разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Самое интересное за февраль

В феврале Росстат оценил рост сельхозпроизводства по итогам 2022 года, начала действовать экспортная квота на пшеницу, отраслевые аналитики понизили прогнозы урожая зерна, а производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России

| Агроинвестор |

Производство сельхозпродукции в 2022 году выросло на 10,2%

По предварительным данным , производство продукции сельского хозяйства в 2022 году выросло на 10,2% по сравнению с 2021-м. В том числе производство в сегменте растениеводства увеличилось на 15,9%, в животноводстве — на 2,4%. При этом рост в сельскохозяйственных организациях в 2022 году составил 12,8% (18,9% — растениеводство, 5,5% — животноводство), в то время как хозяйства населения показали снижение на 1,8% в целом (0,2% и 3,3% соответственно). В КФХ производство сельскохозяйственной продукции в прошлом году выросло на 20,1%, растениеводство прибавило 23,9%, а динамика в животноводстве осталось без изменений.

Подробнее

Экспорт продукции АПК вырос на 12%

Поставки российской продукции АПК за рубеж по итогам 2022 года увеличились на 12% в текущих ценах, оценил . На зарубежные рынки направлено более 70 млн т отечественной сельхозпродукции и продовольствия, объем поставок в денежном выражении не уточняется. Проведенная в 2022 году работа по переориентации экспортных потоков привела к появлению свыше 3 тыс. новых региональных пар «продукт — страна» общей стоимостью $1,46 млрд, которых не было в структуре экспорта регионов в течение последних пяти лет.

Подробнее

Минcельхоз распределил квоту на экспорт зерна

распределил между 203 компаниями квоту на экспорт зерна из России, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. В прошлом году квоту получили 206 компаний. Квота распределена по историческому принципу, поэтому наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Общий объем квоты составил 25,5 млн т, из которых 0,5 млн т предназначены для регионов Дальнего Востока. Самая большая квота у — 4,9 млн т.

Подробнее

Правительство не поддержало регулирование торговых наценок на продукты питания

Инициатива Госдумы ограничить торговые наценки на продукты питания первой необходимости не нашла поддержки у регуляторов. В конце прошлого года Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10-15%. не видит необходимости в таком регулировании и считает, что дополнительное вмешательство государства в отрасль может только «дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров». В Минпромторге считают, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику. В ФАС отметили, что добровольные обязательства сетей и так позволили снизить наценку по позициям «первой цены» 25 социально значимых продуктов до минимума.

Подробнее

запретил Seeds поставлять в Россию семена подсолнечника

с 1 февраля запретил американскому производителю Seeds поставлять в Россию семена подсолнечника. Причиной стало выявление карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — фомопсиса подсолнечника. напомнил, что с 21 ноября 2022 года запрещен ввоз семян подсолнечника со всех площадок и мест отгрузки Espana S.A. и France . Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько сказал «», что объемы поставок семян подсолнечника из США в Россию небольшие, поэтому запрет Россельхознадзора не должен сказаться на деятельности рынка.

Подробнее

«» вновь понизил прогноз урожая зерна

Аналитический центр «» понизил прогноз урожая зерновых в этом году из-за недосева озимых в центральных регионах, а также ледяной корки, образовавшейся на полях из-за перепадов температур и недостаточного снежного покрова в ряде регионов. Актуальный прогноз — 125,4 млн т зерна, из них 79,7 млн т пшеницы. Согласно предыдущему прогнозу, урожай должен был составить 127 млн т, в том числе 81,5 млн т пшеницы. В январе прогноз валового сбора пшеницы был на уровне 82,5 млн т.

Подробнее

Топ-25 компаний в 2022 году выпустили свыше 5 млн тонн мяса бройлера

По итогам 2022 года топ-25 крупнейших игроков выпустили свыше 5 млн т мяса бройлера (здесь и далее — в живом весе), оценил Национальный союз птицеводов. Лидером производства стала с более чем 1 млн т (808 тыс. т в 2021 году). Компания сместила с первой строчки группу «», которая сохраняла лидерство в 2021-м и 2020-м годах. В 2022 году она произвела 846 тыс. т мяса бройлера против 813 тыс. т в 2021-м.

Подробнее

Производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России

Американский агротрейдер , производивший растительные масла под торговыми марками «Олейна», Ideal и «Масленица», закрыл сделку по продаже российского бизнес. С 3 февраля, когда сделка была официально закрыта, ООО « СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника, им стал контролирующий акционер Exoil Group Карен Ванецян.

Подробнее

В Липецкой области приостановлено строительство завода по глубокой переработке сои

Компания «Сойпром» приостановила реализацию проекта строительства завода по глубокой переработке сои в Липецкой области. Официальная причина — «сложившаяся экономическая и геополитическая ситуация». Проект заморожен из-за того, что поставщики технологии находятся в недружественных странах, пояснила компания и уточнила, что ищет альтернативные решения и надеется вернуться к проекту. Инвестиции в него оценивались в 6 млрд руб.

Подробнее

Российско-чешская компания будет выращивать хмель в Воронежской области

MBB Group, российское представительство чешской компании Hakus a.s., собирается выращивать хмель в Воронежской области. В случае успешной реализации проекта, в регионе будут производить 1,8-2,3 тыс. т хмеля в год, что составляет примерно 30% потребности российских пивоваров в этом сырье. Ожидается, что в производство хмеля в Воронежской области будет инвестировано от 700 млн руб. до 1,2 млрд руб. в год в течение шести лет.

Подробнее

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Приглашаем на Форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей

20 марта, Москва, офлайн- и онлайн-форматы. Участие бесплатное

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года