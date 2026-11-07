Экономика гастрономического престижа. Что мотивирует бизнес производить продукты премиум-класса

«Мираторг»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Премиальные полки — парадокс современного продовольственного рынка. С одной стороны, рекордное число россиян экономит даже на еде, с другой — производители выводят на рынок новые линейки дорогой продукции. По мнению экспертов, у поставщиков премиум-продуктов есть несколько причин выпускать их. Во-первых, за счет более высокой стоимости они могут больше заработать, ведь спрос со стороны состоятельных людей никто не отменял. Во-вторых, это хороший способ выделиться на рынке благодаря эксклюзивности продукта. Кроме того, премиальный сегмент работает на имидж компании, которая делает такие товары

Точного определения, что такое премиум-сегмент на продовольственном рынке и какими качествами обязательно должны обладать такие продукты, не существует. «В маркетинге и ритейле есть консенсус относительно распределения продуктов по ценовым сегментам: эконом — это минимальная цена, СТМ сетей, средний — это базовый стандарт рынка, премиум — дороже среднего на 30-100%; суперпремиум/люкс — дороже среднего на более чем 200%, удорожание между 100% и 200% — это плавный переход премиума в суперпремиум, — рассказывает ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина. — Но поскольку и понятие среднего условно, то премиум — это исключительно категория восприятия». Как правило, данный сегмент отличает (хотя бы в маркетинговом плане) качество и происхождение сырья, «чистый» состав и рецептура, визуальный код, селективная дистрибуция и эмоциональная ценность.



Где границы премиальности

У премиальной продукции есть общее и частное определение, комментирует глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «И на частном уровне может быть множество нюансов, — обращает внимание он. — Так, если говорить про мясо, то для кого-то премиум — это рибай, а для кого-то — корейка на кости или даже куриная грудка». И все-таки главным показателем премиальности является цена. А она, как правило, выше, потому что более затратное производство, которое обеспечивает более высокие потребительские свойства и вкусовые качества. Такой продукции в общем объеме никогда не бывает много, утверждает эксперт. Меньше ее и по объективным причинам, ведь в той же говяжьей туше не так много отрубов, которые дают премиальное мясо — филе-миньон (вырезка), рибай, стриплойн. То же самое и в других мясных категориях.



«Премиум-сегмент — это индивидуальный подход, для покупателей, не чувствительных к цене, для которых состав и качество в приоритете и должны быть на высоком уровне, а в некоторых категориях важен статус и обладание тем, чего нет у других», — указывают аналитики X5.



Таким образом, премиальный статус продукта определяется его ценой, специальными условиями выпуска и выращивания, что делает производство более затратным. Такая продукция, как правило, обладает особыми вкусовыми качествами и особенной упаковкой с акцентом на эксклюзивность. При этом дорогая упаковка не должна быть заменой качественных характеристик товара. «Если становится очевидно, что большая цена обусловлена прежде всего дороговизной упаковки, а не качеством самого продукта, требовательный покупатель это очень быстро распознает, — отмечает ведущий аналитик по категориальному менеджменту и основатель сообщества «Категорийный менеджмент» Анна Тищенко (цитата по Sfera.fm). — Потребитель, который считает себя готовым платить за лучшее, хочет понимать, за что именно он платит: за качественный продукт, его состав, вкус, функциональность и потребительский опыт, а не только за красивую оболочку».



Для премиального продукта важно, чтобы покупатель понимал, чем он выделяется в своей категории, соглашается председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Помимо особого внимания к упаковке, производитель при продвижении такого товара делает акцент на происхождении и составе, проводит дегустации.



Премиальные продукты нуждаются в продвижении больше, чем масс-маркет, поскольку премиум-продукт — это категория восприятия, его ценность не очевидна сама по себе, добавляет Пармухина. «Маркетинг здесь более дорогой и подчиняется другим законам, — утверждает она. — Продвижение должно быть тоньше и ненавязчивее, его называют whisper marketing (шепчущий маркетинг). Массовая же реклама, напротив, убивает ощущение эксклюзивности». В стратегиях продвижения премиум-бренды обычно делают акценты на психологические маркеры, такие как статус, социальное превосходство, экспертность, ритуал потребления, аутентичность, бескомпромиссное здоровье, эгоизм и т. п.



