Российской молочной отрасли грозит снижение финансовой устойчивости

Для стабилизации ситуации необходимо увеличить господдержку М. Стулов

Минэкономразвития и Минсельхоз по поручению правительства исследовали состояние молочной отрасли — производство сырого молока и его переработку. Они пришли к выводу, что без дополнительной поддержки отрасли грозит снижение финансовой устойчивости, а отдельным предприятиям — банкротство. Это следует из письма Минэкономразвития, направленного в начале марта в аппарат правительства, сообщил «Интерфаксу» знакомый с документом источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.



Кроме того, в письме сказано, что в связи с ростом цен на корма есть риск снижения надоев молока и сокращения загрузки перерабатывающих мощностей. Отмечается, что цены на основные компоненты себестоимости производства сырого молока повышались значительными темпами. Так, в декабре 2021 года фуражная пшеница была в среднем на 24,7% дороже, чем в 2020-м, премиксы — на 64,3%, комбикорма — на 16,9%. Доля кормов в структуре себестоимости молока составляет порядка 55%, доля сырого молока в структуре себестоимости переработчиков — 74%.



Авторы письма уверены, что для стабилизации ситуации в отрасли необходимо увеличить господдержку в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий, а также на льготное кредитование и возмещение части прямых понесенных затрат, пишет «Интерфакс». В числе мер также рекомендуется поддержка отрасли в виде субсидий на приобретение кормов. При этом анализ ситуации в отрасли был проведен с учетом ключевой ставки ЦБ 9,5%, тогда как 28 февраля регулятор экстренно повысил ее до 20%.



Между тем, Минпромторг обратился в правительство с просьбой отложить сроки введения маркировки воды и молочной продукции в России для фермеров, розничной торговли и ресторанов, а также упростить ее введение для этих категорий, сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо. Согласно документу, обязательство для розницы фиксировать продажу промаркированной молочной продукции с 31 марта предложено перенести на 1 сентября 2022 года. В письме также говорится о том, что фермеры, которые должны были начать маркировать молочную продукцию с 1 декабря 2022 года, могут получить еще один год на подготовку — до 1 декабря 2023-го. Согласно предложению, гостинично-ресторанный бизнес должен будет передавать в систему информацию о том, что молочная продукция и вода выведены из оборота, только с 1 декабря 2023 года. До этого момента за них такую информацию будут передавать поставщики.

Ситуация в экономике сейчас турбулентная, в связи с этим обстановка в АПК и молочной отрасли непростая, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. При этом, по его словам, проблем с точки зрения обеспечения населения основными видами продовольствия, в том числе молочными продуктами, ожидать не стоит. «Ключевой вопрос с точки зрения финансовой устойчивости предприятий — это доступность льготного кредитования для АПК, а также снижение административного давления на бизнес в части проверок, экологических инициатив, систем прослеживаемости и прочих новелл», — считает Белов.



Управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что скачок курса доллара не может не сказаться на себестоимости. «Соответственно, при росте курса все импортные компоненты подорожают, себестоимость в любом случае увеличится. Что будет дальше — сложно сказать. Насколько пострадают поставки всех импортных компонентов, и каким в итоге будет курс — неизвестно», — добавил он.



Груздев также отметил, что в растениеводстве и животноводстве сейчас все не так плохо, потому что большинство аграриев подготовились к текущему году заранее. «Ключевой вопрос в том, успели ли все полностью подготовиться к посевной. Крупные хозяйства точно все готовы. Поэтому этот сезон пройдем нормально», — считает Груздев. Он также отметил, что конкретно для сектора АПК «пока ничего страшного не произошло, но ситуация развивается, и сложно сказать, где она остановится».



На прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам предложил увеличить финансирование отечественного АПК на 242 млрд руб. По его словам, это стало необходимым в связи со сложной геополитической обстановкой. Увеличение финансирования ожидается по ряду направлений. Речь идет о льготном кредитовании, включая субсидирование процентной ставки по ранее взятым кредитам, а также кредитах на предстоящую посевную.

