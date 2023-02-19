Самое интересное за неделю с 13 по 19 февраля

В. Бычков

Экспорт российской пшеницы замедляется

Аналитический центр «Русагротранса» понизил оценку экспорта пшеницы в феврале с 4 млн т до 3,8 млн т (включая страны ЕАЭС). Причиной корректировки стала плохая погода в южных портах. Согласно расчетам «Русагротранса», выполненным на основе данных Росстата, запасы пшеницы в России (без учета фермерских хозяйств) на 1 января 2023 года оставались на рекордном уровне — 36 млн т, что более, чем в 1,6 раза превышает прошлогодний показатель, а также выше предыдущего рекорда 2018 года (29 млн т).



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Производство индейки в 2023 году может увеличиться

В 2023 году производство продукции индейководства в России по сравнению с прошлым годом может увеличиться на 1,3% до 420 тыс. т, а к 2030 году — достигнуть 650 тыс. т, следует из материалов Минсельхоза и Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Среди основных факторов роста — высокая обеспеченность рынка собственным сырьем для изготовления комбикормов: пшеницей, кукурузой, соей, растительным маслом и другими составляющими. По предварительной оценке ассоциации, в 2022 году производство продукции индейководства выросло на 3,6% по сравнению с 2021-м и составило 414,6 тыс. т.



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Оценка недели

«Русагротранс»: озимые могут погибнуть на 6% площадей Посевы озимых в России в этом сезоне могут погибнуть на 6% площадей, больше всего — в центральных регионах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию аналитического центра «Русагротранса» на вебинаре, проведенном Национальной товарной биржей. Руководитель центра Игорь Павенский в ходе вебинара сказал, что потери озимой пшеницы в Центральном федеральном округе оцениваются на уровне 15% посевов из 3 млн га, и «они уже ничего не дадут». Основной причиной гибели посевов Павенский назвал ледяную корку на полях, по его словам, это «самое худшее явление, что может быть для озимых».

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Рост цен на огурцы может привести к регулированию этого рынка

Динамика цен на огурцы сейчас находится под пристальным вниманием Минсельхоза. При необходимости министерство рассмотрит вопрос о стабилизационных мерах, например, изменении параметров регулирования импорта. Этот вопрос поднимался на совещании в ведомстве, посвященном ценовой ситуации на рынке овощной продукции. Представители отрасли, которые приняли участие в совещании, напомнили, что повышение цен на овощи является ежегодным сезонным трендом, обусловленным снижением объема предложения в зимний период. По их словам, дополнительным фактором в 2023 году стал рост себестоимости тепличного производства. Вместе с тем, уже в ближайшее время, с поступлением нового урожая из теплиц, цены на огурцы традиционно начнут снижаться, и эта тенденция продлится до поздней осени.



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Как поделить полку: ритейлеров могут обязать продавать продукты местных производителей

Минпромторг предлагает обязать ритейлеров иметь на полках определенное количество отечественных товаров. Об этом замглавы ведомства Виктор Евтухов сказал на конференции X5 Group, пишет «Интерфакс». Среди критериев отбора Евтухов назвал производство товара в России, а также принадлежность производственных мощностей и товарных знаков гражданам России. Сенатор Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому федеральные розничные сети будут обязаны выделять часть своих полок под товары местных производителей. Автор законопроекта считает, что такая мера поможет региональным производителям и экономике регионов в целом, финансирование которых сократилось из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции.



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Цифра недели

Производство сахара в России достигло 5,9 млн тонн В России завершается переработка сахарной свеклы урожая 2022 года, переработано 43,2 млн т. По данным Союзроссахара, производство сахара достигло почти 5,9 млн т, что на 450 тыс. т (8,2%) больше, чем на аналогичную дату 2022 года.

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В этом сезоне Россия станет ведущим мировым экспортером подсолнечного масла. Об этом на XIV международной конференции «Где маржа 2023» рассказал гендиректор Института аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Темпы поставок на внешние рынки подсолнечного масла в этом году у наших предприятий близки к рекордным. «И хотя пока рекордными они не являются, в этом сезоне Россия впервые за всю историю станет ведущим мировым экспортером подсолнечного масла», — прогнозирует эксперт.



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Совладельцем «Алма Холдинга» стал экс-президент Международной федерации хоккея

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем 54% крупного российского производителя яблок «Алма Холдинг», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. До этого 54% «Алма холдинга» владела швейцарская Procuri SA, бенефициарами которой источники «Коммерсанта» называли французских бизнесменов. Оставшиеся 46% принадлежат компании «Волга Груп Агро», которая входит «Волга Групп» предпринимателя Геннадия Тимченко.



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Планы недели

В 2023 году «Щелково Агрохим» увеличит производство на 30% Российский производитель средств защиты растений, агрохимикатов и семян «Щелково Агрохим» в 2023 году планирует увеличить объемы производства на 30% по сравнению с прошлым годом. Гендиректор компании Салис Каракотов уточнил «Агроинвестору», что в прошлом году выпуск средств защиты растений в физическом объеме вырос на 12%, в денежном — более чем на 50%.

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