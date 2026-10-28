«Деметра-Холдинг» начинает экспортировать зерно через Мурманск

Поставка стала первым опытом работы порта с зерновыми грузами Мурманский морской торговый порт

Мурманский морской торговый порт (ММТП, входит в логистический холдинг «Портовый Альянс») принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей: 47 вагонов доставили 3,4 тыс. т зерна из ключевых аграрных регионов страны, сообщает «Деметра-Холдинг». Поставка стала первым опытом работы порта с зерновыми грузами. В компании высоко оценили слаженную работу всех участников процесса, обеспечивших железнодорожную логистику, портовую перевалку, фитосанитарное сопровождение, а также соблюдение требований к качеству и безопасности зерна.



В условиях, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, ММТП оперативно открывает альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев, сообщил порт в своем Телеграм-канале. «Универсальность порта позволяет быстро реагировать на новые вызовы: принять дополнительный объем грузов, освоить новую номенклатуру и обеспечить надежную отправку, — отмечается в сообщении. — К этому моменту мы готовились заранее: освоили схему выгрузки вагонов-хопперов через накопительный бункер с использованием мобильных конвейеров, подготовили инфраструктуру и команду».



Такая технологическая конфигурация уже была обкатана на Мурманском балкерном терминале при запуске перевалки калийных удобрений и теперь позволила ММТП быстро включиться в работу с новым видом груза. Главное преимущество схемы — прямая подача зерна в трюм судна, минуя этап промежуточного хранения на складе, отмечает порт.



О том, что ММТП планирует начать обработку первых партий зерна, «Агроинвестор» писал в сентябре. «Для перевалки зерновых культур в порту внедряется технология выгрузки вагонов-хопперов с использованием бункерной установки и передвижных конвейеров», — уточняла пресс-служба ММТП. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут тогда говорил, что если ММТП сможет отгружать зерно — это «разгрузит» ряд регионов ПФО, в первую очередь — Башкирию, Татарстан, а также в какой-то мере — СЗФО.



Запуск отгрузок через Мурманский морской торговый порт — значимый шаг в развитии северного направления поставок, диверсификации экспортных каналов и развитии новых торговых цепочек, оценивает «Деметра-Холдинг». В 2026 году логистика российского зернового экспорта продолжает трансформироваться: расширяется география отгрузок через альтернативные морские порты и новые терминальные мощности.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в октябре может составить около 3 млн т - это максимальный месячный объем с начала сезона. По состоянию на 27 октября за рубеж уже вывезено около 2,5 млн т.



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