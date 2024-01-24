Потребители стали реже заказывать продукты онлайн

Среди причин снижения популярности доставки — высокие цены на товары А. Орлов

Каждый пятый россиянин (19%) в 2023 году стал реже пользоваться услугами доставки, следует из исследования аналитического сервиса Geo.Platforma, на которое ссылается РБК. Основные причины снижения популярности доставки — высокие цены на товары (27%), неудобные приложения сервисов (22%) и замедленная скорость доставки (16%). Также 15% участников опроса выразили недовольство ограниченным выбором товаров. Тем не менее, более четверти респондентов (26%) сказали, что покупают продукты только через службы доставки. В то же время треть россиян ходит за продуктами исключительно пешком. 41% россиян чередуют походы в магазин и онлайн-заказы.



Главной проблемой доставки почти для трети респондентов является испорченная продукция, 27% опрошенных столкнулись с неполнотой заказа. Пятая часть выразила недовольство поврежденной упаковкой доставленных товаров, 19% — ошибками в заказах. 14% участников опроса сталкивались с ситуацией, когда заказ вообще не был доставлен. Большинство опрошенных заказывают домой напитки (28%), примерно четверть — выпечку и сладости. Средняя стоимость одного интернет-заказа у каждого третьего респондента за последний год составила от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Россияне до сих пор чаще выбирают оффлайн магазины для покупки фруктов, овощей, мяса, рыбы и готовой еды.



В то же время финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел опрос, согласно которому россияне стали заказывать продукты онлайн гораздо чаще, чем годом ранее, пишет ТАСС. Если в январе 2023-го лишь 34% респондентов в основном пользовались службами доставки продовольствия, то к январю 2024 года этот показатель увеличился до 59%. Из опроса также следует, что 32% респондентов предпочитают ходить в магазин за продуктами, но используют и онлайн-доставку. В прошлом году таких людей было больше — 51%. 12% из этой категории потребителей отметили, что заказывают продукты для пожилых родственников, которым тяжело выходить в магазин (в прошлом году такой вариант ответа выбрали всего 7% опрошенных).



Только 9% респондентов (в сравнении с 15% в прошлом году) полностью отказываются от онлайн-заказов продуктов и предпочитают посещать рынки и магазины. Однако 34% из тех, кто не использует такой формат покупок, признались, что просто не умеют заказывать онлайн, а 46% аргументируют свой отказ от онлайн-магазинов тем, что супермаркеты, в отличие от рынков, не могут предоставить им продукты высокого качества.



По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, сейчас признаков снижения популярности онлайн-заказов нет. Этот канал совершения покупок по-прежнему остается востребован потребителями, а ритейлеры сохраняют ставку на омниканальность в своем развитии. В целом в России сегмент e-grocery продолжает расти и демонстрирует положительную динамику: за девять месяцев прошлого года он увеличился более чем на 40%год к году, рассказал Караваев «Агроинвестору». «Сервисы доставок торговых сетей — членов АКОРТ демонстрируют аналогичную динамику: мы видим ежегодный рост выполняемых заказов, увеличение среднего чека. На сегодняшний день сервисы доставок, которыми управляют сети — члены АКОРТ закрывают все потребительские миссии: от быстрой дозакупки в течение 45-60 минут до закупки впрок с запланированным временем доставки», — прокомментировал он.



Согласно отчету X5 Group, выпущенному 24 января, в 2023 году количество заказов с помощью сервиса X5 Digital составило 74,6 тыс. против 34,4 тыс. в 2022-м. Средний чек Vprok.ru составил 5,9 тыс. руб. (4,8 тыс. в 2022-м), средний чек в экспресс-доставке — 1,5 тыс. руб. против 1,6 тыс. руб. в 2022-м. С помощью сервиса доставки 5POST в 2023 году было сделано 29,6 тыс. заказов (25,9 тыс. в 2022-м). Через сеть доставки суши и роллов X5 Group — «Много лосося» - было сделано 1,8 тыс. заказов по сравнению с 1,4 тыс. в 2022-м. Средний чек — 2,2 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2023 года услуга экспресс-доставки была доступна из 8,5 тыс. магазинов сети, а также из 41 даркстора в 69 регионах по сравнению с 4,4 тыс. магазинами и 45 дарксторами в 64 регионах год назад.



«Агроинвестор» направил запросы в «Ленту», «Азбуку вкуса», «Магнит», «Верный» и другие торговые сети, владеющие сервисами онлайн-доставки, а также в «Сбермаркет».



Россельхозбанк ранее оценил, что за последние пять лет доля онлайн-продаж продовольственных и непродовольственных товаров в общем объеме розничной торговли увеличилась на 5,5 процентных пункта и достигла 7,5%. Только продуктов питания в 2023 году россияне заказали в сети на сумму более 800 млрд руб., что на 40% превышает показатели 2022-го. По прогнозам аналитиков банка, к концу 2024 года объем онлайн-продаж и доставки продуктов питания в России превысит 1 трлн руб., а доля онлайн-продаж продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли превысит 5%.



8 января Росстандарт принял два новых ГОСТа, которые устанавливают стандарты для услуг по доставке товаров и готовой еды, писали «Известия». Национальный стандарт на услуги доставки товаров розничным покупателям начал действовать с 1 декабря. ГОСТ по доставке готовой еды вступит в силу с 1 мая 2024 года. Оба стандарта впервые устанавливают общие требования и подходы к услугам доставки, но имеют рекомендательный характер. Ранее в России не было нормативных требований к услугам доставки товаров и еды, однако спрос на услуги курьеров значительно вырос, что вызвало необходимость в установлении стандартов.



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