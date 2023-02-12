Самое интересное за неделю с 6 по 12 февраля

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Минcельхоз распределил квоту на экспорт зерна

Минсельхоз распределил между 203 компаниями квоту на экспорт зерна из России, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. В прошлом году квоту получили 206 компаний. Квота распределена по историческому принципу, поэтому наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Общий объем квоты составил 25,5 млн т, из которых 0,5 млн т предназначены для регионов Дальнего Востока. Самая большая квота у ТД «Риф» — 4,9 млн т.



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Эксперты назвали главные риски для аграриев в 2023 году

Избыток зерна, вызванный высоким урожаем в 2022 году, дефицит семян, сложности с логистикой, а также нехватка сельхозтехники и квалифицированных кадров являются главными вызовами для аграриев в 2023 году. Такое мнение содержится в отчете компании «Яков и партнеры» - бывшего российского подразделения McKinsey & Co. Аналитики сделали выводы на основе опроса руководителей и специалистов российских агропромышленных компаний. Они отметили, что указанные риски могут «свести на нет» все прошлогодние успехи аграриев. В исследовании приняли участие 96 компаний с земельным банком от 20 тыс. га до 120 тыс. га.



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Рейтинг недели

В 2022 году топ-20 компаний произвели 4 млн тонн свинины В прошлом году 20 крупнейших компаний произвели более 4 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе), следует из обновленного рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (НСС). По итогам 2021 года суммарный объем лидеров был на уровне 3,65 млн т, в 2020-м — 3,48 млн т. За этот период доля топ-20 игроков увеличилась с 73,7% до 76% от общего промышленного производства свинины в стране. Первую позицию в списке неизменно удерживает «Мираторг». За прошлый год агрохолдинг увеличил производство с 555,2 тыс. т до 665 тыс. т, а свою долю рынка — с11,2% до 12,6%.

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Ряд крупных агрохолдингов заинтересованы в покупке российских активов Danone

Часть российского бизнеса компании Danone заинтересовала группы «Русагро», «Черкизово», «Черноголовка», «ЭкоНива», «Румелко», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева и АФК «Система». На первом этапе потенциальных покупателей отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке. В октябре Danone сообщила, что откажется от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. Ранее также сообщалось, что Danone рассматривает продажу от 75% акций, планирует сохранить место в совете директоров и хочет включить в сделку опцион обратного выкупа.



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Минcельхоз: агросектор в целом готов к посевной

Российские аграрии в целом готовы к посевной кампании 2023 года, совсем скоро активные работы стартуют на Юге и в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом в ходе конференции «Где маржа — 2023» сказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Несмотря на сложности, в прошлом году аграрии показали очень хороший результат, в этом году агросектору также будет непросто, поэтому производителям стоит обратить особое внимание на ряд моментов, отметил он.



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Цифра недели

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России на 0,5 млн тонн до 43,5 млн тонн Минсельхоз США в своем февральском отчете повысил прогноз экспорта пшеницы из России. Оценка ее сбора выросла на 1 млн т до 92 млн т, переходящих запасов — не изменилась и составила 14,39 млн т. Прогноз экспорта пшеницы для ближайшего конкурента — ЕС — также повышен на 0,5 млн т до 37 млн т.

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Запрет на экспорт лука из стран Центральной Азии привел к росту цен на него

Единственным овощем из «борщевого набора», который подорожал за последний год, стал лук. С февраля 2022 года по февраль 2023-го стоимость лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 руб./кг. Представитель «Центра агроаналитики» Минсельхоза связывал это с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые являются поставщиками лука в Россию. Из-за сильных морозов в январе испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Чтобы избежать дефицита в январе — феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию, что и стало причиной повышения цен.



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Производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России

Американский агротрейдер Bunge, производивший растительные масла под торговыми марками «Олейна», Ideal и «Масленица», закрыл сделку по продаже российского бизнес. Об этом говорится в сообщении на русскоязычном сайте компании. С 3 февраля, когда сделка была официально закрыта, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника. Информации о новом владельце в ЕГРЮЛ пока нет. О планах продать свой бизнес в России компания сообщила в сентябре прошлого года. Тогда на сайте Bunge говорилось, что покупателем станет контролирующий акционер Exoil Group Карен Ванецян.



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Проект недели

Российско-чешская компания будет выращивать хмель в Воронежской области MBB Group, российское представительство чешской компании Hakus a.s., собирается выращивать хмель в Воронежской области. В случае успешной реализации проекта, в регионе будут производить 1,8-2,3 тыс. т хмеля в год, что составляет примерно 30% потребности российских пивоваров в этом сырье. Ожидается, что в производство хмеля в Воронежской области будет инвестировано от 700 млн руб. до 1,2 млрд руб. в год в течение шести лет.

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