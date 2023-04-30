Самое интересное за апрель

ztkt.ru

В 2023 году валовой сбор зерна с учетом новых регионов составит около 123 млн т, из которых примерно 78 млн т — пшеница. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. По его словам, с учетом переходящих остатков это позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции на экспорт. Ранее агроведомство прогнозировало урожай зерна в диапазоне 125-127 млн т, включая 80-85 млн т пшеницы.



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Запрет экспорта в Россию странами G7 может привести к завершению зерновой сделки

Если G7 примет решение о запрете на экспорт товаров в Россию, это обернется зеркальными мерами со стороны Москвы и прекращением зерновой сделки. Об этом написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица стран G7 ведут переговоры о «полном запрете на большую часть экспорта в Россию» в преддверии саммита G7 в Хиросиме, который запланирован на 19-21 мая. Согласно данным агентства, запрет может иметь несколько исключений, особенно когда речь идет о лекарствах, сельскохозяйственной продукции и продовольствии.



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Отраслевые союзы в письме Владимиру Путину раскритиковали закон о семеноводстве

Российский зерновой союз и Ягодный союз обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором попросили пересмотреть закон «О семеноводстве». Авторы раскритиковали ряд пунктов закона. Они считают, что «перед радикальным сломом сложившейся системы» новый закон должен быть комплексно проанализирован и выверен с учетом мнения не только разработчика, но и отраслевого сообщества. Особую озабоченность союзов вызывает подготовленный Минсельхозом проект постановления «Об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России».



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Трейдер Louis Dreyfus

С 1 июля 2023 года дочерняя компания одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Louis Dreyfus Company (LDC), остановит экспорт зерна из России. Сейчас компания изучает возможности передачи новым собственникам существующего российского бизнеса и зерновых активов. Минсельхоз заверил, что уход LDC, равно как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия. Ранее стало известно о прекращении с нового сезона экспортной деятельности на российском рынке компаний Cargill и Viterra Limited.



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В порту Высоцк заработал первый на Балтике зерновой терминал

Из зернового терминала порта Высоцк (Ленинградская область) ушла первая партия пшеницы весом 25 тыс. т. Таможня оформила первое судно с зерном в одну из стран Африки. Управляющая компания терминала «Порт Высоцкий» уточнила, что это была тестовая отгрузка, и сейчас на терминале продолжаются пуско-наладочные работы. Выйти на проектную мощность отгрузки зерна компания рассчитывает к концу второго квартала текущего года. Годовая мощность экспортного зернового терминала составляет 4 млн т, объем инвестиций в проект — около 5,5 млрд руб.



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Компания Danone намерена отказаться от использования своих международных брендов (Activia, Alpro, Actimel и Danone) в России, пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке. В «Danone Россия» изданию рассказали, что изучают разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка. Кроме упомянутых торговых марок, Danone выпускает молочную продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «BioБаланс» и «Тема».



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Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу может вырасти

Минсельхоз может повысить базовую цену на пшеницу для расчета экспортной пошлины с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну. Такое решение может быть принято с начала сезона-2023/24. Агроведомство рассматривает целесообразность увеличения базовой цены в связи с растущей себестоимостью производства зерна, а корректировка приведет к снижению экспортной пошлины.



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Продажу картофеля, овощей и фруктов в сетках могут запретить

На совещании в Минпромторге обсудили инициативу о запрете упаковки и продажи картофеля, овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. Идея принадлежит Российскому экологическому оператору (РЭО), который поддерживает ограничение использования сеток, но речь идет о реализации в такой упаковке продукции для потребителей. РЭО выступил за ограничение использования такой упаковки из-за сложности ее переработки. Пока конкретных решений не было принято, но идею будут прорабатывать. Переход на более экологичные материалы является мировым трендом. Однако сетка-рукав является самым дешевым способом упаковки и отказ от нее может привести к удорожанию конечной продукции.



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Основатель « Русагро

Основатель группы «Русагро» и бывший сенатор Вадим Мошкович рассматривает возможность инвестировать в создание компании-экспортера зерна, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на зерновом рынке. Они сообщили, что возглавить новый проект может основатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский.



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Немного другое фермерство: как в России производят спаржу

О спарже в России впервые заговорили на самом высоком уровне: вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручению Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину рассмотреть возможность выделения субсидий российским производителям этой культуры. Поводом для этого стало письмо с соответствующей просьбой, которое Абрамченко направил глава Северной Осетии Сергей Меняйло — в этом регионе работает крупнейший в стране производитель спаржи. О том, что из себя представляет российский рынок спаржи, с какими сложностями сталкиваются выращивающие ее фермеры, и какие нужны инвестиции для закладки плантации спаржи, разбирался «Агроинвестор».



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