В премиум-сегменте возрастает доля нематериальных затрат — R&D (разработка уникальной рецептуры), сертификация (органик, био), дизайн упаковки и маркетинг для обоснования цены, перечисляет партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. При этом качество такой продукции часто выше, но не всегда линейно. «Иногда “премиальность” создается исключительно за счет бренда, упаковки и легенды (терруар, экомаркировка), — обращает внимание она. — Именно за это потребители переплачивают, что и монетизируется через нематериальные активы». Точной единой цифры по доле премиальных товаров в продуктах питания нет — оценки сильно разнятся в зависимости от того, как именно считать и что именно относить к премиуму. В разных категориях продукции оценка, что считать премиальными продуктами, тоже различается и границы между премиальным и массовым сегментами подвижны.



В молочной отрасли понятие «премиальности» довольно условно, считает генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. «В секторе нет премиальных брендов в том смысле, в каком они существуют, например, в крабодобыче или люксовом сегменте. Даже твердые сыры, которые еще недавно воспринимались как продукт “для особого случая”, уже прочно вошли в рацион жителей страны наряду с другой молочкой», — отмечает он. В целом сыры входят в стандартную потребительскую корзину подавляющего большинства граждан, формируют наибольшую среди продовольственных категорий долю расходов населения — 1,02%, по данным Росстата, — и являются чувствительной к уровню цен категорией, не имеющей аналогов. «Это уже не премиум, это элемент базового рациона», — подчеркивает эксперт.



За последние годы сыры типа моцарелла, бри, камамбер, сыр с голубой плесенью стали неотъемлемой частью рациона основной части покупателей наряду с классическими твердыми сырами, подтверждает представитель компании «Егорлык Молоко» (Ростовская область, занимается сырным производством).



А например, в сегменте рыбы и морепродуктов обратная ситуация — красная икра из премиума уходит в суперпремиум. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев считает, что это связано с резким падением улова лососевых и возвращением стоимости икры к уровню, который подходит для дорогого продукта.



Бизнес, а не «люкс ради люкса»

Производство премиальных продуктов обходится дороже и сложнее, чем выпуск продукции массового сегмента. Тем не менее работать с премиумом выгодно. «Прибыль и имидж часто работают в связке, усиливая друг друга, премиум-сегмент позволяет устанавливать высокую наценку, покупатели готовы платить больше за эксклюзив и качество, а компания получает высокую маржу, которую можно реинвестировать в развитие и покрыть издержки от продажи социально значимых товаров», — комментирует представитель Масложирового союза России (МЖСР). Премиальный продукт формирует и статус бренда: акцент на традициях, экологичности и уникальности закрепляет в сознании людей образ эталона качества, повышая доверие и лояльность ко всей компании.



«Дорогой продукции много не продашь, да и рынку много ее не нужно, но она более маржинальна», — констатирует Юшин. Создавая премиум-товары, производители, как правило, преследуют три ключевые стратегические цели — максимизация прибыли, защита доли рынка и повышение ценности бренда, выделяет Пармухина. «Но все зависит от конкретной ситуации и масштабов бизнеса, — акцентирует внимание она. — Так, крупные корпорации от премиум-линеек, как правило, ожидают компенсации низкой маржи, отстройки от СТМ, омоложения аудитории и смены имиджа, а также так называемого halo effect (эффект ореола) для всего портфеля».







Для средних компаний премиум-сегмент является главным способом уйти от лобовой конкуренции с федеральными гигантами, продолжает аналитик «Текарт». Помимо дистанцирования от ценовых войн, для них важен статус «местного эксперта» и возможность войти в федеральный ритейл. Для малых участников рынка премиальность — это часто вообще единственная модель существования, поскольку иных способов конкурировать с крупными игроками у них нет, а рычаги снижения себестоимости продукта крайне ограничены.



«Для среднего и малого бизнеса это вопрос выживания и имиджа», — вторит Пармухиной Корягина. Такие предприятия не могут конкурировать с большими компаниями в себестоимости масс-маркета, поэтому создают уникальные рецептуры или локальные бренды, чтобы занять узкую, но платежеспособную нишу, поясняет она.



