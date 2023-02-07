Минсельхоз предлагает продлить запрет на экспорт рапса

Минсельхоз предлагает продлить до 31 августа 2023 года запрет на экспорт рапса, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее установленное ограничение действует до 28 февраля и не распространяется на поставки в пределах ЕАЭС, вывоз через пункт пропуска Забайкальск и в ряде других случаев. Исключение для Дальнего Востока было сделано из-за отсутствия мощностей по переработке в регионе, его географических особенностей и существующих логистических сложностей. «Данная мера позволит забайкальским сельскохозяйственным товаропроизводителям сохранить доходность производства, найти рынки сбыта для рапсового сырья и избежать затоваривания рынка семян рапса в Забайкальском крае и сокращения производства указанной продукции», — говорилось в предыдущем проекте постановления. Продление запрета на экспорт рапса тогда объяснялось необходимостью загрузки имеющихся мощностей переработки.
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что продление ограничений говорит о том, что сибирский рапс будет и дальше экспортироваться в Китай. По предварительным данным, сбор этой агрокультуры в округе составил 1,53 млн т (4,56 млн т в целом по стране). «Любое ограничение — это плохо, но хорошо, что остается такое окно для экспорта, а это значит, что мы не получаем ухудшения ситуации, и коллапса по конъюнктуре и перспективам рапса мы не увидим», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. Он также напомнил, что в середине января сообщалось о том, что пошлина на экспорт рапса может вырасти до 30%. «Если этого не будет, то получается, что останется все, как сейчас: запрет на экспорт, кроме Забайкальска, и пошлина в 6,5% — это терпимый размер пошлины», — оценил эксперт.
Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза:
Мы поддерживаем государственные меры, защищающие сектор переработки масличных культур. Заградительные меры доказали свою эффективность: например, в первый год их действия производство рапсового масла и шрота выросло на 35%. В этом году благодаря рекордному урожаю, по нашим прогнозам, масла и шрота произведем минимум на 45% больше, чем в 2022-м — почти 1,5 млн т и более 2 млн т соответственно. Такими же темпами растет и экспорт этой продукции.
Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой считает, что запрет на экспорт рапса до конца текущего сезона будет стимулировать сектор переработки в России. По его мнению, такое решение позволит сформировать высокий производственный и экспортный потенциал по готовой продукции — маслу, шроту, жмыху. Причем наиболее активно этот потенциал будет выражен на фоне рекордного урожая масличных, который был собран в России в прошлом году. По оценке OleoScope, в 2022 году в России было переработано 2,4 млн т рапса (доля от всех масличных — 12%).
«Сейчас есть все предпосылки, чтобы этот объем увеличился. Тем более, что в России активно появляются новые маслоэкстракционные предприятия, а цены на сырье на внутреннем рынке в последние месяцы восстанавливаются. Стоит отметить, что компаниям-переработчикам не стоит опасаться нехватки маслосемян рапса на вторую половину сезона», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. По его мнению, новые регуляторные меры могут сказаться и на отечественном животноводстве, поскольку на внутреннем рынке может увеличиться предложение кормов.
Ранее председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель говорил, что поддерживает инициативу не распространять действие ограничений на регион. «Большое спасибо Минсельхозу, что он почувствовал боль Забайкалья: наверное, у нас единственный регион, где все растениеводство строится на масличных. Все остальное — пшеница, овес, ячмень и др. — субсидируется за счет масличных», — говорил «Агроинвестору» Нагель.
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