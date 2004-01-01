Самое интересное за неделю с 30 октября по 5 ноября 2017 года

«Агроэко» вложит 10 млрд рублей в тульский свиноводческий проект

Воронежская группа «Агроэко» планирует вложить 10 млрд руб. в проект по производству свинины в Тульской области. Как сообщил «Агроинвестору» председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов, приступить к его реализации предполагается в первой половине 2018 года. Проект мощностью 60 тыс. т свинины в год реализуется в рамках приобретаемого нового актива — Тульской мясной компании, выход на полную мощность может состояться в 2020 году. Тульский Минсельхоз подсчитал, что свиноводческий комплекс станет крупнейшим в регионе. По словам экспертов, в сегменте еще есть место для новых свиноводческих проектов, однако при их реализации придется столкнуться с существенными рисками, связанными с низким платежеспособным спросом и падением цен.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Россия улучшила позицию в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись с 40-го на 35-е место. Правда, деловой климат оценивался в Москве и Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что нужно смотреть, как обстоят дела на региональном уровне, где «на каждом шагу проблемы людям создают», и обращать больше внимания на малый и средний бизнес, у которого нет таких возможностей отстаивать свои интересы, как у крупных игроков.



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Воронежская компания построит молочную ферму за криптовалюту

«Хохольская сельскохозяйственная компания» («ХСК», Воронежская область) создает новую криптовалюту MilkCoin и планирует привлечь 4 млрд руб. с помощью ее первичного размещения (ICO). Его начало назначено на 15 ноября. Привлеченные средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов фермы, закупку оборудования и техники, введение в оборот сельхозземель. Конечная цель — создание молочно-товарного комплекса на 2,4 тыс. дойных коров (50 т молока в сутки или 20,5 тыс. т в год) и 290 бычков на откорме с возможностью удвоения производства. Компания решила прибегнуть к ICO, поскольку считает его единственным способом привлечения средств. Получить проектное финансирование без залога практически невозможно (в прошлом году она получила отказ), взять кредит — тоже. Аналитики рынка считают ICO интересным способом привлечения акционерных денег, однако сомневаются, что таким образом получится собрать значимые суммы.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Турецкие томаты могут появиться на прилавках к середине ноября

Россельхознадзор разрешил поставки томатов с трех турецких предприятий, которые ранее были проинспектированы представителями ведомства. Как говорится в сообщении службы, с 1 ноября начать импорт могут компании Özaltin, Agrobay, SÜRAL, обладающие полным циклом производства и одновременно являющиеся экспортерами. Как полагает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, томаты из Турции могут вернуться на прилавки магазинов к середине текущего месяца. «С учетом процессов получения квот и подписания необходимых контрактов, турецкая продукция должна появиться на прилавках магазинов в течение двух недель», — сказал он «Агроинвестору». По мере исчерпания лимита в 50 тыс. т в конце этого года будет приниматься решение о возможности допуска дополнительных объемов турецких томатов на российский рынок.



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ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ





Саудовская Аравия открыла свой рынок для российского мяса. Она разрешила поставки говядины, козлятины, баранины, мяса птицы и их субпродуктов, а также пищевого яйца. Королевство потребляет мяса на $20 млрд в год и для начала рассматривает возможность импорта продукции из России на $1 млрд.



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Минсельхоз обновил госпрограмму развития АПК

Минсельхоз подготовил обновленную госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы. Как следует из проекта правительственного постановления, изменения разработаны в связи с пилотным переводом госпрограммы на проектное управление. В новой редакции программы сформулированы пять основных целей. Первая — это обеспечение продовольственной безопасности, которому должен способствовать рост производства продукции АПК в 2018 году на 6,6% к уровню 2015-го, а к 2020 году — на 10,8%. Вторая — достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2020 году в объеме 4,05 трлн руб. против 3,2 трлн руб. в 2015-м. Кроме того, к этому времени экспорт продукции АПК должен вырасти на 32% к уровню 2015-го, физический объем инвестиций в основной капитал — на 13,1%, а объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности достичь не менее 18,3 тыс. руб. В соответствии с новой версией госпрограммы АПК ее финансирование из федерального бюджета, как и предполагалось, в 2018 году составит 241,3 млрд руб., в 2019—2020 годах — по 242,2 млрд руб.



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АПК стал основным драйвером экономики в сентябре

В сентябре 2017 года ВВП России увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и закрепился на уровне, превышающем 2%, следует из мониторинга Минэкономразвития. Основным драйвером роста в прошлом месяце стало сельское хозяйство. Так, по подсчетам министерства, вклад АПК в рост ВВП составил 0,9 п. п., в то время как на обрабатывающие производства и транспорт пришлось по 0,1 п. п., чистые налоги и импорт — 0,4 п. п, оптовую и розничную торговлю — 0,6 п. п. Сельское хозяйство вышло на первое место благодаря рекордным показателям сбора зерновых. По оперативным данным Минсельхоза, уже в конце сентября валовой сбор зерна превысил весь урожай 2016 года. В результате, согласно данным Росстата, выпуск сельхозпродукции в сентябре увеличился на 8,5% в годовом выражении против 5,1% в августе и спада в июне и июле на фоне более позднего начала уборочных работ. Оперативные данные Минсельхоза позволяют ожидать продолжения роста выпуска сельхозпродукции в октябре, уверены аналитики Минэкономразвития.



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