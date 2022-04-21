В Подмосковье расширят семеноводческий агрокомплекс

Объем производимой продукции планируется довести до тонны в год Pixabay

«Агрофирма Партнер» реализует в подмосковной Коломне проект расширения существующего агрокомплекса по производству семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты и сельдерея. Работа ведется для замещения импортного семенного материала, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Московской области. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд руб.



В рамках инвестпроекта предусматривается поэтапный ввод очередей с постепенным увеличением объема производимой продукции до тонны семян в год. «Реализация проекта позволит значительно снизить зависимость от завоза семян и посадочного материала из-за рубежа», — подчеркнул Мурашов.



Первая очередь селекционно-семеноводческого комплекса была запущена в 2021 году. Сейчас там выпускаются семена гибридов томатов и перцев собственной селекции. Агрофирма уточняет, что ведет селекционную работу совместно с Тимирязевской академией и не использует в своих технологиях ГМО.



Запуск второй очереди запланирован на этот год, ее ввод позволит увеличить объем производства семян томатов до 170-185 кг в год. По итогам реализации всего проекта планируется обеспечить Московскую область семенами на 100%, Россию — на 33%, говорится в сообщении регионального агроведомства.



В начале апреля федеральный Минсельхоз оценивал, что купленных аграриями заранее семян, саженцев и рассады хватит для проведения весенней посевной кампании в этом году. При этом перед отраслью поставлена задача достигнуть самообеспеченности семенами уровня 75% через восемь лет. По оценке Плодоовощного союза, обеспеченность семенами овощей открытого грунта составляет порядка 50%, по овощам закрытого грунта — до 100% (светокультура). Летом прошлого года Евразийская экономическая комиссия составила перечень агрокультур, имеющих критическую зависимость от импорта семян и (или) посадочного материала, в их числе — овощи и бахчевые.



Ранее Минсельхоз принял решение повысить с 20% до 50% размер возмещения капзатрат на создание селекционно-семеноводческих центров. Эта мера поддержки должна начать действовать с 2023 года.

