разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Самое интересное за апрель

В апреле Минсельхоз уточнил прогноз урожая зерна, иностранные трейдеры решили прекратить работу в России, на Балтике начал работу первый зерновой терминал, а отраслевые союзы продолжили критиковать закон о семеноводстве

| Агроинвестор |

оценил потенциальный урожай зерна в 123 млн тонн

В 2023 году валовой сбор зерна с учетом новых регионов составит около 123 млн т, из которых примерно 78 млн т — пшеница. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. По его словам, с учетом переходящих остатков это позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции на экспорт. Ранее агроведомство прогнозировало урожай зерна в диапазоне 125-127 млн т, включая 80-85 млн т пшеницы.

Подробнее

Запрет экспорта в Россию странами G7 может привести к завершению зерновой сделки

Если G7 примет решение о запрете на экспорт товаров в Россию, это обернется зеркальными мерами со стороны Москвы и прекращением зерновой сделки. Об этом написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица стран G7 ведут переговоры о «полном запрете на большую часть экспорта в Россию» в преддверии саммита G7 в Хиросиме, который запланирован на 19-21 мая. Согласно данным агентства, запрет может иметь несколько исключений, особенно когда речь идет о лекарствах, сельскохозяйственной продукции и продовольствии.

Подробнее

Отраслевые союзы в письме Владимиру Путину раскритиковали закон о семеноводстве

и Ягодный союз обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором попросили пересмотреть закон «О семеноводстве». Авторы раскритиковали ряд пунктов закона. Они считают, что «перед радикальным сломом сложившейся системы» новый закон должен быть комплексно проанализирован и выверен с учетом мнения не только разработчика, но и отраслевого сообщества. Особую озабоченность союзов вызывает подготовленный Минсельхозом проект постановления «Об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России».

Подробнее

Трейдер прекратит экспорт зерна из России

С 1 июля 2023 года дочерняя компания одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Company (LDC), остановит экспорт зерна из России. Сейчас компания изучает возможности передачи новым собственникам существующего российского бизнеса и зерновых активов. заверил, что уход LDC, равно как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия. Ранее стало известно о прекращении с нового сезона экспортной деятельности на российском рынке компаний и Viterra Limited.

Подробнее

В порту Высоцк заработал первый на Балтике зерновой терминал

Из зернового терминала порта Высоцк (Ленинградская область) ушла первая партия пшеницы весом 25 тыс. т. Таможня оформила первое судно с зерном в одну из стран Африки. Управляющая компания терминала «Порт Высоцкий» уточнила, что это была тестовая отгрузка, и сейчас на терминале продолжаются пуско-наладочные работы. Выйти на проектную мощность отгрузки зерна компания рассчитывает к концу второго квартала текущего года. Годовая мощность экспортного зернового терминала составляет 4 млн т, объем инвестиций в проект — около 5,5 млрд руб.

Подробнее

планирует вывести с российского рынка часть брендов

Компания намерена отказаться от использования своих международных брендов (Activia, Alpro, Actimel и ) в России, пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке. В « Россия» изданию рассказали, что изучают разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка. Кроме упомянутых торговых марок, выпускает молочную продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «BioБаланс» и «Тема». 

Подробнее

Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу может вырасти

может повысить базовую цену на пшеницу для расчета экспортной пошлины с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну. Такое решение может быть принято с начала сезона-2023/24. Агроведомство рассматривает целесообразность увеличения базовой цены в связи с растущей себестоимостью производства зерна, а корректировка приведет к снижению экспортной пошлины.

Подробнее

Продажу картофеля, овощей и фруктов в сетках могут запретить

На совещании в Минпромторге обсудили инициативу о запрете упаковки и продажи картофеля, овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. Идея принадлежит Российскому экологическому оператору (РЭО), который поддерживает ограничение использования сеток, но речь идет о реализации в такой упаковке продукции для потребителей. РЭО выступил за ограничение использования такой упаковки из-за сложности ее переработки. Пока конкретных решений не было принято, но идею будут прорабатывать. Переход на более экологичные материалы является мировым трендом. Однако сетка-рукав является самым дешевым способом упаковки и отказ от нее может привести к удорожанию конечной продукции.

Подробнее

Основатель «» планирует создать крупную компанию-экспортера зерна

Основатель группы «» и бывший сенатор Вадим Мошкович рассматривает возможность инвестировать в создание компании-экспортера зерна, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на зерновом рынке. Они сообщили, что возглавить новый проект может основатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский.

Подробнее

Немного другое фермерство: как в России производят спаржу

О спарже в России впервые заговорили на самом высоком уровне: вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручению Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину рассмотреть возможность выделения субсидий российским производителям этой культуры. Поводом для этого стало письмо с соответствующей просьбой, которое Абрамченко направил глава Северной Осетии Сергей Меняйло — в этом регионе работает крупнейший в стране производитель спаржи. О том, что из себя представляет российский рынок спаржи, с какими сложностями сталкиваются выращивающие ее фермеры, и какие нужны инвестиции для закладки плантации спаржи, разбирался «».

Подробнее

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №04, апрель 2023

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2023
Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее

«Агроинвестор»

Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее
Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции