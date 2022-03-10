Сергей Собянин: российские сети могут заменить рестораны McDonald’s

В Москве около 250 точек McDonald’s «Мираторг»

Российские сети максимум в течение года могут заменить закрывающиеся в Москве рестораны McDonald’s. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сказал на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг, сообщает «Интерфакс». Для замещения ниши, «которую иностранные коллеги освобождают», власти города решили выделить 500 млн руб. на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.



«В Москве около 250 точек, которые работают в системе McDonald’s, конечно, это неприятно, — многие привыкли ходить в McDonald’s, — отметил Собянин. — Но надо иметь в виду, что в Москве 12 тыс. предприятий общественного питания, они разные, по разным направлениям работающие, но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние пять-восемь лет, и это сеть мирового уровня». Чиновники попросят устроить в новые заведения сотрудников, которые работали в закрывающихся McDonald’s, добавил глава города.



В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети, что зарубежным компаниям, которые сейчас уходят с российского рынка, будет непросто на него вернуться. При этом он отметил, что «котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем».



Между тем, «Мираторг» сообщил, что планирует до конца 2022 года открыть 15 новых бургерных «Стейк & Бургер» и расширить фирменную сеть до 41 ресторана в шести регионах страны. Первые четыре ресторана — как бургерные при фирменных магазинах агрохолдинга, так и новые точки вне розничной сети — будут запущены уже в марте. Сейчас сеть «Стейк & Бургер» включает 26 ресторанов в Москве, Подмосковье, Брянске, Туле, Курске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Новые рестораны появятся в Москве, Подмосковье и Брянске. «Мираторг» планирует и дальше развивать собственную ресторанную сеть, что позволит диверсифицировать бизнес-процессы и обеспечить потребительский спрос на востребованный формат питания, отметила пресс-служба компании.



Ранее корпорация McDonald’s приняла решение временно закрыть все 850 ресторанов быстрого питания в России и приостановить все операции на российском рынке. По словам гендиректора корпорации Криса Кемпчински, на данном этапе невозможно предсказать, когда McDonald’s сможет вновь открыть эти рестораны. «Мы сталкиваемся с перебоями в нашей цепочке поставок наряду с другими операционными последствиями», — сказал он. При этом компания обещает, что сохранит заработную плату для всех сотрудников в России.



Также о приостановке работы своих заведений в России сообщила компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut). По состоянию на август 2021 года в стране была открыта 1 тыс. ресторанов KFC, большинство из них работает по франшизе. Yum! Brands принадлежит 70 ресторанов в России, уточняет РБК.

