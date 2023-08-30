«Союзмолоко»: экспорт молочной продукции будет увеличиваться

Россия наращивает поставки за рубеж сухого молока и сыворотки evromol.com

Парадигма развития молочной отрасли сейчас претерпевает изменения, уверен гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Так, за последние десять лет оно шло за счет импортозамещения. В результате ввоз молочных продуктов сократился на 30%, а по итогам 2022 года самообеспеченность составила 86% (без учета Беларуси). Но с закрытием внутренних потребностей становится безальтернативным экспорт, сказал Белов в ходе конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК», организованной центром «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом при участии «Российского экспортного центра».



«Бизнес очень хорошо понимает эту историю, что парадигма меняется, и экспорт из некой красивой картинки, перспективы и вишенки на торте превратился в реальную составляющую стратегии очень большого количества компаний», — отметил Белов. По его словам, сейчас из 600-700 предприятий молочной отрасли 260 экспортируют свою продукцию, больший показатель только у рыбной отрасли.



По итогам первого полугодия экспорт молочной продукции соответствует прошлогодним показателям, при этом Белов обратил внимание, что сухое молоко, сыворотка и масло являются критически важными с точки зрения поставок на внешние рынки, так как на эти позиции приходится 80% мировой торговли молочной продукцией. «По сухому обезжиренному молоку за первые полгода объем экспорта из России на 50% выше, чем за весь прошлый год. По сухому цельному молоку — на 12%, по сыворотке — за полгода мы поставили столько же, сколько за весь прошлый год, — привел данные Белов. — Вы можете сказать, что это эффект низкой базы. Да, он тоже сыграл свою роль, но по сухому обезжиренному молоку мы на экспорт поставили за полгода 5% от нашего годового производства». По его словам, если такая тенденция сохранится, то к концу года будет поставлено 10% от объема производства в стране, по сыворотке есть возможность выйти на 20% с нынешних 10%.



По словам Белова, в росте экспортных отгрузок важную роль играет господдержка, в том числе недавно одобренное субсидирование 100% затрат на транспортировку молочной продукции. «Да, мы рассчитываем на льготные кредиты, но есть еще одна важная вещь, которая способствовала тому, что наши молочные продукты, прежде всего — сухие, стали конкурентоспособными. Три года назад было принято решение о том, что будут возмещаться прямые понесенные затраты для экспортоориентированных производителей сухих молочных продуктов. Почему это важно? Во-первых, это самые большие рынки, измеряющиеся десятками триллионов долларов. Во-вторых, эта отрасль традиционно была самой недоинвестирования — за десять лет в нее вложили 400 млрд руб.», — рассказал Белов.



Не менее важную роль играют страновые гиды и стратегии — это информационный фон со структурированными ключевыми рисками, требованиями. Атташе также играют важнейшую роль в выстраивании прямых отношений между российским бизнесом и покупателями на территории других стран. Без них, скорее всего, зачастую пришлось бы сталкиваться с работой через посредников, которые в Китае, например, забирают себе 30-40% маржинальности, а в таком положении конкурировать крайне сложно, добавил Белов. Также он отметил качество и скорость работы Россельхознадзора в плане аттестации предприятий для работы на внешних рынках. «В 2024 году динамика по экспорту как минимум сохранится, по ключевым позициям — сухое молоко, сыворотка — будут очень хорошие результаты. Я надеюсь, что в ближайшее время вы увидите прорыв, в том числе и в молочной отрасли», — заключил он.



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