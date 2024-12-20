В Госдуме предложили обязать магазины ставить полки для фудшеринга

Инициатива предполагает ввести упрощенную систему налогообложения для предпринимателей, которые примут участие в фудшеринге Е. Разумный

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова с предложением закрепить в законе обязанность владельцев магазинов организовывать полки для бесплатной передачи продуктов — фудшеринга — нуждающимся: пенсионерам, а также другим социально незащищенным категориям граждан на основании соответствующих документов. При этом передаваемые продукты должны быть не с истекшим сроком годности, сообщает ТАСС.



По мнению Миронова, необходимо в первую очередь определить, какие продукты могут передаваться в рамках фудшеринга, установить критерии их качества. Также нужно ввести упрощенную систему налогообложения для предпринимателей, которые примут участие в фудшеринге, установить контроль за их работой. Кроме того, необходимо развить инфраструктуру и коммуникации для быстрого и эффективного распределения продуктов, считает председатель партии. По словам Миронова, в последние годы для России актуальна проблема нерационального использования продовольствия с истекающим сроком годности. Наибольший объем приходится на хлеб, молочные продукты, овощи, и проблема обостряется во время новогодних праздников. Предложенные меры позволят сократить количество отходов и сделать продукты доступными для нуждающихся граждан, считает он.



«Социальные полки» могли бы принести немало пользы, если бы к их использованию были готовы все участники процесса, считает главный редактор проекта «Про фудшеринг», вице-президент банка еды «Русь» Анна Алиева-Хрусталева. «Магазины должны быть в состоянии взять на себя ответственность за распределение продуктов и обеспечить необходимую инфраструктуру. В том числе нужны новые цифровые решения, потому что сейчас провести через кассу можно только продажу товара, а не его бесплатную выдачу», — отметила она (цитата по сайту «Про фудшеринг»).



Важная составляющая проблемы — кого считать нуждающимися. Нужен механизм проверки или подтверждения нуждаемости, добавляет она. По словам Алиевой-Хрусталевой, «Полки добра», на которых предприниматели или неравнодушные граждане выкладывали бесплатные продукты, пытались внедрить в отдельных регионах еще с 2015—2016 годов, но эти проекты не увенчались успехом: первая причина — забирали их не всегда нуждающиеся. «Это вызывало серьезную демотивацию у тех, кто оставлял товар», — объясняет она. Второй аспект — конфликты: как только полка пустела, те, кто считают себя нуждающимися, приходили и грубо требовали продукты.



В сентябре «Агроинвестор» писал, что правительство в целом поддержало законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Артема Метелева об отмене НДС на продукты, которые раздают гражданам по системе фудшеринга, при условии доработки этой инициативы до ее внесения в Госдуму. Речь идет о передаче товаров с истекающим сроком годности, при этом общая стоимость передаваемых в течение года продуктов не должна превышать 1% от доходов продавцов. Сейчас в России отдавать такую продукцию на благотворительность невыгодно, потому что бизнес должен заплатить 20% НДС, писал Метелев в своем Telegram-канале. «Вместо этого нормальная еда выкидывается на свалки», — говорил депутат, обращая внимание на то, что в то же время доходы 16 млн человек в стране ниже МРОТ.



Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, в России ежегодно образуется более 17 млн т пищевых отходов, из которых около 29% — отходы торговых предприятий и организаций общественного питания на сумму примерно 480 млрд руб. Фудшеринг может внести существенный вклад как в уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, так и в обеспечение нуждающихся продуктами питания. Предполагалось, что фудшеринг может быть распространен на восемь групп товаров, включая свежие овощи и фрукты, мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, воду, чай и кофе. По словам автора законопроекта, производители и ритейлеры заинтересованы в участии в программах фудшеринга, некоторые крупные торговые сети уже запустили пилотные проекты в этой сфере.



Среди замечаний, которые нужно учесть при доработке законопроекта, — упоминание в нем непродовольственных товаров. В кабмине также сочли не аргументированным включение в перечень продуктов для фудшеринга чая и кофе. Кроме того, правительство обратило внимание, что предусмотренный законопроектом перечень благотворителей не установлен законодательством и что в документе не определены источники компенсации выпадающих из-за новой льготы доходов федерального бюджета. Правительство указало и ряд других замечаний, в том числе юридико-технического характера.



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