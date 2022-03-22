В России подорожала пшеница

Закупочные цены пока не отражают рост мировых котировок Pixabay

Цена на российскую пшеницу на внутреннем рынке выросла на фоне снижения курса рубля и высокого спроса со стороны экспортеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Так, на неделе с 14 по 20 марта котировки в среднем увеличились на 525-550 руб. — до 16,15 тыс. руб. за тонну. Цены на ячмень выросли на 1,1 тыс. руб. до 15,1 тыс. руб. за тонну. На внутреннем рынке сохраняется потенциал для дальнейшего роста цен на зерно, который сопровождается риском ужесточения госрегулирования, отметили аналитики центра.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал изданию, что закупочные цены пока не отражают рост мировых котировок. По данным Минсельхоза на 17 марта на базисе FOB Новороссийск российская пшеница с протеином 12,5% стоила $440 за тонну. Большая часть экспортеров закупает зерно для исполнения уже заключенных контрактов или формирует запасы на фоне риска дальнейшего повышения цен. Новых контрактов, по словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, «ничтожно мало», если сравнивать с прошлыми сезонами.



Внутренние цены действительно растут, сказала «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, в среднем за неделю стоимость пшеницы 3-го класса увеличилась на 575 руб. до 18030 руб. за тонну, 4-го класса — на 465 руб. до 17535 руб. за тонну. Стоимость продовольственной ржи выросла на 390 руб. до 15170 руб. за тонну, фуражной пшеницы — на 475 руб. до 17030 руб. за тонну. Фуражный ячмень подорожал на 205 руб. до 16515 руб. за тонну.



По мнению эксперта, для нормализации ситуации должна быть стабилизация цен на внешних рынках. «На это влияют макроэкономические, геополитические и другие факторы. Также нужно понимать, когда у нас будет стабильный курс рубля», — прокомментировал Петриченко.



С 14 по 20 марта Россия экспортировала примерно 520 тыс. т зерна, в том числе 410 тыс. т пшеницы. Эти показатели на 13% и 10,8% выше, чем неделей ранее. По итогам марта «СовЭкон» ожидает отгрузки на уровне 2,4 млн т, включая 2,2 млн т пшеницы. Основными покупателями в марте стали Египет и Турция. По итогам сезона аналитики центра ожидают вывоза 33,5 млн т пшеницы, Минсельхоз США в мартовской обзоре оценивал потенциал экспорта агрокультуры из России на уровне 32 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее оценивал, что несмотря на логистические трудности, в марте Россия может экспортировать более 2 млн т пшеницы при условии хорошей погоды. Эксперт отмечал, что указанный объем вывоза превышает ожидания минимальных отгрузок.

