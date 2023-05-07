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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Самое интересное за неделю с 1 по 7 мая

На прошедшей неделе Минпромторг оценивал перспективы квотирования импорта СЗР, Минсельхоз решил скорректировать субсидии для садоводов, у долгостроя «Донбиотех» сменился владелец, а группа «Агранта» заинтересовалась активами Danone

| Агроинвестор |

Импорт средств защиты растений могут квотировать

Минпромторг оценивает перспективы и параметры возможного введения квот на импорт средств защиты растений. Совет Федерации ранее рекомендовал правительству ввести квоты на ввоз пестицидов, чтобы в ближайшие три года обеспечить загрузку производственных мощностей отечественных производителей и полностью заместить импорт. Также ранее с таким предложением к правительству обращался Российский союз производителей химических средств защиты растений. Речь идет не о запрете поставок импортных агрохимикатов, а только о количественном ограничении ввоза готовых препаратов. При этом иностранные компании могут локализовать свое производство в России, что позволит защитить рынок от рисков неожиданного ухода западных игроков.

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будет субсидировать закладку садов только отечественными саженцами

Со второго полугодия 2023-го российские садоводы смогут получать субсидии на закладку садов только при условии, если используют отечественные саженцы. Об этом сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на сессии по садоводству в ходе Кавказской инвестиционной выставки. «Мы дали первое полугодие 2023 года для того, чтобы садоводы завезли все саженцы и ими произвели закладку по ранее заключенным контрактам», — уточнил Некрасов, отметив, что «нужно поддерживать свое питомниководство». «Играть в лотерею "привезут — не привезут саженцы" мы больше не можем», — добавил он.

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Экспорт растительных масел вырос на 23%

Экспорт растительных масел из России по итогам первого квартала вырос на 23% и превысил 1,5 млн т, оценило информационно-аналитическое агентство OleoScope. Основным покупателем с начала года является Китай: страна с января по март закупила больше всего подсолнечного и рапсового масел. Основной объем соевого масла поставлялся в Алжир, на рынке которого Россия стремится укрепиться.

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«Русский водород» купил имущество «Донбиотеха»

Московская компания «Русский водород» стала победителем торгов, в ходе которых реализовывались акции «Донбиотеха» (недостроенный завод по глубокой переработке зерна в Ростовской области), следует из протоколов, опубликованных на торговой площадке «Альфалот». По ходу процедуры имущество компании было конвертировано в акции специально созданного АО «Донские биотехнологии» в количестве более 11 млн по номинальной цене 1 тыс. руб. за штуку, все 10 лотов с акциями «Русский водород» приобрел за 7,17 млрд руб.

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«» продал колбасный завод в Петербурге

«» продал производственный комплекс площадью 9,7 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, который использовался для выпуска колбасных изделий. Покупателем стала компании «Альтаир», специализирующаяся на производстве хлебопекарных изделий. Мощность комплекса составляет 50 т колбасной продукции в сутки, сообщила пресс-служба агрохолдинга. «» запустил колбасное производство на заводе в Санкт-Петербурге в 2018 году, а в 2020-м начал выпускать продукцию на площадке автоматизированного предприятия в Курской области, увеличив мощности проекта до 200 т колбасных изделий в сутки. Таким образом, необходимость в маленьком заводе отпала, пояснила компания.

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Японско-российский тепличный комплекс испытывает трудности с поставками шмелей и семян

Тепличный комплекс японско-российской компании JGC Evergreen (территория опережающего развития «Хабаровск») столкнулся со сложностями при поставках шмелей и семян. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Это японский проект, о котором неоднократно говорил покойный премьер Японии Синдзо Абэ. Он называл его как знаковый в российско-японских отношениях. Но, к сожалению, от позитивных интонаций мы пришли к практически плодоовощной блокаде, когда не поставляются важные компоненты, в частности, шмели и семена», — написал Чекунов.

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Российский бизнес может купить группа «Агранта»

Покупателем российского бизнеса может стать группа компаний «Агранта», пишет «Прайм» со ссылкой на источник на молочном рынке. Заинтересованность в сделке агентству подтвердили в пресс-службе российского холдинга. Там уточнили, что «Агранту» интересуют не столько заводы , сколько сохранение брендов, выпускаемых французским концерном, и продолжение развития производства молочной продукции.

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