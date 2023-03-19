Самое интересное за неделю с 13 по 19 марта

A. O. Shipping

Россия будет работать только с локализованными на территории страны поставщиками семян, сказала первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам. «Мы не против того, чтобы работать с иностранными компаниями, но мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране. А не так, как это было по тракторам и комбайнам, когда мы думали, что у нас высокая локализация, а оказалось, что это не так, — подчеркнула Лут (цитата по ТАСС). — Мы хотим, чтобы у нас все от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами интересно».



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В 2022 году в России существенно выросло производство нишевых сельхозкультур

В 2022 году российские аграрии существенно нарастили производство так называемых нишевых культур. В большей степени это связано с отсутствием госрегулирования на этих рынках, сказал «Интерфаксу» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По словам эксперта, площади под нишевыми культурами незначительные, но по ряду культур достигнуты рекордные показатели. Так, сбор зернобобовых составил 4,6 млн т против 3,2 млн т в 2021 году — это рекорд с 1990 года, когда было собрано 4,9 млн т.



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Соглашение недели

МИД: «зерновая сделка» продлена на 60 дней «Зерновую сделку» продлили на 60 дней, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА «Новости». «Наш заместитель министра [иностранных дел] Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена», — сказал он. Грушко отметил, что стороны вновь подтвердили пакетный характер документа с условием, чтобы были выполнены все обещания, данные России по снятию прямых и косвенных санкций для поставки сельскохозяйственной продукции на глобальные рынки. При этом дипломат подчеркнул, что Москву не устраивает темп работы ООН в этом направлении.

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Аналитический центр «СовЭкон» считает, что серьезный неурожай в России — лишь вопрос времени. По мнению аналитиков, нашу страну ждет неминуемое сокращение производства зерновых и масличных на фоне того, что у аграриев не хватает средств на развитие. Об этом глава «СовЭкона» Андрей Сизов сказал в интервью RTVI. По его оценке, в 2023 году производство пшеницы упадет на 22% до 85,3 млн т против 104,2 млн т в 2022-м.



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«Эфко» начала экспортировать бутилированное подсолнечное масло в Иран

Группа «Эфко» начала поставлять бутилированное подсолнечное масло в Иран, это первый в стране российский бренд в категории. Пока оно представлено только в портовом городе Энзели, но со временем планируется расширение дистрибьюции на другие крупные города Ирана, в первую очередь Тегеран. «Эфко» работает на рынке Ирина с 2020 года, тогда в страну впервые ушло масло наливом. В прошлом году товарооборот компании с Ираном превысил 3,5 млрд руб. В первую очередь, это подсолнечное, соевое и рапсовое масла.



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Цифра недели

Росстат уточнил данные по урожаю в 2022 году: валовой сбор зерна достиг 157,7 млн тонн Росстат подвел окончательные итоги сбора урожая в 2022 году. Зимой в некоторых регионах продолжалась уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, поэтому показатели по ним значительно пересмотрены. По данным ведомства, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 157,7 млн т, в том числе 104,2 млн т пшеницы. Урожай масличных составил 29 млн т, что на 17% выше показателя 2021 года (24,85 млн т).

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Совладельцы «Мартина» вложат 1,46 млрд рублей в производство картофеля фри

Воронежская компания «Домфри» (учреждена структурами совладельцев компании «Мартин») планирует вложить в производство замороженного картофеля фри, долек и картофельных котлет 1,46 млрд руб. собственных средств. Целью проекта называется «импортозамещение и насыщение потребительского рынка продуктами отечественной торговой марки». Первую продукцию должны отгрузить в 2025 году, выйти на проектную мощность — в 2028-м. В «Домфри» считают, что смогут занять 15% российского рынка картофеля фри.



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Потребление баранины может вырасти

Баранина потенциально может занять четвертое место в структуре потребления мяса в России, конкурируя с индейкой. Такое мнение «Агроинвестору» озвучил исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Конечно, стоимость баранины будет несколько выше, чем индейки, — цены на нее в рознице составляют от 600 до 1500 руб./кг в зависимости от отруба, но чем больше ее будет производиться, тем она станет доступнее. Конечно, баранина — нишевое мясо, продажи которого лимитированы покупательской способностью населения, но сегменту есть куда расти», — уверен он. При этом Корнеев подчеркивает, что речь идет не о вытеснении индейки бараниной, а о росте потребления последней. По оценке Национального союза овцеводов, средний уровень потребления баранины в России составляет 1,4 кг на человека в год, тогда как рекомендуемая Минздравом норма вдвое больше.



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Планы недели

«Русагро» планирует построить в Туапсе терминал для экспорта масла «Русагро» планирует построить в Туапсе (Краснодарский край) терминал для экспорта растительных масел, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные размещенного структурой группы запроса предложений на разработку проекта такого объекта. Также информацию подтвердили два источника издания на рынке. Мощность терминала может составить 1,5 млн т в год. В 2022 году агрохолдинг экспортировал 554 тыс. т промышленной масложировой продукции, включая 326 тыс. т сырого масла.

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