Роскачество усилило проверки массовой недорогой продукции

Потребители считают, что качество недорогих товаров может ухудшиться М. Стулов

Роскачество усилило веерные исследования и еженедельные проверки массовой продукции, сообщил глава ведомства Максим Протасов, пишет ТАСС. По его словам, в первую очередь это касается проверок недорогого товара, потому что потребители считают, что его качество может ухудшиться. «Мы хотим либо увериться в том, что этот риск не подтвердился, либо поправить наших производителей», — сказал Протасов.



Глава Роскачества отметил, что работы у ведомства стало больше, поскольку в связи с необходимостью импортозамещения стало создаваться больше новых производств. В частности, уже проведены проверки ультрапастеризованного молока в 27 регионах, а также полутвердых сыров с закупочной ценой не более 660 руб./кг. В результате каждый пятый образец молока оказался фальсификатом, в продукции 16 торговых марок обнаружены фитостерины, что говорит о фальсификации растительными жирами, сообщила пресс-служба Роскачества. Часть производителей экономят на сырье и снижает себестоимость продукта за счет уменьшения массовой доли жира.



В молоке одной марки эксперты обнаружили наличие антибиотика тетрациклин в количестве, превышающем уровень требований законодательства, и следы антибиотика клоксациллина. Также следы антибиотиков присутствуют в молоке еще трех исследованных Роскачеством марок. Продажа продукции с нарушениями прекращена, часть товара изъята из оборота.



На прошлой неделе заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в ходе Всероссийского совещания директоров по качеству пищевой отрасли говорила, что в ходе последней проверки сливочного масла 30% образцов оказалось фальсификатом. При этом она подчеркнула, что контрольно-надзорным органам сейчас очень сложно из-за либерализации требований к производителям. Однако сложившаяся геополитическая ситуация не должна негативно повлиять на качество продуктов питания, несмотря на то что сейчас всем участникам рынка приходится непросто.

