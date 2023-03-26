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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Самое интересное за неделю с 20 по 26 марта

На прошедшей неделе правительство рассматривало возможность увеличения закупок зерна в интервенционный фонд, депутаты Госдумы предложили обнулить экспортную пошлину на подсолнечник, Минсельхоз разработал механизм вывоза зерна за рубли, а «Магнит» решил заняться производством зелени

| Агроинвестор |

Правительство может увеличить закупки зерна в госфонд до 10 млн тонн

Правительство изучает возможность увеличения государственного интервенционного фонда зерна на 7 млн т до 10 млн т. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко после отчета правительства в Госдуме. Чтобы обеспечить закупки в интервенционный госфонд, понадобится дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а в 2024—2025 годах — более 20 млрд руб., по поводу выделения средств сейчас идет «непростой диалог» с Минфином.

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Аграрный комитет Госдумы предлагает обнулить экспортную пошлину на подсолнечник

Аграрный комитет Госдумы предлагает обнулить экспортную пошлину на подсолнечник. Это даст возможность снять излишнее ценовое давление на сельхозпроизводителей и в перспективе предотвратить снижение посевов агрокультуры, рассказал «Агроинвестору» заместитель председателя комитета Николай Гончаров. «Это позволит продать избыток сырья на внешний рынок, снизит давление на внутренние цены, и сельхозпроизводители смогут получить необходимые средства на проведение полевых работ», — уверен Гончаров.

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Оценка недели

Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства в 2022 году. Внутренний спрос с избытком обеспечивается зерном, сахаром, растительным маслом, мясом и рыбой. «Мы видели, что [после усиления санкций] больше всего люди переживали, что с прилавков исчезнут продукты. Многие еще помнят, как это было больше 30 лет назад. Но наши аграрии не подвели», — отметил Мишустин. Динамика роста сельхозпроизводства в России в прошлом году превысила 10%, напомнил глава кабмина.


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Зарубежные семеноводческие компании могут обязать создавать СП в России

Чтобы продолжить работу в России, зарубежные семеноводческие компании должны будут создать совместные предприятия (СП) с отечественными научными организациями. Такие требования содержатся в проекте правил локализации производства семян, которые рассматривались на совещании в Минсельхозе, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух его участников. Представитель агроведомства подтвердил изданию, что правила действительно разрабатываются, и уточнил, что доля иностранных компаний в таких СП не будет превышать 49%. Работать через другие юрлица, даже на 100% российские, зарубежным игрокам будет запрещено. Предполагается, что новые правила могут начать действовать уже с 1 сентября 2023 года, при этом иностранным компаниям обещают предоставить переходный период.

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предлагает утвердить новую схему внешней торговли сельхозпродукцией

подготовил проект указа президента «О специальном порядке открытия расчетных счетов в небанковских кредитных организациях — центральных контрагентах иностранными покупателями сельскохозяйственной продукции». Он определяет механизм экспорта сельхозпродукции, прежде всего зерна, за рубли. Согласно проекту, рассчитываться за российское зерно покупатели смогут через один уполномоченный банк — «Национальный клиринговый центр». Для этого он будет открывать специальные рублевые и валютные счета типа «З» для иностранных покупателей сельхозпродукции. Ее перечень определяется правительством.

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Цифра недели

Международный совет по зерну (МСЗ) сделал первый прогноз сбора и торговли зерном в сезоне-2023/24. Объем мирового производства может составить 2,28 млрд т (2,25 млрд т в текущем сезоне), в том числе урожай в России оценивается на уровне 124,3 млн т. При этом, согласно отчету, аналитики МСЗ оценивают валовой сбор в России в 2022 году в 138,2 млн т, тогда как, согласно Росстату, он составил 157,7 млн т. В том числе урожай пшеницы в нашей стране в этом году прогнозируется на уровне 82,8 млн т. Глобальное производство пшеницы в следующем сельхозгоду может снизиться до 787 млн т с 801 млн т в сезоне-2022/23.


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Экспорт пшеницы и подсолнечного масла из России может быть ограничен

Российские производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт по рекомендации Минсельхоза. Этот вопрос министерство планирует обсудить на этой неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление первого заместителя главы агроведомства Оксаны Лут на совещании в министерстве. Причиной стало резкое снижение мировых цен на эту продукцию. 

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«» может построить МЭЗ в Пензенской области

Для дальнейшего укрепления вертикальной интеграции группа «» прорабатывает возможность строительства в Пензенской области маслоэкстракционного завода (МЭЗ) по переработке подсолнечника. Продукты переработки планируется использовать для собственных нужд в кормопроизводстве. Возможный объем инвестиций компания не раскрывает, мощность будущего предприятия оценивается в 200 тыс. т в год.

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Планы недели

«Магнит» планирует запустить центр по выращиванию различных видов зелени в первом квартале 2024 года. Это обеспечит треть объемов продукции, реализуемой компанией ежегодно. Сначала предприятие будет фасовать покупное сырье, но уже в середине 2024 года соберет первый урожай и переключится на поставки собственной продукции. На предприятии, расположенном на территории индустриального парка «Краснодар», будут выращивать более 2,5 тыс. т в год различных видов зелени. Предприятие будет закупать отечественные семена, доля импортных на старте не превысит 30%.


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Приглашаем на конференцию «Агроинвестор»: PRO животноводство и комбикорма

Мероприятие пройдет 14 апреля в Москве

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