года и ежемесячно обновляется. Ее размер составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой — $1 тыс./т. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.

Мировые цены предложения на подсолнечное масло в России (FOB Черное море) с поставкой в феврале выросли до $1360-1370 за тонну, говорится в обзоре подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». Отмечается, что цены увеличились в связи с неопределенной геополитической ситуацией, повышением стоимости нефти и общим ростом мировых цен на рынке растительных масел. По данным «СовЭкона», экспортная цена подсолнечного масла на прошлой неделе прибавила $10 и достигла $1385 за тонну FOB, Институт конъюнктуры аграрного рынка зафиксировал повышение до $1380/т, писал накануне Reuters.

В 2021 году масложировая продукция стала главным драйвером роста экспорта продукции АПК, вывоз в стоимостном выражении вырос на 48% до более чем $7 млрд, а средняя цена — с $605 до $950 за тонну, оценивал «Агроэкспорт». При этом в натуральном выражении экспорт снизился с 8 млн т до 7,4 млн т. В структуре поставок преобладало подсолнечное масло, его на внешние рынки продали почти на $3,9 млрд против $2,7 млрд в 2020 году.

По данным Масложирового союза, лидерами по импорту российской масложировой продукции в 2021 году стали Китай (1,7 млн т), Турция (1,2 млн т), Иран (720 тыс. т), Белоруссия (685 тыс. т) и Латвия (463 тыс. т). При этом из-за введения экспортной пошлины российским компаниям пришлось уйти с рынка отдаленных стран, которые работают с длительным временным лагом, например, Индии. Контрактоваться на три-четыре месяца вперед нет возможности, так как пошлина прогнозируется максимум на два месяца вперед, ранее пояснял глава союза Михаил Мальцев.

Екатерина Шокурова 

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