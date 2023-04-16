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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Самое интересное за неделю с 10 по 16 апреля

На прошедшей неделе Минсельхоз обратил внимание на рост стоимости техники, «Союзмолоко» оценил перспективы балансирования молочного рынка, американское агроведомство повысило прогноз экспорта российской пшеницы, а «Траст» выставил на торги еще один актив

| Агроинвестор |

Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу может вырасти

может повысить базовую цену на пшеницу для расчета экспортной пошлины с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну. Такое решение может быть принято с начала сезона-2023/24. Агроведомство рассматривает целесообразность увеличения базовой цены в связи с растущей себестоимостью производства зерна, а корректировка приведет к снижению экспортной пошлины.

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попросит ФАС проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику

Региональные органы управления АПК и отраслевые союзы попросят ФАС проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику в 2022—2023 годах. На заседании общественного совета при Минсельхозе участники отметили, что темпы приобретения техники в этом периоде ниже, чем в 2021—2022 годах. По их словам, изменения связаны с уходом иностранных производителей с российского рынка, нарушением логистики и ростом цен на российскую технику. Средняя цена некоторых сельхозмашин в 2022 году была в 1,5 раза выше уровня 2021-го, стоимость некоторой техники продолжает расти, отметили в Минсельхозе.

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Прогноз недели

Сейчас в молочной отрасли складывается непростая ситуация с точки зрения ценового и объемного балансов, но в течение пары месяцев удастся найти баланс. Об этом на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» сказал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Однако важно, чтобы этот баланс обеспечивал доходность. «Запас маржинальности прошлого года есть. А он был одним из самых лучших за последние 10 лет с точки зрения доходности и для молока-сырья, и для переработки», — отметил он.


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Себестоимость производства зерновых может вырасти до 50%

Себестоимость производства зерновых может вырасти до 50%. Такой прогноз в ходе конференции «: PRO животноводство и комбикорма» озвучил независимый эксперт агрорынка Александр Корбут. Ресурсы зерна в России огромные — прирост производства по итогам прошлого года составил 30% относительно показателя годом ранее. Потенциал экспорта зерна по итогам текущего сезона Корбут оценивает на уровне 58-59 млн т.

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В 2024 году семена подсолнечника отечественной селекции займут 44% рынка

Под урожай следующего года на 44% посевных площадей подсолнечника в России будут использоваться семена отечественной селекции, что на 18% больше, чем в 2023-м. В том числе отечественные гибриды займут 24% (плюс 13%), сорта — 20% (плюс 4%). Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. 

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Цифра недели

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2022/23 сельхозгоду с 43,5 млн т до 45 млн т, говорится в апрельском отчете министерства. Оценка сбора пшеницы осталась прежней — 92 млн т без учета Крыма. По данным Росстата, валовой сбор агрокультуры в прошлом году составил 104,2 млн т. Оценка конечных запасов тоже не изменилась — 14,4 млн т, что на 3,3 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Прогноз внутреннего потребления снижен на 1,5 млн т до 44 млн т.


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Маржинальность в свиноводстве в этом году может сохраниться на уровне 2022-го

Маржинальность в свиноводстве в этом году может сохраниться на уровне 2022-го. Об этом рассказал гендиректор Юрий Ковалев на конференции «: PRO животноводство и комбикорма». Он отметил, что интерес потребителей к животным жирам и белкам восстанавливается, тогда как в последние несколько лет он снижался в пользу растительных продуктов. Это говорит о том, что ситуация на мясном рынке стабилизируется, считает Ковалев. При этом главный риск, с которым могут столкнуться предприятия — это перенасыщение рынка.

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«Траст» выставил на торги «Родниковский» свинокомплекс

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги крупнейшего на Урале производителя свинины — «Родниковский» свинокомплекс (Челябинская область), а также права требования к предприятию по пяти кредитам. Торги на площадке Российского аукционного дома намечены на конец мая. Стартовая цена лота — 1,2 млрд руб. Шаг повышения — почти 30,7 млн руб. Комплекс входит в группу «», проектная мощность производства — 19 тыс. т в год.

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Планы недели

Агрохолдинг «Юбилейный» сохраняет планы строительства завода по глубокой переработке гороха «Протеинсиб» в Тюменской области. Завод будет перерабатывать 70 тыс. т сырья в год. Его открытие запланировано на 2027 год, не исключено, что строительство будет завершено раньше. Инвестиции оцениваются в 6,7 млрд руб., но в связи с тем, что 70% материалов и оборудования будут приобретаться по валютным контрактам, проект может подорожать в будущем. Компания была вынуждена сменить производителей оборудования. Предполагалось, что «Протеинсиб» будет работать с европейскими поставщиками, которые ранее работали над проектом завода по глубокой переработке зерна «Аминосиб», но контракт не был заключен. Новых партнеров агрохолдинг нашел в Китае и Турции.


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