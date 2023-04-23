Самое интересное за неделю с 17 по 23 апреля

Отраслевые союзы в письме Владимиру Путину раскритиковали закон о семеноводстве
Российский зерновой союз и Ягодный союз обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором попросили пересмотреть закон «О семеноводстве». Авторы раскритиковали ряд пунктов закона. Они считают, что «перед радикальным сломом сложившейся системы» новый закон должен быть комплексно проанализирован и выверен с учетом мнения не только разработчика, но и отраслевого сообщества. Особую озабоченность союзов вызывает подготовленный Минсельхозом проект постановления «Об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России».
Потенциал инвестиций в переработку молока для внутреннего рынка почти исчерпан
Потенциал инвестиций в выпуск потребительских молочных продуктов, ориентированных на внутренний рынок, скорее всего, исчерпан. Об этом сказал управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». По его словам, с учетом динамики доходов населения внутренний рынок уже насыщен, и даже стоит вопрос переизбытка сырья. Поэтому компаниям нужно ориентироваться на экспорт, считает он. В последние 10 лет переработка молока была одним из основных объектов инвестиций, суммарно за это время в нее было вложено почти 400 млрд руб. или 15-20% от всех инвестиций в переработку и производство пищевой продукции.
Планы недели
Основатель «Русагро» планирует создать крупную компанию-экспортера зерна
Основатель группы «Русагро» и бывший сенатор Вадим Мошкович рассматривает возможность инвестировать в создание компании-экспортера зерна, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на зерновом рынке. Они сообщили, что возглавить новый проект может основатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский.
Аналитики оценили потенциал экспорта пшеницы в новом сезоне
По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в сезоне-2023/24 Россия может экспортировать около 43 млн т пшеницы, что станет вторым по величине рекордом после текущего сезона. В этом сезоне потенциальные отгрузки пшеницы оцениваются в 44,5 млн т, а общий экспорт зерна из России — в 55,9 млн т. Несмотря на ожидаемое снижение урожая в 2023 году, сбор пшеницы все еще может быть выше среднего, и, учитывая значительные переходящие запасы, общее предложение незначительно изменится по сравнению с прошлым годом.
К началу шашлычного сезона производство индейки может снизиться
В преддверии майских праздников, когда в России наступает так называемый сезон шашлыков, объемы производства индейки в стране могут снизиться. Это связано с тем, что в ноябре-декабре 2022 года из-за распространения высокопатогенного гриппа птиц были перебои с поставками инкубационных яиц, а в феврале-марте этого года —с поставками племенного материала для родительских стад. «В итоге так совпало, что в январе [российскими индейководами] было „посажено“ меньше индейки», — рассказал на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. В целом же объемы производства мяса индейки в России продолжают увеличиваться.
Цифра недели
Минсельхоз оценил потенциальный урожай зерна в 123 млн тонн
В 2023 году валовой сбор зерна с учетом новых регионов составит около 123 млн т, из которых примерно 78 млн т — пшеница. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. По его словам, с учетом переходящих остатков это позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции на экспорт. Ранее агроведомство прогнозировало урожай зерна в диапазоне 125-127 млн т, включая 80-85 млн т пшеницы.
Импорт мяса птицы из Китая в Россию начал расти
В конце 2022 года Китай стал наращивать экспорт мяса птицы в Россию: в ноябре-декабре было поставлено около 3 тыс. т продукции. За январь-февраль этого года Китай отгрузил еще более 1 тыс. т мяса птицы, рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Он назвал такую ситуацию «тревожным звоночком», о котором «нам надо задуматься». При этом в целом объемы импорта птицы в Россию снижаются: по итогам 2022 года страна закупила на внешних рынках порядка 180 тыс. т, на 21% меньше, чем в доковидном 2019-м. А объемы экспортных поставок в страны Таможенного союза и дальнего зарубежья за этот период увеличилась на 68% до 350 тыс. т.
В Северной Осетии планируют построить завод по производству эмульгаторов
Компания «Эмлан» реализует в Моздокском районе Северной Осетии проект производства эмульгаторов стоимостью 4 млрд руб. Основное сырье — российское дезодорированное подсолнечное масло и глицерин, из них будут получать востребованные виды моноглицеридов жирных кислот и их эфиры, которые используются для производства масложировой, кондитерской, молочной продукции, косметики, моющих средств, в фармацевтике.
Предложение недели
В Госдуме предложили в три раза увеличить закупки зерна в госфонд
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой в три раза увеличить закупку государством зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд. Нилов отметил, что в рекордном по урожаю сезоне-2022/23 появилась проблема: аграрии собрали 157,7 млн т зерновых и 24,8 млн т масличных культур, что привело к большим переходящим остаткам — до 26 млн т зерна и 3 млн т масличных. При ожидаемом новом урожае зерна в 120-130 млн т у аграриев могут появиться серьезные проблемы с хранением сельхозкультур. А с учетом ухода некоторых иностранных трейдеров с рынка проблема может еще усугубиться.
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