По пути отстройки от конкурентов за счет производства импортозамещающей продукции пошло и «Егорлык Молоко». Компания работает с 2015 года и владеет собственной молочной фермой с автоматизированным доильным цехом, а также сырзаводом. Предприятие выпускает сыры бри, камамбер, кроттен и другие и продолжает расширять ассортимент, ориентируясь на выпуск нишевых и премиальных видов. В планах — запуск производства пармезана и маасдама. Ассортимент «Егорлык Молоко» представлен практически во всех ведущих федеральных торговых сетях, кроме того, компания осуществляет оптовые поставки для ресторанов и гастромаркетов.



Особый сектор Рынок рыбы и морепродуктов накопительным итогом к 2026 году оказался в непростой ситуации — рыбу стали покупать реже, а цена на нее выросла. Некоторые эксперты говорят о том, что рыба и морепродукты сами по себе (вне зависимости от вида и способа приготовления) приближаются по цене к категории премиум для массового потребителя.



По информации Агентства по продвижению рыбной продукции (АПРП), рыбная категория продукции растет в стоимостном выражении, но падает в натуральном. Происходит это за счет увеличения средней цены за килограмм и снижения таких показателей, как объем на одного покупателя и одну покупку, а также частота покупок.



Согласно оценке GfK Rus, в целом рыба и морепродукты занимают 3% общей суммы расходов на товары FMCG. При этом продукция глубокой переработки во всей российской рыбной индустрии составляет порядка 14,6% объема общего производства. Премиальный сегмент готовой переработки занимает лишь 3-5% в рыбной категории, представленной в супермаркетах. Сюда входят деликатесы, пресервы премиум-класса и готовые блюда. Но за счет высокой наценки и стоимости сырья данный сегмент генерирует до 12-15% всех денежных продаж рыбного отдела в сетях уровня «средний плюс» (таких как «Азбука Вкуса», «Перекресток», «ВкусВилл»).



Премиальный ассортимент глубокой переработки на полках топ-ритейлеров четко структурирован по нескольким ключевым категориям. Во-первых, это красная рыба (слабосоленая и копченая) — стейки, филе-куски на подложке и нарезка из премиальной аквакультуры (семга, форель, кижуч). Здесь важен чистый состав без консервантов. Доля внутри премиум-сегмента доходит до 40-45%.



Во-вторых, премиальные морепродукты и пресервы — охлажденные и варено-мороженые очищенные крупные креветки, мясо краба, филе гребешка, а также осьминоги, кальмары и мидии в заливках, масле или соусах премиум-брендов. На них внутри сегмента приходится около 25-30%.



В-третьих, деликатесная икра — лососевая икра высшего качества (без джуса, слабой соли), осетровая (черная), имитированная премиум-икра из морских водорослей или структурированная икра ценных рыб, а также премиальные соусы на основе икры мойвы. Эта категория занимает 15-20%.



В-четвертых, готовая кулинария и полуфабрикаты (RTE/RTC) — охлажденные рыбные стейки в маринадах, ресторанные готовые блюда (паэлья, супы том ям / буйабес с морепродуктами, премиальные котлеты из краба или лосося). Их доля внутри премиум-сегмента составляет 8-10%.

В ГК «Белое озеро» (Оренбургская область) освоили производство сыров буррата, страчателла, качокавалло. Это в основном ручной труд, который плохо поддается автоматизации, рассказывает директор по развитию компании Руслан Сагитов. «У нас есть свои фирменные магазины в Оренбурге, плюс мы работаем с сегментом HoReCa, поэтому решили добавить нишевые сыры в ассортимент, — делится он. — С точки зрения имиджа оценить влияние отдельного продукта сложно, но покупатель любит, ценит нашу продукцию. Правда, расширять объемы производства не планируем, поскольку это сложно масштабировать».



ГК «ЭкоНива» производит премиальные твердые сыры на собственном сыродельном заводе в Воронежской области под брендами Dürr Classic (3, 6 и 12 месяцев выдержки), Dürr Gold (9 месяцев) и Dürr Platinum (15 месяцев), а также сыры Dürr Zeller и Dürr Raclette. Премиальные твердые сыры производятся по уникальным рецептурам, разработанным технологами компании, сообщает представитель холдинга. Как и полутвердые сыры из ассортимента группы, они изготавливаются из сыропригодного молока, отобранного по 29 параметрам качества. Премиальную продукцию отличают более долгий срок и специальные условия созревания, в связи с чем ее производят меньше. В сутки сыродельный завод группы делает порядка 6 т сыров: 4 т полутвердых и 2 т твердых.







