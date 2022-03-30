Запуск маркировки молочной продукции для фермеров отложен на год

Обязательная маркировка молочной продукции в России началась с 1 июня 2021 года М. Стулов

Правительство отложило до 1 декабря 2023 года введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. «Таким образом, у предпринимателей появится время для того, чтобы найти замену импортному оборудованию, необходимому для нанесения маркировки», — говорится в сообщении на сайте правительства. Ранее предполагалось, что фермеры должны будут начать маркировать молочную продукцию с 1 декабря 2022 года.



Также до 1 декабря 2023 года организации общественного питания, образовательные учреждения, детские сады и больницы, которые закупают молочную продукцию или бутилированную воду для собственных нужд, освобождаются от необходимости направлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки. Продовольственные магазины не будут передавать данные о продаже молочной продукции до 1 сентября 2022 года, бутилированной воды — до 1 марта 2023-го. Ранее предполагалось, что розничная торговля должна начать передавать сведения о выбытии из оборота маркированной молочной продукции сроком годности 40 дней и менее с 31 марта.



«Это решение позволит в текущих условиях снизить риски сбоев при поставках на внутренний рынок такой продукции, снять с бизнеса лишнюю административную нагрузку в столь непростой период», — отметил Мишустин (цитата по сайту кабмина).



«Несмотря на то, что сроки старта введения обязательных требований о выводе из оборота маркированной молочной продукции с применением контрольно-кассовой техники неоднократно переносились, все компании-члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на 100% готовы к выводу маркированной молочной продукции, в том числе в части оснащения торговых объектов необходимой контрольно-кассовой техникой», — сказала сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова, ее цитирует оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Отдельные компании уже осуществляют массовый вывод из оборота маркированной молочной продукции, добавила Орлова.



Обязательная маркировка молочной продукции в России началась с 1 июня 2021 года в категории сыров и мороженого, с 1 сентября маркируются молочные продукты со сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря — 40 дней и менее.

Накануне Минсельхоз предложил компенсировать производителям молочной продукции 70% затрат на оборудование для маркировки. По расчетам ведомства, производители молочной продукции потратят на маркировку 12,2 млрд руб., при этом 8,9 млрд руб. будет направлено на приобретение оборудования.

