Самое интересное за январь

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В 2023 году аграрии получат не менее 445,8 млрд руб. господдержки. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала на круглом столе, посвященном механизмам государственной поддержки предприятий АПК в 2023 году. «На первый взгляд, кажется, что это меньше, чем годом ранее, однако в начале прошлого года бюджет господдержки был меньше, чем [итоговые] 499 млрд руб., но благодаря поручениям президента его увеличили. В этом году, по нашему мнению, 445,8 млрд — это не предел», — подчеркнула Фастова.



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Импорт инкубационного яйца за год снизился на треть

По данным Национального союза птицеводов, в прошлом году в Россию было поставлено 400 млн штук инкубационных яиц, что на 34% меньше, чем годом ранее. Топ-25 крупнейших птицеводческих предприятий уже полностью обеспечены собственным инкубационным яйцом. Птицеводческим предприятиям с объемами производства до 30 тыс. т экономически нецелесообразно создавать собственные репродукторы. Они продолжат закупать инкубационное яйцо у российских или зарубежных производителей. Снижение импорта инкубационного яйца связано с тем, что российские производители смогли расширить свои родительские стада птицы: в 2022 году было реализовано несколько крупных проектов по созданию племрепродукторов второго порядка. В 2023 году будет достроен еще ряд таких предприятий.



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Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») опасается, что рост запасов товарного молока в России в 2023 году станет риском для отрасли. К концу 2022 года выросли на 40% до 1,4 млн т по сравнению с показателем за 2021 год (1 млн т). В ближайшие годы молочная отрасль столкнется с вызовом, связанным с внутренним спросом на молоко и молочную продукцию, который по итогам прошлого года снизился на 1-1,5%. При этом сокращение потребления сопровождалось достаточно устойчивым ростом производства товарного молока.



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Российское подразделение Tetra Pak помогает перезапустить производство упаковки в стране

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak принимает участие в выпуске упаковки, помогая перезапустить отечественное производство. Эксперимент по производству отечественной упаковки проходит успешно: это уже промышленное использование картона в качестве основы для детского питания — упаковки 200 мл для соков и молочных продуктов. Компания «Упаковочные системы» (бывшее российское подразделение Tetra Pak) в 2022 году проделала большую работу по локализации производства. Производство и поставки упаковочного материала с подмосковной фабрики компании продолжаются, мощности предприятия полностью загружены.



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Росстат во второй оценке сбора урожая в 2022 году значительно снизил данные по подсолнечнику. Статведомство скорректировало показатель сразу на 856 тыс. т — с 15,3 млн т до 14,4 млн т в весе после доработки. В окончательных итогах Росстата, которые будут опубликованы весной, результат по подсолнечнику традиционно может быть повышен, хотя он сильнее других пострадал из-за нетипично дождливой осени 2022 года, говорится в обзоре Института конъюнктуры аграрных рынков, опубликованном в конце декабря. По данным экспертов, общий урожай масличных в России в 2022 году оказался очень высоким и может составить 27,5 млн т.



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В Центре может потребоваться пересев 1 млн гектаров озимых

Осенью 2022 года в России наблюдалась неблагоприятная погода, из-за обильных осадков в центральных регионах было трудно провести сев озимых. Ситуацию усугубили морозы и ледяная корка на полях в январе. Эти факторы могут привести к пересеву на уровне 1 млн га этой весной, оценивает Института конъюнктуры аграрного рынка. По оценке Минсельхоза, в целом по стране в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся более 94% посевов озимых, что примерно соответствует уровню средних многолетних значений.



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Продажи продовольствия в традиционных розничных сетях сократились

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, продажи продуктов питания в основных российских розничных сетях по итогам 2022 года сократились в натуральном выражении на 5% по сравнению с 2021-м. В денежном выражении продажи продовольственных товаров в 2022 году в среднем выросли на 12-15%. У крупных игроков показатели выше за счет более активных темпов развития бизнеса и высокой потребительской активности в наиболее востребованных торговых форматах — «магазинах у дома» и дискаунтерах



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«Дамате» заложила первый камень селекционно-генетического центра племенного овцеводства в Предгорном районе Ставропольского края. Проект стоимостью 1,1 млрд руб. позволит создать качественный генофонд российских овец путем трансфера новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства и снизить зависимость отрасли от импорта племенного материала. Предполагается создание овцеводческого комплекса интенсивного содержания, включающего две фермы на 3 тыс. овцематок, станции искусственного осеменения, эмбриолаборатории и карантинной площадки на 300 животных.



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«Молвест» открыл производство концентрата молочного белка

ГК «Молвест» открыла в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока. На площадке будет производиться 85%-ный концентрат молочного белка (КМБ). Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха составляет 2,5 тыс. т КМБ в год, что составляет 25,5% от объема импорта в 2021 году. За сутки новые мощности способны переработать 200 т молока.



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Бразильские инвесторы хотят запустить в Нижегородской области производство лактоферрина

Бразильские инвесторы заявили о намерении реализовать в Нижегородской области масштабный проект по производству лактоферрина, сообщил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. По его словам, заявленный объем инвестиций в строительство комплекса составляет $1 млрд, какая именно компания хочет стать инвестором — не уточняется. Соглашение о реализации проекта может быть подписано в начале этого года.



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