Агрохолдинг «Степь» тоже делает премиум-сыры, в частности пармезан и маасдам. «Для нас это не новое направление, эти SKU в нашем ассортименте давно», — рассказывает генеральный директор компании Андрей Недужко. В процессе изготовления пармезана расход сырья на 40% больше в сравнении с полутвердыми, то есть базовыми молодыми версиями сыров, а сроки созревания от 6 месяцев и выше против 45 дней. «Маасдам, например, сыр крайне капризный и требует более четко выстроенной технологической цепочки, что влияет на экономику производства, увеличивая себестоимость», — отмечает топ-менеджер.



Премиальная продукция «Мираторга» — это линейка мраморной говядины разных пород и степеней выдержки, а также специализированные продукты для профессионального приготовления. «К премиум-линейке относятся, например, стейки из говядины Black Angus Prime, Signature, Dry Aged Beef, Vaca Vieja и Wagyu, — перечисляет представитель агрохолдинга. — Кроме того, в бренде Black Angus представлена специальная линейка для гурманов, которая включает тартар, тартар с трюфелем (новинка этого года) и карпаччо “Капрезе”».



В портфеле группы «Черкизово» тоже есть несколько брендов, под которыми выпускается продукция премиального сегмента или сегмента с высокой добавленной стоимостью: различные полуфабрикаты и готовые к употреблению мясные изделия. К ним относятся «Петелинка», «Черкизово Премиум», «Пава-Пава», «Самсон», «Латифа» и Casademont. «Для нас это прежде всего бизнес, — подчеркивает представитель компании. — Премиальные продукты и продукты с высокой добавленной стоимостью позволяют расширять ассортимент, работать в более доходном ценовом сегменте, при этом сильные бренды в этой категории, безусловно, имеют и имиджевое значение».







В ГК «Мелком» к премиуму относят перепелиную продукцию, которую выпускает «Угличская птицефабрика», входящая в группу. Флагманскими позициями с высокой добавленной стоимостью здесь являются майонез на перепелином яйце, копченые и маринованные яйца. Ассортимент под брендом Qegg расширен до более чем 50 наименований. «Майонез премиум на основе перепелиных яиц — продукт, аналогов которому в стране нет», — заверяет генеральный директор «Мелком-Маркет» Дмитрий Якимов. Есть у компании и мясной премиум — мясо перепелки: в виде тушки, четвертины, а также мяса «Для жаркого». В общем объеме продаж на продукцию премиум-сегмента приходится примерно 65%.



В овощной категории такие продукты отличаются внешним видом и особыми вкусовыми качествами. Часто это связано со специализированными сортами и гибридами, требующими особых подходов в выращивании. Помимо особенных видов помидоров или огурцов, это могут быть редкие или капризные культуры (артишоки, спаржа, романеско), которые выращивают с особым вниманием к технологии. Такими редкими нишами часто занимается малый и средний бизнес, так как эта ниша менее конкурентна, в ней легче закрепиться и найти покупателя. Так, предприниматель Олег Жолобенко, участник проекта «Агростартап», выбрал в качестве основной культуры спаржу. Предприниматель считает выращивание этой премиальной позиции выгодным бизнесом, на нее всегда есть не ажиотажный, но устойчивый спрос.







Крупные компании, занимающиеся овощеводством, при производстве продукции более высокого ценового сегмента делают ставку на особенные качества привычных овощей. «Мы развиваем продукты с оригинальными органолептическими свойствами и внешним видом», — говорит директор по маркетингу ГК «Рост» Василий Соляник. Так, в сентябре компания представила новую палитру цветов и вкусов томатов черри брендов «Медовые» и «Сладкая ягода»: оливковые, черные, тигровые и лимонные. Они дополняют уже знакомую покупателям линейку оранжевых и красных черри. «Новинки отличаются необычным окрасом и насыщенным ароматом: в черных томатах ощущаются легкая терпкость и дымные ноты, в тигровых — оттенки черной смородины, лимонные имеют аромат ананаса и персика, а оливковые напоминают тропические фрукты», — делится руководитель.



