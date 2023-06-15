PepsiCo завершила строительство завода в Новосибирской области

Инвестиции в проект составили около 12 млрд рублей М Стулов

В Новосибирской области завершено строительство завода компании PepsiCo по производству снэков. «Застройщику ООО “ПепсиКо Холдингс” выдано заключение о соответствии завода по производству соленых закусок ООО “Фрито лей мануфактуринг” требованиям проектной документации», — говорится в сообщении Инспекции госстройнадзора региона. Там также уточняется, что максимальный объем производства готовой продукции — 260 т в сутки. Режим работы завода двухсменный круглосуточный, 320 дней в году. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Новосибирской области уточняет, что часть линий завода запустят в работу в 2023 году, часть — в 2024-м.



Соглашение о строительстве завода по производству соленых снеков было подписано между PepsiCo, Новосибирской областью и Агентством инвестиционного развития региона в 2019 году на Сочинском инвестиционном форуме. В сентябре 2020-го PepsiCo заложила первый камень предприятия. Плановая мощность завода оценивалась более чем в 60 тыс. т чипсов Lay’s и сухариков «ХрусTeam», инвестиции в проект — в 12 млрд руб. Тогда сообщалось, что первые две линии будут запущены в конце 2021 года.



В ноябре 2021-го «Агроинвестор» писал, что PepsiCo перенесла завершение строительства завода с конца года на начало 2022-го из-за пандемии, которая «затормозила многие процессы». Тем не менее, параллельно со строительством завода PepsiCo запустила в регионе агропрограмму для обеспечения его сырьем. В августе 2021-го в режиме пуско-наладки начал работу агросклад, который принял первую партию картофеля. Инвестиции в проект составили около $30 млн.



В марте 2022 года PepsiCo сообщила о приостановке в России продажи напитков под флагманскими брендами, инвестиций и рекламной деятельности. В мае того же года источник, близкий к руководству новосибирского завода, сообщал ТАСС, что строительство предприятия вышло на завершающую стадию, оборудование уже прошло пусконаладку. Позднее министр экономического развития региона Лев Решетников говорил, что завод планируется запустить до конца 2022 года.



Завод в Новосибирске станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых снеков в России. Аналогичные заводы компании работают в подмосковной Кашире и в Азове (Ростовская область). Ранее предполагалось, что сухарики «ХрусTeam» и чипсы Lay’s с Новосибирского предприятия будут поставляться в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока и страны ближнего зарубежья.



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