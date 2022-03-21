Импорт овощей из Ирана может вырасти в 3,5 раза

В декабре прошлого года Россельхознадзор ограничил поставки овощей и фруктов из Ирана Pixabay

Иран может увеличить поставки плодоовощной продукции в Россию до 2 млн т, тогда как сейчас объемы ввоза оцениваются в 570 тыс. т, следует из сообщения Россельхознадзора. Возможность расширения импорта томатов, баклажанов, огурцов, перца, зелени и яблок обсуждалась в ходе рабочей встречи заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова с руководителем Иранской организации по защите растений (IPPO) Жахпуром Жамшидом Алаи Могхадами и руководителем Иранской ветеринарной организации (IVO) Сейедом Мохаммадом Агхамири.



Стороны обсудили существующие в России и Иране системы карантина и защиты растений, механизмы обеспечения фитосанитарной и ветеринарной безопасности, которые позволяют контролировать поставки продукции. Также они договорились оперативно завершить работу над соглашениями, которые будут регламентировать взаимодействие в области безопасного применения агрохимикатов, а также позволят наладить электронный документооборот для прослеживаемости торговых процессов.



В декабре прошлого года Россельхознадзор ограничил поставки овощей и фруктов из Ирана из-за остаточного содержания запрещенных в нашей стране пестицидов. Они были обнаружены в лимонах, мандаринах, перце и гранатах.



Также Иран рассчитывает увеличить поставки из России зерна и масличных с нынешних 7 млн т до 12 млн т в год. Кроме того, страна намерена рассмотреть вопрос открытия своего рынка для российского мяса птицы, баранины и другой мясной продукции. Иранские специалисты в ближайшее время приеду в Россию для инспекции птицеперерабатывающих предприятий, уточняет Россельхознадзор.



Между тем, Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить на шесть месяцев импортные пошлины на ряд продовольственных товаров, в частности овощи. Льгота на ввоз составит в среднем 10% от их стоимости. «Для оказания первоочередных мер поддержки, направленных на повышение экономической устойчивости, а также насыщения внутреннего рынка временно корректируются ставки пошлин на отдельные виды продукции и устанавливаются тарифные льготы на товары, используемые в производстве социально значимых средств», — приводятся в пресс-релизе комиссии слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.



Кроме овощей будут обнулены пошлины на животную и молочную продукцию, семена подсолнечника, соки, сахар, какао-порошок, аминокислоты, крахмалы, ферменты. Также эта мера коснется товаров, используемых в металлургии, цифровых технологиях, легкой промышленности, строительной и транспортной отраслях.

