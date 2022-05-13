В России появится система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

Россельхознадзор начал тестирование системы и регистрацию поднадзорных объектов Kuhn

В России будет создана Федеральная государственная информационная система (ФГИС) прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн». Соответствующе постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу Минсельхоз должен разработать и внести в правительство предложения по порядку, форме и форматам предоставления сведений в систему. Постановление, за исключением некоторых пунктов, вступает в силу 1 сентября 2022 года.



Система позволит усовершенствовать контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и бороться с контрафактом, написала в своем Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко, отметив, что это «важнейшее решение». «По данным ФАО и Российского союза производителей химических средств защиты растений, порядка 30% химических препаратов являются незаконно ввезенными, фальсифицированными или пришедшими в негодность, — подчеркнула Абрамченко. — ФГИС «Сатурн» будет обеспечивать прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота и станет действенным инструментом в борьбе с контрафактом».



По словам Абрамченко, принципы работы системы аналогичны принципам уже действующей системы «Меркурий». В тестовом режиме уже созданы возможности для оформления производственных и транспортных сертификатов, из которых будет выстраиваться цепочка электронных документов. Уже сейчас Россельхознадзор - оператор системы — начал ее тестирование и регистрацию поднадзорных объектов, где осуществляется обращение пестицидов и агрохимикатов. Их число уже превысило 200 тыс., сообщила вице-премьер.



Также в систему будут заноситься кадастровые номера земельных участков, где применяют такие вещества, даты запланированных работ по их внесению, название используемого пестицида и агрохимиката, дата и место его производства, сведения о действующем веществе, способе и дозировке применения, обезвреживании и утилизации таких химикатов, говорится в сообщении на сайте правительства. Информация об использовании пестицидов или агрохимикатов гражданами для личных целей в систему заноситься не будет.



Фирма «Август» в рамках подготовки к планируемому введению ФГИС «Сатурн» централизовано провела регистрацию всех производственных и логистических площадок во всех регионах своего присутствия. Кроме того, на всех заводах компании внедрена серийная маркировка продукции, что позволяет организовать прослеживаемость движения каждой единицы продукции от производства до применения и настроить учет партий пестицидов при их обращении, рассказал «Агроинвестору» начальник отдела продаж компании Дмитрий Плишкин. «Это решение ляжет в основу автоматизированной передачи необходимой информации в систему, так как в ручном режиме передавать такие объемы информации невозможно», — уточнил он.



Однако необходимая автоматизация отчетности требует подробного описания протоколов обмена данными и значительного времени на настройку электронной связи между учетными системами крупных участников рынка и ФГИС, продолжает Плишкин. «На наш взгляд, было бы целесообразно введение периода опытно-промышленной эксплуатации системы для постепенного вовлечения участников рынка и учета всех особенностей процессов обращения СЗР», — добавляет он.



Важно понимать, что огромная нагрузка, в первую очередь, ляжет на сельхозпроизводителей, так как в сезон применения в любом крупном агропромышленном предприятии осуществляется множество операций, по которым будет необходимо отчитываться, а времени очень мало, обращает внимание Плишкин. Причем некоторые требования, например, пункт о запланированном применении пестицидов и агрохимикатов в разрезе применения конкретной партии с указанием кадастрового номера земельного участка, по его словам, выглядят практически неисполнимыми. Российский союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) совместно с Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) в середине апреля текущего года обращался в Россельхознадзор с предложением перенести срок внедрения системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов на 2024 год.



Минсельхоз разработал положения о государственном контроле в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в начале 2021 года. Закон о совершенствовании государственного контроля за обращением пестицидов и агрохимикатов был принят в декабре 2020-го. Согласно ему, Россельхознадзор получил полномочия по контролю за импортом пестицидов и агрохимикатов и за соблюдением регламентов их применения при производстве сельхозпродукции.

