Сельское хозяйство в январе возобновило рост

Производство продукции сельского хозяйства в России в январе увеличилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщается в материалах Росстата, в прошлом месяце аграрный сектор выпустил продукции на 168 млрд руб. в действующих ценах.



Рост зафиксирован после двух месяцев падения: в ноябре сельхозпроизводство сократилось на 6,1%, в декабре — на 0,1%. По итогам 2018 года показатель уменьшился на 0,6% по сравнению с 2017-м, что стало первым снижением начиная с 2012 года. Как пояснялось в докладе статистического ведомства, в прошлом году снизились валовые сборы всех видов зерновых и зернобобовых агрокультур, кроме риса. Также продолжилось сокращение стада КРС во всех хозяйствах — на 0,8% до 18,1 млн голов.



В январе поголовье уменьшилось на 0,9% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, пишет Росстат. В том числе численность коров снизилась на 0,6% до 7,9 млн голов, при этом количество свиней в хозяйствах всех производителей увеличилось на 3,1% до 24,1 млн животных, овец и коз — снизилось на 5,9% до 22,9 млн голов.



Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах также сократилось и составило 1,1 млн т, что на 0,4% ниже января 2018-го и на 37% меньше декабря. В первую очередь такую динамику обусловил птицеводческий промышленный сегмент, где сокращение составило 3,8%. Производство яиц во всех хозяйствах страны также уменьшилось — на 0,4% до 3,6 млрд штук. В то же время выпуск молока в прошлом месяце Росстат оценил в 2 млн т, что на 2% больше января 2018-го. Обеспеченность скота кормами к началу февраля была на 5,8% ниже, чем на соответствующую дату предыдущего года, — 6,3 ц кормовых единиц на одну условную голову скота против 6,7 ц годом ранее.



На этот год в обновленной госпрограмме заложен рост сельского хозяйства на уровне 2,8%. В то же время в конце прошлого года Счетная палата предупреждала о рисках недостижения показателей госпрограммы в 2019—2021 годах, что «влечет существенные риски» недостижения показателя и по росту экспорта продукции АПК. Минсельхоз в 2019 году ожидает положительную динамику агропроизводства на уровне 1-1,5%. В том числе урожай зерновых, согласно прогнозу агроведомства, вырастет на 5% до 118 млн т. Аналитики зернового рынка ожидают урожай выше, на уровне более 120 млн т.



При этом по агропромышленному комплексу в целом и в прошлом году наблюдался рост, который составил 2,3%, заявляла замглавы Минсельхоза Елена Фастова на конференции «Где маржа 2019». Что касается сельского хозяйства, то в период с 2007 по 2017 годы производство сельхозпродукции в фактических ценах увеличилось в 2,7 раза — с 1,93 трлн руб. до 5,12 трлн руб., а среднегодовой прирост составлял 3,5%, рассказывала она. Однако в 2018 году роста сельхозпроизводства не произошло в связи с корректировкой в сторону уменьшения объемов производства в хозяйствах населения по результатам сельскохозяйственной переписи, приводит слова Фастовой пресс-служба министерства.

