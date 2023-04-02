Самое интересное за март

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Росстат подвел окончательные итоги сбора урожая в 2022 году. Зимой в некоторых регионах продолжалась уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, поэтому показатели по ним значительно пересмотрены. По данным ведомства, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 157,7 млн т, в том числе 104,2 млн т пшеницы. Урожай масличных составил 29 млн т, что на 17% выше показателя 2021 года (24,85 млн т).



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Снижение экспортных цен на пшеницу может привести к остановке продаж

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% достигли минимального уровня, после которого продажи могут остановиться. Такое мнение «Интерфаксу» озвучил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его данным, средняя цена составляет $275 за тонну FOB Новороссийск. Цены находятся на таких низких уровнях, что продавать пшеницу за рубеж становится невыгодно, отметил Зернин.



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Аграрный комитет Госдумы предлагает обнулить экспортную пошлину на подсолнечник

Аграрный комитет Госдумы предлагает обнулить экспортную пошлину на подсолнечник. Это даст возможность снять излишнее ценовое давление на сельхозпроизводителей и в перспективе предотвратить снижение посевов агрокультуры, рассказал «Агроинвестору» заместитель председателя комитета Николай Гончаров. «Это позволит продать избыток сырья на внешний рынок, снизит давление на внутренние цены, и сельхозпроизводители смогут получить необходимые средства на проведение полевых работ», — уверен Гончаров.



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МИД: «зерновая сделка» продлена на 60 дней

«Зерновую сделку» продлили на 60 дней, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА «Новости». «Наш заместитель министра [иностранных дел] Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена», — сказал он. Грушко отметил, что стороны вновь подтвердили пакетный характер документа с условием, чтобы были выполнены все обещания, данные России по снятию прямых и косвенных санкций для поставки сельскохозяйственной продукции на глобальные рынки. При этом дипломат подчеркнул, что Москву не устраивает темп работы ООН в этом направлении.



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Зарубежные семеноводческие компании могут обязать создавать СП в России

Чтобы продолжить работу в России, зарубежные семеноводческие компании должны будут создать совместные предприятия (СП) с отечественными научными организациями. Такие требования содержатся в проекте правил локализации производства семян, которые рассматривались на совещании в Минсельхозе, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух его участников. Представитель агроведомства подтвердил изданию, что правила действительно разрабатываются, и уточнил, что доля иностранных компаний в таких СП не будет превышать 49%. Работать через другие юрлица, даже на 100% российские, зарубежным игрокам будет запрещено. Предполагается, что новые правила могут начать действовать уже с 1 сентября 2023 года, при этом иностранным компаниям обещают предоставить переходный период.



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Цены на подсолнечник достигли минимума с ноября 2022 года

Цены на подсолнечник в России к концу марта снизились до минимума с ноября 2022 года, достигнув отметки 23625 руб./т. Этому предшествовали падение спроса со стороны переработчиков, а также сезонное ухудшение условий хранения, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Аналитики считают, что основным фактором снижения спроса со стороны МЭЗов стало падение экспортных цен на масло. К 22 марта котировки FOB упали на $110 по сравнению с прошлым месяцем, достигнув отметки $930/т. При этом предложение подсолнечника продолжает расти на фоне сезонного потепления и ухудшения условий хранения в хозяйствах.



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Еще два международных зернотрейдера могут уйти из России

Международный зерновой трейдер Viterra уведомил Минсельхоз о прекращении экспорта зерна из России с нового сезона. В сезоне-2021/22 компания была четвертой по объему вывоза российского зерна. По оценке Bloomberg, с начала текущего сезона по февраль Viterra экспортировала около 2,1 млн т российского зерна. Источники «Коммерсанта» говорят, что Viterra может продать долю в терминале «Тамань», которым владеет совместно с «Деметра-Холдинг», а дочернюю структуру «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону — передать менеджменту. По словам источников издания, также сократить бизнес в России может Louis Dreyfus Company (LDC), десятый экспортер зерна из страны в этом сезоне. Ранее также стало известно, что российская «дочка» американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году.



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Правительство может увеличить закупки зерна в госфонд до 10 млн тонн

Правительство изучает возможность увеличения государственного интервенционного фонда зерна на 7 млн т до 10 млн т. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко после отчета правительства в Госдуме. Чтобы обеспечить закупки в интервенционный госфонд, понадобится дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а в 2024—2025 годах — более 20 млрд руб., по поводу выделения средств сейчас идет «непростой диалог» с Минфином.



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Группа « Продо

Группа «Продо», один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, начала масштабный инвестиционный проект реконструкции и модернизации «Мясокомбината Клинского». Его реализация рассчитана на три года. В результате объем производства увеличится на 30% до 46 тыс. т в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд руб.



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ФГИС «Зерно» начала работать в полном объеме

Федеральная государственная информационная система «Зерно» (ФГИС «Зерно») с 1 марта 2023 года начинает работать в полном объеме — с этого времени в нее в обязательном порядке должны вноситься сведения о продуктах переработки зерна для оформления сопроводительных документов при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, а также при ввозе и вывозе с территории России.



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