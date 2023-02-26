Самое интересное за февраль

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Производство сельхозпродукции в 2022 году выросло на 10,2%

По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в 2022 году выросло на 10,2% по сравнению с 2021-м. В том числе производство в сегменте растениеводства увеличилось на 15,9%, в животноводстве — на 2,4%. При этом рост в сельскохозяйственных организациях в 2022 году составил 12,8% (18,9% — растениеводство, 5,5% — животноводство), в то время как хозяйства населения показали снижение на 1,8% в целом (0,2% и 3,3% соответственно). В КФХ производство сельскохозяйственной продукции в прошлом году выросло на 20,1%, растениеводство прибавило 23,9%, а динамика в животноводстве осталось без изменений.



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Экспорт продукции АПК вырос на 12%

Поставки российской продукции АПК за рубеж по итогам 2022 года увеличились на 12% в текущих ценах, оценил Минсельхоз. На зарубежные рынки направлено более 70 млн т отечественной сельхозпродукции и продовольствия, объем поставок в денежном выражении не уточняется. Проведенная в 2022 году работа по переориентации экспортных потоков привела к появлению свыше 3 тыс. новых региональных пар «продукт — страна» общей стоимостью $1,46 млрд, которых не было в структуре экспорта регионов в течение последних пяти лет.



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Минcельхоз распределил квоту на экспорт зерна

Минсельхоз распределил между 203 компаниями квоту на экспорт зерна из России, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. В прошлом году квоту получили 206 компаний. Квота распределена по историческому принципу, поэтому наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Общий объем квоты составил 25,5 млн т, из которых 0,5 млн т предназначены для регионов Дальнего Востока. Самая большая квота у ТД «Риф» — 4,9 млн т.



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Правительство не поддержало регулирование торговых наценок на продукты питания

Инициатива Госдумы ограничить торговые наценки на продукты питания первой необходимости не нашла поддержки у регуляторов. В конце прошлого года Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10-15%. Минсельхоз не видит необходимости в таком регулировании и считает, что дополнительное вмешательство государства в отрасль может только «дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров». В Минпромторге считают, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику. В ФАС отметили, что добровольные обязательства сетей и так позволили снизить наценку по позициям «первой цены» 25 социально значимых продуктов до минимума.



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Россельхознадзор с 1 февраля запретил американскому производителю Syngenta Seeds поставлять в Россию семена подсолнечника. Причиной стало выявление карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — фомопсиса подсолнечника. Россельхознадзор напомнил, что с 21 ноября 2022 года запрещен ввоз семян подсолнечника со всех площадок и мест отгрузки Syngenta Espana S.A. и Syngenta France SAS. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что объемы поставок семян подсолнечника из США в Россию небольшие, поэтому запрет Россельхознадзора не должен сказаться на деятельности рынка.



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Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз урожая зерновых в этом году из-за недосева озимых в центральных регионах, а также ледяной корки, образовавшейся на полях из-за перепадов температур и недостаточного снежного покрова в ряде регионов. Актуальный прогноз — 125,4 млн т зерна, из них 79,7 млн т пшеницы. Согласно предыдущему прогнозу, урожай должен был составить 127 млн т, в том числе 81,5 млн т пшеницы. В январе прогноз валового сбора пшеницы был на уровне 82,5 млн т.



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Топ-25 компаний в 2022 году выпустили свыше 5 млн тонн мяса бройлера

По итогам 2022 года топ-25 крупнейших игроков выпустили свыше 5 млн т мяса бройлера (здесь и далее — в живом весе), оценил Национальный союз птицеводов. Лидером производства стала ГАП «Ресурс» с более чем 1 млн т (808 тыс. т в 2021 году). Компания сместила с первой строчки группу «Черкизово», которая сохраняла лидерство в 2021-м и 2020-м годах. В 2022 году она произвела 846 тыс. т мяса бройлера против 813 тыс. т в 2021-м.



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Производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России

Американский агротрейдер Bunge, производивший растительные масла под торговыми марками «Олейна», Ideal и «Масленица», закрыл сделку по продаже российского бизнес. С 3 февраля, когда сделка была официально закрыта, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника, им стал контролирующий акционер Exoil Group Карен Ванецян.



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В Липецкой области приостановлено строительство завода по глубокой переработке сои

Компания «Сойпром» приостановила реализацию проекта строительства завода по глубокой переработке сои в Липецкой области. Официальная причина — «сложившаяся экономическая и геополитическая ситуация». Проект заморожен из-за того, что поставщики технологии находятся в недружественных странах, пояснила компания и уточнила, что ищет альтернативные решения и надеется вернуться к проекту. Инвестиции в него оценивались в 6 млрд руб.



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Российско-чешская компания будет выращивать хмель в Воронежской области



MBB Group, российское представительство чешской компании Hakus a.s., собирается выращивать хмель в Воронежской области. В случае успешной реализации проекта, в регионе будут производить 1,8-2,3 тыс. т хмеля в год, что составляет примерно 30% потребности российских пивоваров в этом сырье. Ожидается, что в производство хмеля в Воронежской области будет инвестировано от 700 млн руб. до 1,2 млрд руб. в год в течение шести лет.



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