Также в сентябре «Рост» вывел на рынок первый снековый овощ — мини-огурчики «Хрустики» бренда «Ботаника» — продукт, в котором особое внимание уделено свежести, плотной хрустящей текстуре и вкусу. «С “Хрустиками” мы сделали полноценный снек, с которым “Ботаника” создает новый сегмент перекусов в категории свежих овощей», — комментирует Соляник. Однако он обращает внимание, что компания не выделяет отдельные премиальные бренды: для группы премиальность — это прежде всего единый стандарт вкуса и качества, который лежит в основе всего ассортимента. Важной составляющей этого подхода является упаковка. «Мы с особой тщательностью работаем над ее дизайном, чтобы подчеркнуть уникальность продукта, сохранить его привлекательность и сделать бренд заметным на полке, — отмечает руководитель. — В целом же мы рассматриваем производство продукции с ярко выраженными вкусовыми и потребительскими преимуществами прежде всего как бизнес-направление и способ развития всей категории свежих овощей».



Покупатели постоянные и «сезонные» Согласно исследованию консалтинговой компании Strategic Business Solutions (SBS), опубликованному в сентябре 2026 года, 78% россиян сократили свои расходы на продукты питания за последний год, а по опросу «Сравни» таких даже больше — около 81%. Тем не менее у премиальных продуктов есть своя устойчивая целевая аудитория — люди с доходами выше среднего. Впрочем, помимо постоянных покупателей есть «сезонные», которых тоже стоит учитывать при позиционировании и продвижении товара. «Поскольку премиальные продукты чаще всего приобретают к особому случаю или в подарок, их аудитория не ограничивается покупателями с высоким доходом, а пик продаж приходится на предновогодний сезон, — говорит Станислав Богданов из АКОРТ. — Торговые сети учитывают этот интерес и расширяют в это время выбор в премиальных категориях».

Себестоимость, маржинальность, спрос

Работа над премиальным продуктом в сегменте животноводства (это верно и для молочного животноводства, и для птицеводства) начинается с выбора породы, затем следует особая технология выращивания и кормления, рассказывает Сергей Юшин. То же самое и в овощеводстве: особенности культуры, сорт, технология выращивания.



Следующий этап дополнительных затрат — особенности переработки. «Производство премиум-продукции требует более точной работы с рецептурой, сырьем и технологическими параметрами, — обращает внимание представитель «Черкизово». — Кроме того, сложные продукты требуют более тщательной настройки производственных процессов и контроля стабильности качества от партии к партии». При этом задача производителя — не просто сделать продукт дороже, а предложить потребителю дополнительное преимущество, за которое он готов платить.



Премиальные продукты ориентированы на потребителей, которые ценят оттенки вкуса, особенности отрубов, происхождение и тонкости приготовления, дополняет представитель «Мираторга». Их выпуск требует особого внимания к соблюдению технологических процессов и специальных условий хранения. Например, сухое вызревание мяса предполагает длительную выдержку при строго контролируемой температуре и влажности, что влияет на себестоимость конечного продукта.



Производство сортов овощей с особыми вкусовыми, цветовыми и качественными характеристиками требует передовых технологий выращивания с использованием LED-досвечивания, биозащиты, соблюдения стандартов Роскачества, органик-контроля на всех этапах производства и бережной работы с продуктом при выращивании, упаковке и логистике, перечисляет Василий Соляник. При этом по урожайности они, как правило, уступают массовому сегменту.



С учетом всех особенностей производства цена премиум-продукции на полке выше, чем массового сегмента. «Обычно премиальные товары стоят на 30-50% больше масс-маркета в базовом варианте и на 100-300% больше в сегменте суперпремиум (например, крафтовый сыр против обычного плавленого)», — приводит цифры Альбина Корягина.



Прибавка к стоимости премиум-категории относительно масс-маркета складывается из ряда параметров, поясняет Евгения Пармухина. Так, сырье и ингредиенты могут стоить на 50% больше (хотя их вклад в себестоимость продукта окажется ниже: например, в масс-маркете это может быть половина себестоимости, а для премиум-сегмента — только четверть). Упаковка и дизайн, а также маркетинг и продвижение обойдутся в 3-4 раза дороже, и доля этих компонентов в себестоимости также будет выше. Производство, логистика и дистрибуция премиум-продуктов за счет меньших объемов партий, строгого аудита качества, селективных каналов продаж и прочего, как правило, добавляют к цене еще до 70%, но их вклад в себестоимость на уровне или даже ниже масс-маркета. Также в цену премиум-продукта обычно закладывается в разы бо́льшая маржа. «Получается, что себестоимость премиальных товаров выше, чем продуктов масс-маркета, но вклад в разницу компонентов, определяющих непосредственно качество продукта, не такой большой, — отмечает аналитик. — Таким образом, формируется ключевой парадокс премиумизации: качество растет линейно, а цена — экспоненциально».



