Минсельхоз планирует упростить регистрацию средств защиты растений

Действующие вещества для производства пестицидов в основном импортируются CNH

В ближайшее время в России может измениться процедура регистрации средств защиты растений (СЗР). Минсельхоз планирует упростить ее, так как наблюдается высокая зависимость от импорта, и сохраняются риски ухода зарубежных компаний с рынка страны. Этот вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе, сообщает «Коммерсантъ» .



Сейчас разрешается использовать только определенные марки агрохимии для конкретных культур, в будущем же министерство готово позволить регистрировать действующее вещество. Это должно позволить производить СЗР широкому кругу компаний для любых агрокультур. Руководитель Агентства плодородия Антон Фадеев считает, что инициатива Минсельхоза не решит проблему с возможным дефицитом полностью. По его словам, сегодня 99% действующих веществ, используемых российскими производителями пестицидов, импортируются. Фадеев также сказал «Коммерсанту», что, по его мнению, предложение ведомства может привести к появлению на рынке «низкокачественных агрессивных препаратов».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут положительно оценил идею Минсельхоза. «Упрощение — это всегда хорошо. Оно нужно не только для крупных компаний и не только по СЗР. Ситуация тут действительно сложная», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, действующие вещества поставляются в Россию из ЕС и Китая. «В Китае тоже произошло удорожание и усложнилась логистика», — добавил он.



В начале июня «Агроинвестор» писал, что стоимость регистрации и перерегистрации средств защиты растений с 2023 года может увеличиться вдвое, что приведет к удорожанию препаратов. В этом году цены на СЗР в России уже вряд ли изменятся, так как отечественные компании законтрактованы почти на 100% в соответствии с их объемами производства, говорил тогда исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин.



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