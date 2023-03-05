Самое интересное за неделю с 27 февраля по 5 марта

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На Юге и Северном Кавказе начался яровой сев

Аграрии Краснодарского края приступили к севу яровых культур, под них будет отведено 1,7 млн га, в том числе яровыми зерновыми и зернобобовыми будет засеяно 696 тыс. га. Первым о старте весенней посевной сообщил Минсельхозпрод Дагестана. По словам первого замглавы ведомства Шарипа Шарипова, яровой сев в республике планируется провести на площади 225 тыс. га. В том числе зерновые культуры займут более 70 тыс. га, из которых 31 тыс. га придется на рис. Также о начале ярового сева сообщил Минсельхоз Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, яровые культуры в регионе в этом году займут около 220 тыс. га — на 0,7% меньше, чем в прошлом году.



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Цены на подсолнечник пошли вниз

Цены на подсолнечник в Европейской части России снизились на 575 руб. до 28425 руб./т (без учета НДС) из-за роста предложения и уменьшения спроса со стороны переработчиков. Развороту рынка подсолнечника в феврале предшествовал продолжительный рост цен: с ноября по февраль тонна маслосемян на внутреннем рынке в среднем подорожала на 39% до 29025 руб./т, сообщил аналитический центр «СовЭкон». По его данным, снижение цен началось на фоне роста предложения от российских сельхозпроизводителей из-за весеннего потепления и ухудшения условий хранения. При этом спрос переработчиков несколько снизился на фоне ослабления экспортных цен на масло.



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Лидеры недели

В 2022 году топ-20 крупнейших производителей выпустили 15,4 млрд пищевых яиц По итогам 2022 года топ-20 крупнейших птицефабрик выпустили 15,4 млрд пищевых яиц. Среднее производство на душу населения в данной группе составило более 470 штук, подсчитал Росптицесоюз. Лидером стала птицефабрика «Синявинская», которая выпустила более 1,61 млрд яиц. Предприятие занимает долю рынка в 5%. На втором месте расположился «Роскар» с показателем 1,37 млрд яиц и долей рынка 4%. В 2022 году компания поднялась с третьей на вторую позицию. Тройку лидеров замыкает «Волжанин» с производством 1,35 млрд яиц (4%). В топ-5 также попали птицефабрики «Свердловская» и «Окская», выпустившие чуть больше 1 млрд (доля рынка 3%) и 972 млн (3%) яиц соответственно.

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Перечень ввозимых без перегрузки товаров из Европы может быть сокращен

Правительство рассмотрит вопрос сокращения перечня товаров, на которые не действует запрет перевозки европейскими грузовиками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Сейчас ограничения не распространяются примерно на 40 товарных групп, включая продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, орехи, какао, солод, крахмалы, жиры, кислоты, табак, алкогольные и безалкогольные напитки, стекло, фармацевтическую продукцию, косметику. По словам одного из источников издания, список может быть сокращен на 50%.



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ФГИС «Зерно» начала работать в полном объеме

Федеральная государственная информационная система «Зерно» (ФГИС «Зерно») с 1 марта 2023 года начинает работать в полном объеме — с этого времени в нее в обязательном порядке должны вноситься сведения о продуктах переработки зерна для оформления сопроводительных документов при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, а также при ввозе и вывозе с территории России.



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Цифра недели

В феврале на экспорт отправлено 2,95 млн тонн пшеницы Россия в феврале отправила на экспорт 2,95 млн т пшеницы, что на 24% больше, чем в феврале прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза. Экспорт ячменя вырос на 7,5% до 161 тыс. т, кукурузы — снизился на 1% до 410 тыс. т. Общие отгрузки зерна увеличились на 19,5% до 3,5 млн т. Всего с начала сезона за рубеж отправлено 38,6 млн т зерновых, это на 13,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода. В том числе объем отгрузок пшеницы вплотную приблизился к 34 млн т, что на 17,6% больше, чем в 2021/22-м.

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Селекционный центр «Смена» начнет работу в мае

В мае в России начнет работать селекционный центр «Смена», строительство которого стартовало в 2020 году, сообщил Росптицесоюз со ссылкой на заявление президента союза Владимира Фисинина. В центре будут заниматься разведением курс кросса «Смена-9». Инвестиции в проект составили 5 млрд руб. Сейчас на территории комплекса начали устанавливать оборудование. Предполагается, что оно будет как импортного, так и отечественного производства. Для птицефабрик также разработали руководство по выращиванию данного кросса. Новый селекционно-генетический центр позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортной племенной птицы, в планах российских птицеводов довести долю отечественного кросса в российском птицеводстве до 15% к 2025 году.



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Heineken планирует уйти из России в первой половине 2023 года

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken планирует в первой половине 2023 года уйти из России, хотя испытывает трудности с продажей российских активов. «На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться. Мы не тянем время и хотим, чтобы все продвигалось быстрее. Мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года», — сообщает пресс-служба компании. Ущерб от ухода с российского рынка концерн оценивает почти в 300 млн евро. Окончательные убытки будут определены после передачи бизнеса новому владельцу.



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Планы недели

«Черкизово» планирует экспортировать соевое масло и лецитин Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, в ходе международной выставки Gulfood 2023 (ОАЭ), вела переговоры не только о продаже мяса, но и о поставках продукции своего МЭЗа, запущенного прошлым летом в Липецкой области. Выпускаемое на заводе соевое масло и лецитин представляет интерес, в частности, для производителей кондитерских изделий, говорится в сообщении на сайте компании.

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