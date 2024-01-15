В магазинах могут появиться полки для местных продуктов

Поддерживать локальных производителей в ситуации концентрации ритейла и укрупнения каналов продаж важно и нужно М. Стулов

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который обязывает торговые сети продавать товары, произведенные в регионе, где расположены магазины, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Предлагается дополнить закон об основах регулирования торговой деятельности в России положением, согласно которому сети и гипермаркеты должны обеспечить наличие таких товаров не менее чем на 25% от всего ассортимента в каждом торговом объекте. Правила определения этой доли будет устанавливать правительство.



«Мы вносим на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном введении в сетевых магазинах и гипермаркетах "местных полок"», — сказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, появление таких отделов будет логистически выгодным, а местные товары будут доступны по низким ценам. Он также считает, что это позволит сохранить свежесть продуктов и улучшить качество питания людей. Слуцкий также отметил, что введение такого правила будет способствовать развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда согласна, что местные продукты должны иметь доступ в магазины регионов. «Это нормальный принцип. Однако для того, чтобы продвигать инициативу, нужно знать: есть ли проблема? Бывая в командировках, я всегда захожу в местные продуктовые магазины для проверки этого принципа — местная продукция там есть, покупатели проявляют здоровый продовольственный патриотизм, покупая продукцию местного производства», — рассказала эксперт «Агроинвестору». Она считает, что сохранение местных производств важно, так как обеспечивается разнообразие продуктов питания. Кроме того, местные администрации стараются продвигать своих производителей во взаимоотношениях с торговыми компаниями.



По ее мнению, декларативно устанавливать долю опасно, так как товаров в нужном количестве может и не набраться, или они будут неконкурентными по цене и качеству. «Магазин выполнит требование, отодвинув более хорошие товары, но кому в этом случае будет лучше, кроме производителей? Да и им, в конечном счете, будет хуже — не станут покупать. Логичнее регулировать отношения с другой стороны — продукция надлежащего качества и конкурентной цены местного/любого производства не должна быть дискриминирована относительно другой продукции. А это уже другое регулирование», — рассуждает Шагайда.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов уверен, что поддерживать локальных производителей в ситуации концентрации ритейла и укрупнения каналов продаж важно и нужно. «В частности, мы выступаем за создание бизнес-инкубаторов для небольших региональных поставщиков. При этом к любым директивным нововведениям нужно подходить очень взвешенно и осторожно, соблюдая главное правило: не навреди. Рыночные методы, в числе которых здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы, чем внешние обязательства, последствия которых не всегда позитивны», — прокомментировал он «Агроинвестору».



К тому же не все региональные предприятия стремятся и готовы работать с федеральными ритейлом, продолжает Леонов. Он пояснил, что их производственные и логистические мощности далеко не всегда могут обеспечить необходимые условия сотрудничества с большой сетью. Сейчас востребованы товары тех производителей, которые смогли оперативно скорректировать свои бизнес-процессы, адаптироваться под все сложности и предложить продукт по максимально комфортной для потребителя цене. И для потребителей в данном случае нет разницы локальные это предприятия или крупные игроки, отметил Леонов.



Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» ранее сообщили о подготовке законопроекта, который предписывает торговым сетям и продуктовым магазинам создавать специальные отделы для продуктов питания с истекающим сроком годности. Эти продукты будут доступны бесплатно для пенсионеров и людей, находящихся в социально уязвимом положении, при условии предоставления соответствующих документов.



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