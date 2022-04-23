Российские производители СЗР увеличат закупи сырья

В основном действующие вещества завозятся из Китая и Индии Pixabay

В этом году российским производителям средств защиты растений (СЗР) необходимо увеличивать объем приобретения действующих веществ (д. в.) с учетом рисков недопоставок из-за рубежа. Об этом «Агроинвестору» сказал исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин. В прошлом году, по данным союза, закупки увеличились примерно на 15% в стоимостном выражении. Рост связан не только с повышением потребности АПК в пестицидах, но и имеет экономическую подоплеку: стоимость д. в. зависит от разницы курсов валют, и с 1 марта аналитики фиксируют удорожание минимум на 20%.



«Стоимость импортных компонентов с начала года выросла минимум на 20%, транспортные расходы увеличивались в четыре-пять раз из-за смены логистических цепочек. Так, стоимость доставки авиатранспортом 1 кг д. в. из Китая составляет сегодня 45 руб., тогда как в начале 2022 года — менее 10 руб., — сравнил Алгинин. — Затраты производителей СЗР в этом году существенно выросли, при этом последние 10 лет компаниям удавалось удерживать цены на весь ассортимент продукции».



По его словам, цена реализации не компенсирует возросшие затраты производителей СЗР в России. Импортные компоненты формуляций в 2022 году продолжат дорожать, поэтому есть смысл сформировать запасы, поскольку площадей для хранения в стране достаточно, с этим проблем не возникнет.



«В сфере обеспечения российских сельхозпредприятий СЗР в этом году панических настроений нет. Доля импорта составляет всего 42%, то есть большая часть средств производится на территории страны, — оценивает гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. — Зависимость от импорта из недружественных стран в отрасли почти нулевая: в основном д. в. завозятся из Китая и Индии. Сейчас из-за рубежа поставляется 169 молекул, из них на территории России выпускается более 600 наименований СЗР».



По данным участников рынка, пока ни одна европейская компания, поставляющая в Россию СЗР, не уведомила о приостановке деятельности, отгрузка продукции осуществляется в полном объеме по ранее заключенным контрактам. Эту информацию подтверждает Минсельхоз. По словам директора департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, иностранные поставщики семян, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники не намерены покидать российский рынок и планируют продолжить работу как минимум на среднесрочную перспективу. При этом ведомство признает, что сегмент производства СЗР стал одним из трех проблемных секторов наряду с семеноводством и поставкой запчастей для сельхозтехники, на которых сказалась нынешняя внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуация.



«Есть объективное снижение поставляемых объемов СЗР из Европы, но это связано с нарушением логистических цепочек и не имеет под собой политических оснований, — говорит Владимир Алгинин. — Также иностранные компании производят большое количество СЗР на территории России, поскольку давно локализовали здесь свое производство. К примеру, так работает Кирово-Чепецкая химическая компания. В стадии строительства находятся два современных завода в Липецкой особой экономической зоне, инвесторами выступают иностранные компании. Процессы локализации в последние годы шли ускоренными темпами, поскольку было понимание, что импортировать СЗР невыгодно даже с точки зрения стоимости транспортировки».



Алгинин отмечает, что в последние годы импорт д. в. в Россию из Китая нарастал, в связи с имеющимися трудностями в работе с европейскими поставщиками, многие российские компании с марта 2022 года полностью переориентировались на работу с Китаем, который является крупнейшим мировым поставщиков пестицидов и агрохимикатов. Скорее всего, именно отгрузки китайских компонентов для СЗР в ближайшее время значительно вырастут.

