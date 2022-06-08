Экспортную пошлину на зерно могут увеличить на 10%

Стоимость зерна на мировом рынке растет Pixabay

Чтобы стабилизировать стоимость зерна на внутреннем рынке, правительство планирует увеличить экспортную пошлину. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе. По данным министерства, по состоянию на 27 мая индикативная экспортная цена на пшеницу составляла $373,2 за тонну. Если на пшеницу она превысит $375/т, а на ячмень и кукурузу $350/т, то пошлина повысится на 10%, рассказали в ведомстве.



Сейчас пошлина рассчитывается еженедельно и составляет 70% от разницы между индикативной и базовой ценой, показатель могут повысить в зависимости от мировой конъюнктуры. С 8 июня ставка по пшенице достигла $129,2, неделей ранее было $121,2 за тонну. Пошлина на ячмень сохраняется на прежнем уровне — $76,5 за тонну, на кукурузу — повышена с $73,9 до $78,7 за тонну. Эти ставки будут действовать по 15 июня (с учетом дополнительного выходного).



«Известия» ознакомились с отчетом Минсельхоза о росте цен на сельхозпродукцию в прошлом месяце, который ведомство направило в правительство. В нем сказано, что средняя цена производителей на пшеницу 3-го класса составила 15,7 тыс. руб./т (+12,8% к маю 2021 года), пшеницу 4-го класса — 14,9 тыс. руб./т (+14,8%). Стоимость других зерновых также увеличилась: ячменя — на 16,6%, кукурузы — на 2,2%, гречихи — на 42,8%. Подорожанию способствует высокий спрос на зерно в мире, отмечается в документе.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что стоимость зерна на мировом рынке растет постоянно. В этом году резкое увеличение цен началось с новостей о засухе в Индии в начале мая. Позже эта страна заявила об ограничении экспорта: стоимость пшеницы сразу выросла с $400 до $450 за тонну. Также сложностей добавило и то, что Россия вывозит зерно по квоте, то есть выпадающие индийские объемы было не так просто заменить, пояснил он.



Еще одной причиной роста цен Корбут назвал геополитические новости — сообщалось, что Украина не может продавать зерно за рубеж. Хотя поставки все-таки продолжались, но не в полном объеме, добавил он. По мнению Корбута, уже в следующем сельскохозяйственном году тренд на повышение цен изменится. В этом сезоне прогнозируется высокий урожай зерна, это позволит увеличить экспорт до 50 млн т, пояснил Корбут. Он также считает, что доля России в структуре мировых продаж вырастет.



Российское влияние на мировой рынок пшеницы в новом сезоне может быть беспрецедентным, сказал «Известиям» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов: на долю России может прийтись 21% мировой торговли пшеницей. Сейчас показатель составляет около 18%, добавил Корбут.



О том, что в случае заметного роста мировых цен на пшеницу — до $400 за тонну и более — формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил еще в ноябре прошлого года. Однако в ходе прошедшего в конце мая Всероссийского зернового форума глава агроведомства отмечал, что пересматривать формулу расчета пошлины пока не планируется.

