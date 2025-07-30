Топ-20 лидеров увеличили производство сыров на 2,4%

Большинство реализованных в последние пять лет инвестпроектов в сырной отрасли уже вышли на проектную мощность Е. Разумный / Ведомости

Топ-20 лидеров рынка в прошлом году выпустили в сумме 343 тыс. т твердых и полутвердых сыров с учетом сырных продуктов, что на 2,4% больше, чем произвели крупнейшие игроки в 2023-м, следует из рейтинга, составленного «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Доля рынка ведущих компаний при этом не изменилась и осталась на уровне 75%.



Первое место в списке сохраняет «Юговской комбинат молочных продуктов», который в прошлом году произвел 44,7 тыс. т сыра — примерно как и в 2023-м. ГК «Фудлэнд», ставшая второй, как и в предыдущем рейтинге, увеличила выпуск сыров на 0,7%, до 31,6 тыс. т. На одну строчку поднялся «Вамин» нарастивший объемы на 16,1%, до 23 тыс. т. PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»), напротив, опустилась на одну позицию, хотя и увеличила производство на 8,4%, до 22,3 тыс. т. Первую пятерку, как и годом ранее, замыкает холдинг СК «Ичалковский» и СЗ «Сармич» с 21 тыс. т (+8,8%).



Самый значительный рост в процентном выражении — на 46,8% — продемонстрировал «Ровеньки-маслосырзавод», выпустивший 15,4 тыс. т сыра и ставший 11-м в списке лидеров. При этом у восьми компаний-участниц рейтинга динамика производства в прошлом году была отрицательной. Больше всего — на 14%, до 13,2 тыс. т — сократила выпуск ГК «Доминант», занявшая 14-ю строчку.



Количество производителей, сокративших объемы производства, за год выросло, причем ряд компаний теряют объемы уже второй год подряд, отметил гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. «Большинство реализованных в последние пять лет инвестпроектов в сырной категории уже вышли на проектную мощность, и дальнейшее эволюционное наращивание доли рынка становится все сложнее», — цитирует его Milknews.



«С одной стороны, сказывается разная реакция игроков на резкий рост цен на молоко-сырье, который не сразу удалось транслировать в цену готовой продукции во избежание снижения объемов продаж, — приводит Milknews слова управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева. — С другой — стал очевиден тренд: стабильно расти удается только тем игрокам, которые смогли сформировать сильный розничный бренд и федеральную систему дистрибуции, а производители массовых видов сыров и работающие преимущественно с оптовым звеном не выдержали конкуренции с лидерами и начали достаточно быстро терять объемы».



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