В масложировом сегменте основной объем продаж приходится на массовое подсолнечное масло (по цене 100-160 руб./л), тогда как крафтовые и ультрапремиальные аналоги стоят в 4-8 раз дороже, информирует представитель Масложирового союза. По его словам, эта наценка формируется не столько себестоимостью (дешевое масло часто не уступает дорогому по химическим показателям), сколько затратами на упаковку, малые партии и имидж. «Покупатели такого продукта — это в основном жители мегаполисов 25-40 лет, ориентированные на здоровое питание, — утверждает спикер. — Они готовы переплачивать за качество, но часто используют стратегию “смешанной корзины”: дорогое масло для заправки салатов и обычное для жарки». В будущем сегмент может расти благодаря ЗОЖ-тренду, поляризации спроса и импортозамещению, прогнозируют в МЖСР. Главный риск для сегмента экономический: при падении реальных доходов и росте инфляции потребители быстро откажутся от переплаты за «статус», особенно если убедятся, что составы дорогого и дешевого продукта идентичны.



Главные потребители премиум-продуктов Консалтинговая компания Neo выделяет несколько основных категорий покупателей премиального продовольствия.



— «Осознанные потребители», которые ведут здоровый образ жизни. Приобретают премиальные хлебцы, органическое молоко, фермерское мясо. Для них цена вторична по отношению к составу и пользе.

— Родители маленьких детей. Аудитория детского питания. Их отличает высокая ценовая неэластичность: готовность переплачивать за безопасность и качество.

— «Статусные» покупатели и гурманы. Покупают премиальный шоколад, хороший кофе, элитный алкоголь. Здесь продукт выступает как способ самовыражения или подарок.

— Жители мегаполисов с высоким доходом. Ценят время, поэтому покупают премиальные мясные полуфабрикаты или готовые блюда высокого качества.

Тем не менее и эксперты, и производители согласны, что выпускать премиум-продукты выгодно. «Такого товара никогда не будет много, объемы объективно ограничены, при этом у премиальных продуктов всегда найдется покупатель, — уверен Сергей Юшин. — Есть богатые люди и те, кто думает о здоровье и пользе. В конце концов, человек с небольшими доходами тоже иногда может позволить себе премиальный продукт, чтобы порадовать себя и своих близких, поставить его на праздничный стол».



Премиум-продукты компании пользуются устойчивым спросом, несмотря на то что экономическая ситуация заставляет приспосабливаться к изменившимся условиям, говорит Дмитрий Якимов. Так, майонез на перепелином яйце, который выпускает «Мелком», «очень зашел потребителю». «Перепелиное яйцо ассоциируется у потребителя со здоровым образом жизни, и спрос на него растет пропорционально покупательской способности, — утверждает руководитель. — География от Калининграда до Сахалина». Сейчас компания реализует крупный инвестиционный проект, направленный на выход с премиум-продукцией на международные рынки, в первую очередь в ОАЭ и Китай (основные страны — партнеры группы) плюс республики СНГ.







Спрос на премиальные продукты в последние годы остается устойчивым, а в первом полугодии 2026 года он даже увеличился, сообщает Станислав Богданов. «Покупатели не отказываются от небольших удовольствий и охотно пробуют новое», — комментирует он. Особенно хорошо это видно на примере премиального шоколада: подарочных поводов в течение года много, и к ним покупатели выбирают конфеты в праздничной упаковке, отдавая предпочтение знакомым продуктам и известным брендам. В первом полугодии такие покупки дополнительно поддержало оживление потребительского рынка, особенно заметное весной, в сезон выпускных.



Таким образом, премиум в продовольствии — это не прихоть маркетологов, а экономическая необходимость: он дает маржу там, где базовые товары ее не дают, и страхует бизнес от ценовых войн. Производство дорогого продукта действительно дороже, но не в разы, как цена на полке, — разрыв и есть заработок. Нужен ли он потребителю? Сегодня — да, но в новом виде: не «дорого ради статуса», а «дорого, потому что понятно — за что». В эпоху тотальной экономии выигрывает не люкс, а премиум с честной ценностью — здоровье, натуральность, удовольствие.

