Красная икра в рознице рекордно подорожала

Растет цена и на прошлогоднюю икру, хотя срок ее годности скоро истечет Pixabay

В сетевой рознице цены на красную икру лососевой путины этого года достигли рекордных 23,5 тыс. руб./кг, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Информационного агентства по рыболовству. В том числе икра нерки продается в диапазоне 18,5-23,5 тыс. руб./кг, кеты — 16,5-22,5 тыс. руб./кг, горбуши — 14,6-19,95 тыс. руб./кг. Икра путины прошлого года в сетевой рознице стоит в среднем 8,9-16,5 тыс. руб./кг.



По данным Росрыболовства, к пику лососевой путины на Дальнем Востоке (июль-август), было добыто 74,7 тыс. т лососей — на 60% меньше, чем в тот же период годом ранее. Данных об объемах заготовки лососевой икры от Россельхознадзора пока не поступало, однако ожидается, что в этом году он будет рекордно низким, отметил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. При этом он обратил внимание, что растет цена и на прошлогоднюю икру, добытую на пике путины 2025-го, хотя срок ее годности истечет через две-три недели.



По данным аналитического центра Рыбного союза на 18 августа, в крупнейшей специализированной сети, которая служит «индикатором цен» для федеральной розницы, в пересчете на 1 кг икра горбуши путины прошлого года стоит 9,9 тыс. руб., путины этого года — 18,6 тыс. руб., икра кеты — 11,6 тыс. руб. и 18,9 тыс. руб. соответственно, нерки — 11,4 тыс. руб. и 17,2 тыс. руб. Год к году икра горбуши подешевела на 5%, кеты — подорожала на 17%, нерки — на 28%.



По информации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на 17 августа, на Дальнем Востоке добыто почти 82 тыс. т лососей при прогнозном показателе около 230 тыс. т (ранее он составлял 227 тыс. т, то на днях был скорректирован). В том числе вылов горбуши составил 40,8 тыс. т (127,6 тыс. т на ту же дату в 2024 году, по горбуше сравниваются показатели четных или нечетных лет), кеты — 21,3 тыс. т (почти 31 тыс. т в 2025-м), нерки — 18,2 тыс. т (41,5 тыс. т в 2025-м). В прошлом году в целом было добыто 335 тыс. т лососей, в 2024-м — 235 тыс. т.



В этом году фиксируется спад подходов лососевых почти во всех промысловых зонах Дальнего Востока, в том числе на Камчатке, в Магаданской области, Хабаровском крае, ранее писал «Агроинвестор». В первой декаде августа председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын говорил, что суммарный улов в регионе едва превысил 40 тыс. т при прогнозе в 117 тыс. т. По данным ВНИРО на 17 августа, в крае добыто около 51,6 тыс. т лососей против почти 135 тыс. т на эту дату в прошлом году.



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