Самое интересное за неделю с 6 по 12 марта

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Минсельхоз планирует снижать квоты на импорт семян в течение трех лет по мере увеличения внутреннего производства. Об этом глава агроведомства Дмитрий Патрушев рассказал в интервью «Коммерсанту». «Планируем идти поступательно, аккуратно, уменьшая квоты в перспективе следующих трех лет по мере увеличения внутреннего производства семян», — сообщил министр. По его словам, инициатива квотирования была поддержана правительственной подкомиссией по тарифно-таможенному регулированию.



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Экспорт пшеницы в марте может стать рекордным

После неудачного из-за погодных условий февраля в марте аналитический центр «Русагротранса» ожидает возвращения темпов экспорта пшеницы на рекордные уровни — до 4,35 млн т. Предыдущий рекорд для этого месяца был установлен в марте 2018 года, когда было отгружено 3,58 млн т, сообщает поле.рф. В последний месяц зимы на внешние рынки было поставлено 3,26 млн т пшеницы.



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Проект недели

Группа «Продо» вложит более 2 млрд рублей в модернизацию «Мясокомбината Клинского» Группа «Продо», один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, начала масштабный инвестиционный проект реконструкции и модернизации «Мясокомбината Клинского». Его реализация рассчитана на три года. В результате объем производства увеличится на 30% до 46 тыс. т в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд руб.

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Минсельхоз опубликовал проект приказа, который устанавливает предельные цены на зерно, при которых могут проводиться закупочные и товарные интервенции в сезоне-2023/24. Проект документа размещен на портале нормативных правовых актов. Закупочную цену на мягкую пшеницу 3-го класса предлагается установить на уровне 17,82 тыс. руб., на мягкую пшеницу 4-го класса — 16,83 тыс. руб. за тонну. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 12,65 тыс. руб. для всех регионов, на ячмень — 14,63 тыс. руб. за тонну.



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Новый владелец «Олейны» рассказал о подробностях сделки с Bunge

Российский бизнес Bunge был продан с дисконтом более 50% к независимой оценке рыночной стоимости компании. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал покупатель «Бунге СНГ» — основной владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян. Точную сумму сделки он не назвал, но уточнил, что она была меньше порога, установленного подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям для сделок с инвесторами из недружественных стран. Условия сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп. В ее структуру вошло производство, а также торговые марки «Олейна» и Ideal.



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Цифра недели

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта подсолнечного масла из России до 4 млн тонн Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США увеличила прогноз экспорта российского подсолнечного масла. По оценкам аналитиков, он составит 4 млн т, что на 150 тыс. т выше предыдущей оценки и на 900 тыс. т больше, чем в сезоне-2021/22. Рост объясняется более высоким темпам экспорта.

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Компенсацию затрат на производство семян овощей могут увеличить

Минсельхоз начал собирать информацию от потенциальных инвесторов о необходимых компенсациях затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров для производства семян овощей томатов и огурцов, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания в министерстве. Сейчас государство компенсирует инвесторам 50% затрат, но при условии, что они вложат в производство 1 т семян максимум 1,39 млн руб. (для объектов, возведение которых началось до 2022 года, — 1 млн руб.). Однако расходы на создание теплиц составляют 420 млн руб. на гектар, при этом сбор семян составит 100 кг в год. Таким образом, инвесторы могут вернуть лишь 50-70 тыс. руб./га, что не стимулирует вложения в отрасль.



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Агрохолдинг «Чистополье» может заняться переработкой масличных в Татарстане

Татарстанский агрохолдинг «Чистополье» планирует выйти в новое для себя направление — производство растительных масел. Это следует из опубликованной в профиле холдинга на HeadHunter вакансии руководителя службы по переработке масличных. От кандидата требуется знание технологии переработки подсолнечника, рапса и сои, а в его обязанности входит организация работы маслоэкстракционного завода, хранения и отгрузки продукции, пишет «Коммерсантъ». Источник издания в отрасли подтвердил, что «Чистополье» рассматривает выход в этот сегмент.



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Динамика недели

Цена на российскую пшеницу опустилась ниже $300 за тонну На прошлой неделе цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% опустилась до $294-298/т против $300-303/т неделей ранее, оценил аналитический центр «СовЭкон». Цены FOB упали ниже $300/т впервые с августа 2021 года, российская пшеница дешевеет на фоне жесткой конкуренции с другими странами-экспортерами, отметили аналитики. С середины февраля цены на Чикагской бирже упали на 12% до $6,95/бушель ($255/т), на Парижской — на 10% до 271 евро за тонну ($289/т). Распродажи на этих площадках подстегиваются ожиданиями продления «зерновой сделки».

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