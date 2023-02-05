Самое интересное за неделю с 30 января по 5 февраля

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Экспорт продукции АПК вырос на 12%

Поставки российской продукции АПК за рубеж по итогам 2022 года увеличились на 12% в текущих ценах, оценил Минсельхоз. На зарубежные рынки направлено более 70 млн т отечественной сельхозпродукции и продовольствия, объем поставок в денежном выражении не уточняется. Проведенная в 2022 году работа по переориентации экспортных потоков привела к появлению свыше 3 тыс. новых региональных пар «продукт — страна» общей стоимостью $1,46 млрд, которых не было в структуре экспорта регионов в течение последних пяти лет.



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Отраслевые эксперты понизили прогнозы сбора пшеницы в России в 2023 году

Неблагоприятные погодные условия для посевов озимых могут привести к снижению сбора пшеницы в 2023 году. О снижении прогнозов сообщили Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Российский зерновой союз (РЗС) и аналитический центр «Русагротранса». Новая оценка ИКАР - 84 млн т против 87 млн т ранее. В целом потенциал валового сбора зерна оценивается в 128,5 млн т. По оценке РЗС, производство пшеницы в 2023 году будет находиться в диапазоне 77,5-80,5 млн т, всего зерна — 117-123 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» снизил оценку валового сбора пшеницы на 1 млн т до 81,5 млн т.



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Рокировка недели

На первое место по производству мяса бройлера вышла ГАП «Ресурс», группа «Черкизово» переместилась на вторую строчку По итогам 2022 года топ-25 крупнейших игроков выпустили свыше 5 млн т мяса бройлера (здесь и далее — в живом весе), оценил Национальный союз птицеводов. Лидером производства стала ГАП «Ресурс» с более чем 1 млн т (808 тыс. т в 2021 году). Компания сместила с первой строчки группу «Черкизово», которая сохраняла лидерство в 2021-м и 2020-м годах. В 2022 году она произвела 846 тыс. т мяса бройлера против 813 тыс. т в 2021-м.

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С 1 февраля стартует эксперимент по блокировке продаж просроченного молока и пива

С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России пройдет эксперимент по внедрению системы, которая исключает продажу просроченного молока, молочной продукции, пива и бутилированной воды, подлежащей обязательной маркировки в системе «Честный знак». Участие в эксперименте добровольное, следует из постановления правительства. Эксперимент по предотвращению продажи просроченной молочной продукции проводится для того, чтобы обкатать механизм обмена данными о маркированной продукции между магазинами и системой мониторинга «Честный знак». В случае его успеха «в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», говорится на сайте кабинета министров.



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Структуры экс-сенатора могут купить крупные картофельные хозяйства

Связанное с экс-сенатором Глебом Фетисовым ООО «АПК» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении производителей картофеля «Аксентис» и «Фермерское хозяйство Пуцко». Первая компания специализируется на производстве семенного картофеля, и, по собственным данным, управляет в Нижегородской области 6 тыс. га сельхозземель, лабораторией и тепличным комплексом мощностью 650 тыс. мини-клубней в год. «Фермерское хозяйство Пуцко» выращивает картофель, пшеницу и кукурузу на более чем 20 тыс. га в Брянской области. Из ЕГРЮЛ следует, что эти компании также совместно владеют более 60% в астраханском поставщике картофеля ООО «МАПС» с земельным банком в 12 тыс. га.



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Цифра недели

Производство сельхозпродукции в 2022 году выросло на 10,2% По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в 2022 году выросло на 10,2% по сравнению с 2021-м. В том числе производство в сегменте растениеводства увеличилось на 15,9%, в животноводстве — на 2,4%. При этом рост в сельскохозяйственных организациях в 2022 году составил 12,8% (18,9% — растениеводство, 5,5% — животноводство), в то время как хозяйства населения показали снижение на 1,8% в целом (0,2% и 3,3% соответственно). В КФХ производство сельскохозяйственной продукции в прошлом году выросло на 20,1%, растениеводство прибавило 23,9%, а динамика в животноводстве осталось без изменений.

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Французская Danone, которая в октябре 2022 года заявила о планах передачи контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России, включила в эту сделку опцион обратного выкупа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением продажи. По словам одного из них, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки. В сделку должны войти только российские марки Danone, среди которых «Простоквашино», «Растишка», «Тема».



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Bloomberg: в 2022 году спрос на говядину в мире резко снизился

В прошлом году спрос на говядину в мире резко упал, пишет Bloomberg. В 2023-м также прогнозируется снижение потребления этого вида мяса. По данным агентства, спрос уменьшается и в тех странах, где говядину едят чаще всего. Так, в Аргентине, где в 2007 году потребление на душу населения составляло 68,7 кг в год, к 2022-му оно снизилось до 47,2 кг. В этом году спрос может потерять еще 2%. Такая динамика связана с ростом цен в стране, из-за чего аргентинцы стали чаще потреблять мясо бройлера — по нему отмечен рост с 18 кг до 46 кг в год. Кроме того, по информации Bloomberg, потребление говядины в прошлом году сократилось в Бразилии, США и Великобритании.



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Запрет недели

Россельхознадзор запретил Syngenta Seeds поставлять в Россию семена подсолнечника Россельхознадзор с 1 февраля запретил американскому производителю Syngenta Seeds поставлять в Россию семена подсолнечника. Причиной стало выявление карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — фомопсиса подсолнечника. Россельхознадзор напомнил, что с 21 ноября 2022 года запрещен ввоз семян подсолнечника со всех площадок и мест отгрузки Syngenta Espana S.A. и Syngenta France SAS. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что объемы поставок семян подсолнечника из США в Россию небольшие, поэтому запрет Россельхознадзора не должен сказаться на деятельности рынка.

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