Экспортная пошлина на пшеницу увеличится до $94 за тонну

Квота на вывоз зерна с 15 февраля до конца сезона составит 11 млн тонн flickr.com

С 22 декабря экспортная пошлина на пшеницу увеличится с $91 до $94 за тонну, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень вырастет с $78,7 до $84,8 за тонну, на кукурузу — с $54,4 до $55 за тонну. Новые ставки будут действовать по 28 декабря. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен пшеницы $334,3/т ($330,1/т неделей ранее), ячменя — $306,2/т ($297,5/т), кукурузы — $263,6/т ($262,8/т).



Также таможенная подкомиссия России одобрила применение тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы на ежегодной основе. Она будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2022 года, поставки зерна внутри квоты станут облагаться плавающей пошлиной, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Минэкономразвития. Вне квоты будет действовать ставка в размере 50%, но не менее 100 евро за тонну.



Квота на вывоз пшеницы составит 8 млн т, на рожь, ячмень и кукурузу — в сумме 3 млн т. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свои источники озвучивал такие же объемы. В начале декабря агентство Reuters сообщало, что квота может составить 14 млн т, включая 9 млн т пшеницы. На тот момент аналитики оценивали экспортный потенциал по пшенице на уровне 9-10 млн т.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин оценил объем квоты в 11 млн т как «рабочий». «Показатель по пшенице, как по основному экспортному продукту, снижен всего на 1 млн т от первоначального предложения Минсельхоза. Большее изменение коснулось кормовых культур. Здесь, скорее всего, правительство учло обращения животноводов. Но кормовые культуры никогда серьезно не влияли на итоговые объемы экспорта зерна», — комментировал он «Агроинвестору».



При распределении квоты между участниками внешней торговли планируется использовать исторический метод, чтобы сохранить сложившиеся внешнеторговые связи между экспортерами из России и иностранными потребителями зерновых, уточнила пресс-служба Минэкономразвития. Кроме того, как пишет ТАСС, подкомиссия приняла решение точечно скорректировать механизм расчета ставок «плавающей» пошлины для «дополнительной защиты внутреннего рынка в случае резкого повышения мировых цен на зерновые». Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, а также ограничения роста внутренних цен на зерно, который может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясо-молочной отраслей.



Как именно будет скорректирован расчет ставок — не уточняется. В ноябре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством говорил, что в случае заметного роста мировых цен на пшеницу — до $400 за тонну и более — формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения.

