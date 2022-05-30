С начала года в России выросло производство садовой земляники

Цены на ягоды в этом году выросли на фоне увеличения себестоимости производства Pixabay

С начала 2022 года производство садовой земляники в России выросло на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным на 30 мая оно достигло 1 тыс. т, сообщила пресс-служба Минсельхоза. По данным министерства, порядка 90% ягод выращено в защищенном грунте. Первыми к уборке приступили хозяйства Юга и Северного Кавказа.



При этом, как отметил Минсельхоз, крупными личными подсобными хозяйствами Северного Кавказа производятся значительные объемы этой ягоды, которые потом реализуются в том числе в других регионах России. Планируется, что в ближайшее время аграрии приступят к массовой уборке урожая ягод по всей стране.



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сказала «Агроинвестору», что оценивать рост производства земляники еще очень рано. «Мы только вошли в сезон. В большинстве хозяйств землянику еще даже не собирают», — отметила она.



По ее словам, цены садовой земляники в этом году выросли на фоне увеличения себестоимости производства. Из-за спецоперации поставки всего необходимого для производства серьезно ограничены, отметила Козий. Она добавила, что доходы населения сейчас существенно снижаются, поэтому сложно сказать, что будет со спросом на землянику. «Мы это уже наблюдаем по тому, что на собранный урожай ягод покупателей меньше», — сказала Козий.



В середине мая глава Ягодного союза говорила «Агроинвестору», что, по ее прогнозу, в 2022 году объем сбора ягод в России может быть ниже уровня прошлых лет. По предварительной оценке, показатель достигнет примерно 16-18 тыс. т. Для сравнения, в 2020 году было собрано 18,6 тыс. т, в 2019-м — 18,7 тыс. т. По словам Козий, уменьшение сбора ягод связано с тем, что у производителей в этом году осложнился доступ к удобрениям и средствам защиты растений.



В марте гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что объем импорта ранних и поздних ягод в Россию все еще большой, хотя летом отечественной продукции, особенно земляники садовой, на рынке достаточно, чтобы в этот период полностью отказаться от ввоза, за исключением отдаленных регионов. Эксперт также отмечала, что в этом году российская ягода будет не сильно, но все же дороже, чем в прошлом году, из-за роста затрат на логистику, СЗР, удобрения и так далее.



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