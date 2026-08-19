Импорт молочной продукции в Россию вырос на 10%

Доля импорта на российском рынке молочной продукции не превышает 6-6,5% А. Гордеев / Ведомости

В январе-июне импорт молочной продукции в Россию составил 406 млн л, что на 9,94% выше показателя прошлого года. Внутреннее производство за это время было на уровне 5,86 млрд л — рост на 2,26%. Всего по итогам первой половины 2026-го объем предложения молочной продукции на российском рынке вырос на 3%, до 6,2 млрд л, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»). По данным ЦРПТ, доля импорта на российском рынке не превышает 6-6,5%.



В «Союзмолоко» говорят, что рост ввоза молочной продукции действительно фиксируется, и его основным драйвером остаются поставки из Белоруссии, в то время как совокупный импорт из третьих стран сокращается. По словам гендиректора союза Артема Белова, это связано с принципиально иной структурой экономики республики, где административные инструменты поддерживают более низкие закупочные цены на сырое молоко и, как следствие, на готовую продукцию. В то же время российские производители сталкиваются с ростом себестоимости и кредитной нагрузки, ограничениями федерального бюджета для поддержки участников рынка. В результате ценовое давление со стороны белорусского импорта становится заметным фактором, влияющим на рыночную конъюнктуру. В «Логике молока» (ранее — Health & Nutrition, до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) также говорят, что все российские производители сейчас чувствуют конкуренцию с белорусской продукцией. В то же время председатель АКОРТ Станислав Богданов считает, что что импорт дополняет предложение и расширяет выбор.



По словам Белова, в целом, конкуренция с импортом на российском рынке усиливается, при этом российская молочная индустрия планомерно приближается к самообеспеченности в соответствии с утвержденным пороговым значением Доктрины продовольственной безопасности. «Важнейшей задачей в рамках Союзного государства России и Белоруссии остается обеспечение сбалансированного развития молочной отрасли обеих стран, что подразумевает соблюдение баланса взаимных поставок — не только по объемам в целом, но и по отдельным позициям, прежде всего, сыру, маслу, творогу и питьевому молоку», — прокомментировал Белов «Агроинвестору».



При этом, как указывают в ЦРПТ, особенно активно растут поставки белорусского мороженого: плюс 26,72% за первые шесть месяцев 2026-го, до 14,7 млн кг. В структуре предложения доля импорта увеличилась с 3,7% до 4,7% за год. Производство в России мороженого за этот же период, наоборот, снизилось на 1,72%, до 296,27 млн кг. В ЦРПТ рост ввоза связывают с появлением новых для российских потребителей вкусов, хотя лидером остается классический сливочный пломбир. Белов добавляет, что «Союзмолоко» также фиксирует рост поставок мороженого из Казахстана. «Увеличились и поставки из Южной Кореи, но этот рост носит скорее точечный характер, и его масштабы пока несопоставимы с объемами внутреннего производства», — добавляет он.



Снижение производства мороженого в России Белов объясняет в первую очередь увеличением издержек в условиях снижения спроса на мороженое, в том числе по погодным условиям в начале года. При этом сокращение производства в определенной степени объясняется более эффективной работой с запасами: в 2026 году компании успешно оптимизировали и реализовывали объемы сформированных запасов к высокому сезону, и к началу июля запасы они соответствовали среднему уровню за последние пять лет.



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