Самое интересное за неделю с 3 по 9 апреля

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Минэкономразвития раскритиковало предложенные правила локализации на рынке семян

Минэкономразвития считает предложенные Минсельхозом пути локализации производства семян в России избыточной нагрузкой для бизнеса. Разработанный ведомством проект постановления правительства предусматривает критерии для локализации производства семян, включая наличие земельных участков, питомника и лабораторного комплекса для молекулярно-генетических исследований, а также выполнение скрещиваний полного цикла. Предполагается, что организации с иностранным участием будут допускаться к деятельности только при соблюдении критериев локализации производства. Они включают выращивание сортов и гибридов сельскохозяйственных растений из оригинальных и элитных семян, созданных в России, или переданных иностранными участниками российским и организациям с иностранным участием.



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Минсельхоз рассчитывает на рост цен на зерно в новом сезоне после их падения из-за рекордного урожая прошлого года, сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. При этом важно чтобы цены находились на разумном уровне обеспечения потребностей переработки. По словам Лут, излишки зерна с рынка уйдут на экспорт, а меньший урожай в следующем сезоне приведет к разумной балансовой цене. Также в новом сезоне Минсельхоз планирует пересмотреть базовые цены на зерно, при достижении которых начинает взиматься экспортная пошлина — таким образом она корректируется раз в год.



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Планы недели



Трейдер Louis Dreyfus прекратит экспорт зерна из России С 1 июля 2023 года дочерняя компания одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Louis Dreyfus Company (LDC), остановит экспорт зерна из России. Сейчас компания изучает возможности передачи новым собственникам существующего российского бизнеса и зерновых активов. Минсельхоз заверил, что уход LDC, равно как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия. Ранее стало известно о прекращении с нового сезона экспортной деятельности на российском рынке компаний Cargill и Viterra Limited.



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Ряд переработчиков молока расторгают контракты с поставщиками из-за снижения спроса

Ряд поставщиков молока-сырья начали получать от производителей готовой продукции уведомления о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Таким образом переработчики пытаются вынудить производителей сырого молока снизить цены.



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Минсельхоз не планирует отменять экспортную пошлину на подсолнечник, поскольку это еще больше обрушит и без того невысокие цены на семечку. Кроме того, отменять пошлины нецелесообразно, поскольку в стране по-прежнему недостаточно масличных для загрузки действующих и строящихся мощностей по их переработке. Действующие предприятия могут переработать 26-28 млн т масличных за сезон, строятся заводы еще на 3 млн т. При этом рекордный сбор масличных в России в прошлом году составил 29 млн т, из которых около 2 млн т — это дальневосточная соя, которая в основном экспортируется.



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Цифра недели



По оценке Российского зернового союза, убытки аграриев от экспортных пошлин достигли 1 трлн рублей Российские сельхозпроизводители понесли убытки в размере 1 трлн руб. из-за экспортных пошлин на зерно. Об этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал интервью газете «Ведомости». Злочевский отметил, что даже если изъятые средства возвращаются в виде субсидий, это компенсирует лишь 25% потерь. Он объяснил, что большая часть продаж происходит внутри страны, и потери от снижения цен на рынке гораздо больше, чем выгода.



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Банк «Траст» продает птицефабрику «Комсомольская»

«Траст» выставил на торги птицефабрику «Комсомольская» в Пермском крае. Торги на повышение пройдут на площадке Российского аукционного дома в мае. Стартовая цена лота — почти 2 млрд руб., шаг — 48,9 млн руб. Птицефабрика — один из активов ГК «Здоровая ферма», по собственным данным, предприятие является крупнейшим производителем товарного яйца на Урале. Согласно рейтингу Росптицесоюза, в прошлом году птицефабрика выпустила 683 млн яиц и стала по этому показателю девятой в стране.



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Компания Danone намерена отказаться от использования своих международных брендов (Activia, Alpro, Actimel и Danone) в России, пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке. В «Danone Россия» изданию рассказали, что изучают разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка. Кроме упомянутых торговых марок, Danone выпускает молочную продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «BioБаланс» и «Тема».



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Сделка недели